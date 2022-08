Andrew Garfieldas prisiminė, kaip ruošėsi kunigo vaidmeniui: pusmetį meldėsi, badavo ir susilaikė nuo sekso

JAV aktorius Andrew Garfieldas, kalbėdamas tinklalaidėje „WTF with Marc Maron“, prisiminė, kad ruošdamasis kunigo vaidmeniui 2016 m. Martino Scorsese`o juostoje „Tyla“ (angl. „Silence“) pusmetį meditavo, meldėsi, laikėsi griežtos dietos ir celibato, rašo „People“.

Tinklalaidėje kalbėdamas apie vaidmenį naujame „Emmy“ nominuotame miniseriale „Under the Banner of Heaven“, A. Garfieldas taip pat pasidalijo keletu prisiminimų apie ankstesnius savo vaidmenis.

Jo atmintin įstrigo kunigo vaidmuo M. Scorsese`o filme „Tyla“, pelniusiame „Oskarą“ už geriausią kinematografiją. A. Garfieldas pasakojo, kad vaidmeniui ruošėsi ilgai ir atsakingai – metus gilinosi į Romos Katalikų Bažnyčią, taip pat iš arti stebėjo kunigo jėzuito Jameso Martino gyvenimą Niujorke.

„Metams jis tapo mano draugu ir tam tikru dvasiniu režisieriumi“, – tinklalaidėjo kalbėjo A. Garfieldas.

Andrew Garfield / AP nuotr.

Aktorius taip pat pridūrė: „Tai buvo nepaprasta dvasinė patirtis. Kasdien atlikdavau daugybę dvasinių praktikų, susikūriau naujų ritualų. Šešis mėnesius laikiausi celibato, taip pat protarpinio badavimo, kadangi su Adamu (tame pačiame filme vaidinusiu aktoriumi Adamu Driveriu – red. past.) turėjome numesti svorio.“

A. Garfieldas pasakojo, kad tuo metu daug meldėsi ir meditavo, ir nors tai buvo įdomus laikas jo gyvenime, lengva nebuvo. „Tuo metu, kai laikiausi maisto ir sekso bado, tikrai pasitaikė beprotiškų, haliucinacijas sukeliančių patirčių“, – atviravo aktorius, pridūręs, kad šis metas drauge buvo kupinas ir tam tikrų atradimų.

A. Garfieldas daugeliui pažįstamas iš Žmogaus-voro filmų, o pastaraisiais metais nusifilmavo pripažinimo sulaukusiose juostose „The Eyes of Tammy Faye“, „Tick, Tick ... Boom!“, taip pat miniseriale „Under the Banner of Heaven“.

Andrew Garfieldas / AP nuotr.

Po itin darbingų metų aktorius neseniai sakė norintis atsikvėpti ir tiesiog pagyventi normalaus žmogaus gyvenimą.

„Šiuo metu tai atrodo labai svarbu, ypač po tiek daug įdėto darbo ir energijos, kurią išeikvojau dalykams, kurie man labai patinka. Visgi turiu iš dalies papildyti savo rezervą, kad ir toliau galėčiau tęsti darbus nesijausdamas taip, lyg man nuolat reikėtų kažką vytis ir į kažką lygiuotis“, – anksčiau „People“ kalbėjo garsus aktorius.

Jis sakė besitikintis, kad pertrauka padės išsigryninti tam tikrus dalykus ir sugrįžus su gerbėjų auditorija užmegzti dar gilesnį ryšį.

„Tikiuosi, man pavyks išvykti atostogų, tačiau net skrydis šiuo metu man atrodo per daug sudėtingas dalykas. Noriu tiesiog gulėti, galvoti, negalvoti, stebėti kitų žmonių darbus ir tiesiog būti. Klausytis muzikos, būti su draugais, valgyti mėsainius – tiesiog būti žmogumi“, – sakė A. Garfieldas.

LRT TELEVIZIJA neseniai rodė 2017 m. dramą „Noras gyventi“, joje pagrindinį vaidmenį atlieka A. Garfieldas. Filmą dar galite pamatyti LRT mediatekoje.