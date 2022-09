30 faktų apie Elžbietą II: kodėl nekeitė šukuosenos, savanoriškai mokėjo mokesčius ir ko nemėgo valgyti?

Rugsėjo 8-ąją iškeliavusios ilgiausiai Jungtinę Karalystę valdžiusios monarchės Elžbietos II gyvenime netrūko dramatiškų lemties vingių, o kasdienybėje – kruopščiai apgalvotų smulkmenų, apie kurias žinojo tik artimiausi jos rato nariai. Kodėl karalienė per septynis viešpatavimo dešimtmečius nekeitė šukuosenos? Kas buvo daroma, kad visada pasitempusiai monarchei nespaustų nauji bateliai?

Pateikiame 30 faktų apie įsimintiną ir spalvingą karalienės Elžbietos II gyvenimą.

1. Elizabeth gimė 1926-ųjų balandžio 21 d., 2.40 val. nakties, Jorko kunigaikščių šeimoje. Tiesa, iš pradžių negalvota, kad būtent ji kada nors valdys šalį – mirus jos seneliui Jurgiui V, sostas turėjo atitekti jos dėdei Edwardui, rašoma BBC.

Šis nuo karališkųjų pareigų atsitraukė dar anksčiau, tad sostas atiteko jo broliui Albertui, kuris pasiliko šeimos vardą. 1936-aisiais tapo karaliumi Jurgiu VI, o jo sutuoktinė – karaliene konsorte Elžbieta, dar vadinta Karaliene motina. Princesė Elizabeth buvo ugdoma namuose, o karališkąsias pareigas pradėjo eiti Antrojo pasaulinio karo metais.

2. Nuo vaikystės Elžbieta II jautė prielankumą korgiams. Pirmąją savo korgių veislės kalytę Susan ji gavo aštuonioliktojo gimtadienio proga, visi kiti karalienės korgiai buvo Susan palikuonys. Be to, karalienė labai mylėjo ir dorgius – veislę, kurią išvedė pati, sukryžminusi korgius su taksais. Iš viso karalienė yra turėjusi daugiau nei 30 šių veislių šuniukų, plačiai žinoma, kad jiems atitekdavo dalis karališkų pusryčių.

3. Karalienė jautė aistrą ir žirgams. Kaip rašoma BBC, dar būdama ketverių ji dovanų gavo ponį.

4. Mylimą vyrą Elžbieta II įsimylėjo dar paauglystėje. Pirmą kartą Elizabeth ir Philipas susitiko 1934 m. Jungtinės Karalystės princo George`o bei Danijos ir Graikijos princesės vestuvėse. Dar kartą jie susitiko po penkerių metų – 1939-ųjų vasarą, Elizabeth šeimai lankantis Karališkojo laivyno koledže.

Tada princesė buvo trylikametė paauglė, o penkeriais metais vyresnis princas Philipas jau tarnavo Britanijos karo laivyne. Anot guvernantės, išvaizdus jaunuolis jau tada sužavėjo princesę, o jį pamačiusi ji nurausdavo.

Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

5. Princesė Elizabeth ir Philipas susituokė 1947-aisiais Vestminsterio abatijoje. Vestuvių dieną princesės pirštą papuošė velsietiško aukso žiedas, derantis prie sužadėtuvių žiedo, kurį puošė deimantai iš princo Philipo motinos tiaros. Pora santuokoje pragyveno 73-ejus metus.

6. Elžbieta II ir princas Philipas susilaukė keturių vaikų – princų Charleso (1948 m.), po Elžbietos II mirties tapusio karaliumi Karoliu III, princų Andrew (1960 m.), Edwardo (1964 m.) ir princesės Annos (1950 m.). Elžbieta II turėjo 8 anūkus ir 12 proanūkių.

7. Dėmesio karališkajai šeimai niekada netrūko, bet tokį, kaip praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, galėjo susapnuoti tik baisiausiame sapne. Žlugo dukters Annos, princo Andrew santuokos, Velso princo žmona savo paslaptis atskleidė knygoje „Diana: tikroji istorija“. Ši pora taip pat netruko išsiskirti, o prieš akis dar buvo lemtingoji 1997-ųjų rugpjūčio pabaiga – princesės Dianos žūtis. Žmonės rūstinosi, kad karališkoji šeima liko šalta, kai pasaulis verkė savo širdžių princesės.

