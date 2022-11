Camillos ir Karolio III meilės peripetijose: užgimusius jausmus vestuvės karūnavo tik po 35 metų

Karalienė konsortė Camilla sosto įpėdinio gyvenime atsirado kur kas anksčiau, nei širdžių princese tituluota ledi Diana. Tiesa, nors susipažino 1970-aisiais, tada dar princas Charlesas ir Camilla susituokė tik po 35 pažinties metų, kupinų skausmo, tautos priešiškumo ir išbandymų. Kitąmet vykstant karūnavimui, ji ir vėl žadina smalsumą ir susidomėjimą.

Poros keliai pirmą kartą susikirto polo rungtynėse Vindzoro parke. Žurnalo „People“ duomenimis, tada Camilla pajuokavo, kad jos prosenelė buvo karaliaus Edvardo VII meilužė, tad jiedu su Charlesu jau turi šį tą bendro.

Pora pradėjo susitikinėti, nors mergina tuo metu jau palaikė tai nutrūkstančius, tai vėl užsimezgančius santykius su leitenantu Andrew Parkeriu Bowlesu. Šis kaip tik buvo išvykęs į pusmečio komandiruotę, kai Camillos akiratyje atsirado vyriausias karalienės sūnus.

Princas Charlesas ir kunigaikštienė Camilla / AP nuotr.

Tiesa, 22-ejų princas, pasak biografų, nebuvo pasiruošęs rimtiems santykiams, o jo planuose buvo tarnyba Karališkajame jūrų laivyne. Maža to, kaip pastebima townandcountrymag.com, Camilla nebuvo laikoma tinkama nuotaka sosto įpėdiniui, nes viešumoje buvo žinoma apie jos santykius su kitu jaunuoliu. Tai princo giminėms neatrodė nei priimtina, nei padoru.

1972-ųjų vasarį tada dar princas Charlesas pradėjo tarnauti laivyne ir 8 mėn. buvo išsiųstas į Karibus. Kol jis buvo išvykęs, Camilla paskelbė apie savo sužadėtuves su A. Parkeriu Bowlesu, o Charlesui apie tai pranešė laišku. Knygoje „The Duchess: The Untold Story“ rašoma, kad ši žinia sudaužė princo širdį. Dar labiau jį gniuždė naujienos apie 1973-aisiais įvykusias mylimosios vestuves.

Po aštuoneto metų, 1981-ųjų vasarį apie savo sužadėtuves pranešė ir princas Charlesas, tų pačių metų liepą sumainęs žiedus su Diana Spencer, su kuria susilaukė dviejų sūnų, princų Williamo ir Harry.

Karolis III ir Camilla / AP nuotr.

Tiesa, po daugelio metų savo biografui Andrew Mortonui princesė Diana prisipažino, kad bloga pranašaujančių ženklų ji pastebėjo dar prieš savo vestuves – ji surado apyrankę, kurią jos mylimasis užsakė buvusiai mylimajai. „Tik buvau per daug jauna ir nesubrendusi, kad suprasčiau, ką tai signalizavo man“, – tąkart kalbėjo Diana.

Amerikiečių žurnalistės ir istorikės Sally Bedell Smith biografijoje „Prince Charles: The Passions and Paradoxes“ teigiama, kad jo romanas su buvusia mergina atsinaujino 1986 m. Vėliau, jau būdama Charleso žmona, Camilla prisipažino, kad jų romanui lendant į viešumą spauda jai buvo negailestinga: „Tai buvo siaubinga – nelinkėčiau to net didžiausiam priešui. Be savo šeimos nebūčiau išgyvenusi.“

Žiniasklaida nevengė aptarinėti ir braškančios sosto įpėdinio bei žmonių mylimos princesės Dianos santuokos. Galiausiai 1992-aisiais jiedu apsigyveno atskirai. Ir nors pranešė, kad išsiskyrimas buvo draugiškas, tarp sutuoktinių užvirė pekla. Viską dar labiau pakurstė 1993-aisiais nutekintas Charleso ir Camillos pokalbis telefonu, kuriame netrūko itin pikantiškų ir asmeniškų detalių.

Karolis III ir Camilla / AP nuotr.

Galiausiai 1995 m. Camilla oficialiai išsiskyrė su pirmuoju vyru, o pasaulio dėmesys nukrypo į ledi Dianą ir pagarsėjusį jos interviu Martinui Bashirui, kuriame ji atvirai pareiškė: „Santuokoje buvome trise, tad buvo ankštoka.“ Ši santuoka oficialiai nutraukta 1996-aisiais, o po metų princesė Diana tragiškai žuvo.

Karališkajai šeimai išgyvenus nelengvą laikotarpį, Camilla po truputį įsiliejo į princo gyvenimą ir buitį. Kaip pastebima independent.co.uk, jau 1999-aisiais Camilla atostogas leido kartu su mylimu princu ir be motinos likusiais jo sūnumis.

Tiesa, karalienė, panašu, šiems santykiams nepritarė – ji nesilankė renginiuose, į kuriuos buvo pakviesta Camilla, o 1998-aisiais praleido ir sūnaus Charleso 50-mečio jubiliejaus šventę.

Karolis III ir Camilla / AP nuotr.

Į Klarenso rezidenciją Camilla atsikraustė tik 2003-aisiais, po dvejų metų tapo ir oficialia Velso princo sutuoktine. Nors karalienė pritarė jų santuokai, vestuvių ceremonijoje ji nedalyvavo – apsilankė tik priėmime ir palaiminimo bažnyčioje metu, pažymima independent.co.uk.

Kadangi Camilla ilgus metus buvo laikoma Charleso ir Dianos skyrybų priežastimi, po jų tuoktuvių Bakingamo rūmai pranešė, kad atsižvelgiant į šio klausimo jautrumą, Camilla ateityje taps princese konsorte. Taigi karalienės Elžbietos II pareiškimas, jog Camilla po jos mirties turėtų tapti karaliene konsorte, marčią maloniai nustebino. „Jaučiuosi pagerbta ir sujaudinta“, – people.com iškart po to sakė ji.