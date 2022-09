Mirė „Oskaro“ laureatė JAV aktorė Louise Fletcher

Mirė Louise Fletcher, JAV aktorė, 1976 metais pelniusi „Oskarą“ už vyriausiosios slaugės Račed vaidmenį filme „Skrydis virš gegutės lizdo“ (One Flew Over the Cuckoo`s Nest), penktadienį pranešė JAV žiniasklaida.

88-erių aktorė mirė savo namuose Pietų Prancūzijoje, ją pergyveno du sūnūs, pranešė leidiniai „Variety“ ir „Deadline“, remdamiesi jos atstovais.

Nors labiausiai išgarsėjo suvaidinusi psichologinį terorą naudojančią psichiatrijos ligoninės vyriausiąją slaugę Račed, L. Fletcher karjera truko daugiau nei šešis dešimtmečius, įskaitant virtinę vaidmenų televizijos serialuose.

Louise Fletcher / AP nuotr.

Be kita ko, ji sukūrė vaidmenį „Žvaigždžių kelio“ franšizės seriale (Star Trek: Deep Space Nine), o 1996 ir 2004 metais pelnė „Emmy“ nominacijas už pasirodymus serialuose „Picket Fences“ ir „Joan of Arcadia“.

1934 metais Birmingame, Alabamoje, klausos negalią turinčių tėvų šeimoje gimusi L. Fletcher 1976-ųjų „Oskarų“ ceremonijoje atsiimdama geriausios aktorės statulėlę gestų kalba padėkojo jiems už paramą.

Paskutinis jos darbas buvo pasirodymas dviejuose „Netflix“ serialo „Girlboss“ epizoduose 2017 metais, rodo interneto duomenų apie kiną bazės IMDb.com skelbiama informacija.