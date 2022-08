Legenda Williams su ašaromis palieka tenisą ir atsiduoda šeimai: vienintelis terapeutas supranta, kaip tai sunku

Išskirtiniame interviu žurnalui „Vogue“ JAV teniso legenda Serena Williams atvirai papasakojo apie vieną sunkiausių savo gyvenimo sprendimų – palikti tenisą ir atsiduoti šeimai. 40-ies metų profesionali sportininkė neslepia, kad ilgą laiką šeimoje tema apie teniso karjeros pabaigą buvo tiesiog tabu. Moteris priduria, kad niekada gyvenime nebūtų norėjusi, kad jai iš viso tektų rinktis tarp teniso ir šeimos.

Palikti didįjį sportą, pasak S. Williams – vienas sunkiausių sprendimų jos gyvenime. Sportininkė atvirauja, kad niekada gyvenime nebūtų norėjusi rinktis tarp teniso ir šeimos. Netgi svarsto, kad jei būtų vyras, galbūt net nereikėtų apie tai kalbėti – žaistų, siektų pergalių, o žmona galėtų puoselėti šeima.

Tiesa, Serena pabrėžia, kad nereikia manyti, jog jai nepatinka būti moterimi – laikas, kai laukėsi savo dukros, tikina ji, buvo nuostabus, ji dievino nėštumą. Vis tik, primena, kad dievina ir tenisą – „Australian Open“ turnyrą 2017 m. ji laimėjo būdama nėščia jau antrą mėnesį.

Garsi tenisininkė atvirauja, kad vis išgirsta didžiausią jos dukros svajonę – tapti seserimi, o juk kažkada ir turėjo ateiti laikas pokyčiui. Įvardinti to kaip pensijos moteris nenori, jos teigimu, tinkamesnis įvardinimas – evoliucija.

Tema tabu

Grįžtant prie profesionalios karjeros baigimo, Serena nemeluoja – ne su džiugesiu, ne su euforija palieka didįjį sportą, jai tai skausminga.

„Nenorėjau nei sau, nei kam nors kitam pripažinti, kad turiu baigti žaisti tenisą. Su Alexiu, mano vyru, apie tai beveik nekalbėjome, tai buvo tabu tema. Negalėjau apie tai kalbėtis net su mama ir tėčiu. Kol nepasakai garsiai, to dalyko tarsi ir nėra. Kai tema iškyla, man stringa gumulas gerklėje ir aš pradedu verkti. Vienintelis žmogus, su kuriuo iš tikrųjų apie tai kalbėjausi, yra mano terapeutas!“ – „Vogue“ pasakojo garsi sportininkė.

Serena pripažino, kad kol kas priėmusi šį sprendimą nesijaučia labai laiminga, nes jai patinka žaisti, patinka laimėti. „Vis kartoju sau: norėčiau, kad man būtų lengva, bet taip nėra. Esu susipriešinusi: nenoriu, kad viskas baigtųsi, bet kartu esu pasiruošusi tam, kas bus toliau“, – atviravo moteris.

Serena Williams / AP nuotr.

Ji pabrėžia, kad visas jos gyvenimas buvo susijęs su tenisu. Serenos tėtis pasakojo, kad pirmą kartą raketę į rankas ji paėmė būdama trejų, tačiau moteris įsitikinusi, kad sąsaja su tenisu įvyko dar anksčiau. Mat matė nuotrauką, kurioje sesuo Venus stumia jos vežimėlį teniso korte, o Serenai tada nebuvo daugiau nei pusantrų metukų.

Siekė būti tobula

Nuo pat mažens, pasakoja Serena, siekė tobulumo, daryti kaip įmanoma geriau – nuo darželyje preciziškai rašomų raidžių iki teniso aikštelės.

„Serenos esmė: tikėtis iš savęs geriausio ir įrodyti žmonėms, kad jie klysta. Buvo tiek daug mačų, kuriuos laimėjau dėl to, kad kažkas mane supykdė arba kažkas manęs neįvertino. Tai mane skatino. Karjerą sukūriau nukreipdama pyktį ir negatyvumą, paversdama jį kažkuo geru. Mano sesuo Venus kartą pasakė, kad kai žmogus teigia, jog kitas nesugeba kažko padaryti, tai dėl to, kad jis pats nesugeba“, – „Vogue“ atvirai kalbėjo moteris, pabrėždama, kad ji padarė TAI, tad gali ir kiekvienas.

Serena priminė, kad vaikystėje jai nesisekė žaisti teniso, visa tai, ką matome dabar, pasiekta sunkiu darbu ir liūtiška kova. Ilgai moteris stebėjo, kaip puikiai sekasi jos seseriai, ji negavo tokių galimybių kaip Venus, važiuodavo į varžybas kaip „antra“ opcija, tai ją ir užgrūdino, įkvėpė stengtis.

Teniso pasaulis Sereną laiko viena geriausių žaidėjų istorijoje. Ne kartą ir ne du ji buvo pirmoji pasaulio raketė, yra „Australian Open“, „French Open“, „US Open“ ir olimpiados nugalėtoja. Nepaisant cezario pjūvio, pogimdyminės depresijos, plaučių emobolijos, dalyvavo 23-uose „Grand Slam“ turnyruose, nors mano, kad galėjo ir 30-yje. Vis tik šiandien, kaip pati sako, jei turi rinktis tarp teniso CV ir šeimos kūrimo, renkasi pastarąjį.

Serena Williams / AP nuotr.

Negalvojo apie vaikus

Serena neslepia, kad ilgą savo gyvenimo dalį apie vaikus negalvojo. Apskritai dvejojo, ar nori jų pasaulyje, kuriame tiek daug problemų. Be to, ji niekada nesijautė gerai prie vaikų. Vis tik, dabar neįsivaizduoja savo gyvenimo be dukters. Olympia per penkerius metus tik vieną kartą praleido 24 val. be mamos.

„Tiesą sakant, niekas man nėra auka, kai kalbama apie Olympią. Viskas tiesiog turi prasmę. Noriu išmokyti ją užsirišti batus, skaityti, sužinoti, iš kur atsiranda kūdikiai ir apie Dievą. Taip, kaip mama mokė mane“, – jautriai kalbėjo sportininkė.

Moteris „Vogue“ atskleidė, kad dabar jos noras – išpildyti savo dukros svajonę tapti vyresne seserimi. „Pastaruosius metus su Alexis bandėme susilaukti dar vieno vaiko, o neseniai gydytojai suteikė informacijos, kuri mane nuramino ir leido pajusti, kad, kai tik būsime pasiruošę, galėsime papildyti savo šeimą. Tikrai nenorėčiau vėl pastoti būdama sportininkė“, – kalbėjo moteris, pabrėždama, kad dabar jau nenori būti viena koja ten, o kita – ten. Ji nori visiškai atsiduoti, ir šį kartą – šeimai.