Po viešo Elžbietos II pasisakymo apie princesę Dianą, visuomenė atlyžo, bet laukė nauji išgyvenimai. Princas Andrew atsidūrė seksualinio išnaudojimo skandalo centre, neteko karališkosios šeimos privilegijų ir pareigų. Jo, kaip ir karališkųjų pareigų savo noru atsisakiusio karalienės provaikaičio Harry, nebuvo Bakingamo rūmų balkone per Elžbietos II valdymo platininio jubiliejaus paradą.

Princesė Diana ir Elžbieta II / AP nuotr.

8. 1952 m. pradžioje princesė su vyru Philipu išvyko į turą po Australiją, Naująją Zelandiją, Keniją. Vasario 6-ąją Kenijoje tuo metu viešėjusią porą pasiekė žinia – karalius Jurgis VI mirė. Sostą paveldėjo vyriausioji jo dukra, pasirinkusi karališką Elžbietos II vardą. Ji buvo karūnuota beveik po 16 mėnesių, 1953 m. birželio 2-ąją.

9. Per karūnavimą karalienei uždėta 1661-aisiais pagaminta gryno aukso karūna, sverianti 1,8 kg. Drauge su karūna jaunos monarchės pečius prislėgė ir daugybė pareigų.

10. Elžbietos II karūnavimo ceremonija buvo pirmoji, kurią per televiziją galėjo stebėti milijonai žiūrovų visame pasaulyje. Kaip skelbiama oficialioje Bakingamo rūmų svetainėje, iš viso karūnavime dalyvavo 8251 svečias, dirbo per 2 tūkst. žurnalistų ir 500 fotografų iš 92 pasaulio šalių.

11. Karalienė nedavė nė vieno interviu, daug nežinoma ir apie jos asmenybę, nors biografiją atidžiai seka visas pasaulis, o jos humoro jausmas buvo juntamas per viešus pasisakymus, kur matydama net kelioliktą kartą pasikeičiančią valdžią ji pasijuokdavo ir iš savo amžiaus.

12. Karalienė turėjo du gimtadienius – tikrąjį minėjo balandžio 21-ąją, o oficialų – pasirinktą birželio šeštadienį, kai būdavo didesnė tikimybė, kad šventės nesugadins apniukęs dangus.

13. 1994-aisiais pasirodžiusioje biografijoje princas Charlesas jos autoriui Jonathanui Dimbleby`ui prisipažino, kad vaikystėje motinos jam labai trūko, tad jis yra dėkingas jį išauginusioms auklėms. Būtent jos, pasak princo, matė jo pirmuosius žingsnius.

Anot žurnalo „Town & Country“, net ir būdama namuose karalienė negalėjo vaikams skirti itin daug laiko – derindama karališkąsias pareigas ir motinystę karalienė su vaikais susitikdavo po pusryčių ir popietės arbatėlės metu.

Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

14. Į politiką jos didenybė nesikišo, nors, sako, puikiai išmanė. Nuolat susitikdavo su premjeru, o tame poste būta ir tokių politikos milžinų kaip Winstonas Churchillis ar „geležinė ledi“ Margaret Thatcher.

15. Buvęs Elžbietos II šefas Darrenas McGrady savo knygoje „Karališki valgiai: receptai ir prisiminimai iš rūmų virtuvės“ (angl. Eating Royal: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen) papasakojo, kad karalienė popiečio arbatėlės neįsivaizduodavo be šalia patiektų sklindžių, pagardintų uogiene ir grietine. O štai patiekalas, kuriam ji niekada neatsispirdavo, – skrebutis su krevetėmis. Beje, monarchė buvo ir didelė šokolado mėgėja. Ko tikrai nebūtumėte radę Elžbietos II patiekaluose, tai česnakų ir svogūnų.

Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

16. Anot britishheritage.com, karalienės rankinė nebuvo tik stiliaus detalė – tai jos įrankis, skirtas perduoti personalui tam tikrą žinutę. Jei ji padėdavo savo rankinę ant stalo, tai reiškė, kad per penkias minutes nori išeiti. Jei ji padėdavo rankinę ant grindų, tai rodė, kad jai nepatinka pokalbis ir ji nori būti „išgelbėta“. Beje, karalienės rankinės buvo gaminamos iš lengvesnių medžiagų, kad jas būtų patogu nešiotis, buvo pritaikomos ir rankenos.

17. Kad batai nespaustų, tokį pat dydį nešiojantis darbuotojas nešiodavo Elžbietos II batus ir juos pratampydavo.

18. Kaip rašoma BBC, princo Charleso 50-mečio šventę karalienė praleido bausdama jį už meilės romaną su Camilla Parker Bowles tuo metu, kai jis dar buvo vedęs ledi Dianą. Po princesės Dianos žūties, motinos ir sūnaus santykiai vėl pagerėjo, ši priėmė ir jo mylimąją Camillą, kurią Charlesas vedė 2005 m. balandžio 9-ąją.

Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

19. 2006 m. spalio 16–18 dienomis Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II lankėsi Lietuvoje oficialaus vizito metu. Lietuva buvo 135-a jos aplankyta valstybė. Tuomet monarchė aplankė visas tris Baltijos valstybes, bet kalbą sakė tik Lietuvos parlamente.

20. Elžbieta II – pirmoji britų monarchė, aplankiusi Japoniją, pasivaikščiojusi Didžiąja kinų siena, apsilankiusi mečetėje. Ji tapo ir pirmąja britų monarche, apsilankiusia Airijoje, kai ši tapo nepriklausoma nuo Londono.

21. Karalienė turėjo dramblį, du milžiniškus vėžlius, jaguarą ir porą tinginių, kuriuos jai padovanojo kitų valstybių atstovai. Tiesa, visi gyvūnai įkurdinti Londono zoologijos sode, rašo „National Geographic“.

Elžbieta II su Valdu Adamkumi ir Alma Adamkiene Vilniuje 2006 m. / S. Žiūros/BNS nuotr.

22. Be to, visos gulbės ir delfinai Jungtinės Karalystės vandenyse priklausė karalienei. Dar 12 a. Karūna pareiškė, kad jai priklauso visos šalyje esančios gulbės nebylės, nes šie paukščiai buvo labai vertinami kaip delikatesas per banketus ir puotas, rašoma harpersbazaar.com.

Viename 1324 m. statute teigiama: „Taip pat karaliui priklauso banginiai ir eršketai, pagauti jūroje ar kitur karalystės teritorijoje“. Šis statutas tebegalioja ir šiandien, o banginiai ir delfinai pripažįstami „karališkomis žuvimis“.

23. Anot „National Geogrphic“, pirmąjį elektroninį laišką karalienė išsiuntė 1976-aisiais, o pirmą kartą pasidalijo įrašu karališkosios šeimos instagrame – 2019 m. Ji buvo pirmoji Jungtinės Karalystės monarchė, asmeniškai pasiuntusi žinutę tviteryje.

Karalienė Elžbieta II / AP nuotr.

24. Jos Didenybė garsėjo taupumu. Savanoriškai nuo 1992-ųjų mokėjo pajamų ir pelno mokesčius.

25. Per dieną karalienė gaudavo apie 200–300 laiškų, per metus – apie 70 tūkst. Kaip rašoma harpersbazaar.com, keletą pasirinktų laiškų perskaitydavo pati monarchė, o kitus peržvelgdavo ir atsakydavo jos personalas.

26. Prieš porą metų iš ligoninės išėjusi monarchė buvo nufotografuota vairuojanti automobilį. Tiesa, mažai kas žino, jog ji – vienintelė Jungtinės Karalystės gyventoja, kuriai buvo legaliai leidžiama vairuoti neturint vairuotojo pažymėjimo. Karalienei niekada nereikėjo laikyti vairavimo egzamino, rašoma vanityfair.com, o vairuoti ji išmoko 1945-asiais.

Kai juodu debesiu ūžė Antrasis pasaulinis karas, princesė Elizabeth per bombardavimus slėpdavosi Vinzdoro pilies rūsyje. Bet kai sulaukė 16-os, Elizabeth savo noru įstojo į britų kariuomenės moterų diviziją, būtent ten išmoko vairuoti ir remontuoti sunkvežimius.

Karalienė Elžbieta II / Vida Press nuotr.

27. 2015 metais Elžbieta II tapo ilgiausiai valdančia Jungtinės Karalystės monarche, 2022 m. karalienė minėjo savo valdymo 70-metį.

28. Jai buvo suteikta prestižinė BAFTA premija už tai, kad kartu su Džeimsu Bondu – aktoriumi Danieliu Craigu – pasirodė filmuke, sukurtame Londono olimpinių žaidynių proga.

29. Elžbieta II nekeitė šukuosenos, kad būtų panaši į savo atvaizdą ant pinigų ir pašto ženklų.

30. Jai valdant, Bakingamo rūmų kieme surengtas pirmas viešas koncertas. Elžbieta II buvo pirmoji monarchė, sutikusi būti filmuojama televizijos filmui, pirmoji anglikonų bažnyčios vadovė, priėmusi popiežių, pirmoji, sumaniusi rengti pasivaikščojimus tarp žmonių ir įkūnijusi posakį: „Anglijos tvirtybė – tradicijos“.