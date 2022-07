Vienintelė dviejų sričių Nobelio premiją gavusi Marie Curie: gyvenime nieko nereikia bijoti – tik suprasti

Istorijų albume „Įtakingiausios mūsų laikų moterys“, parengtame žurnalistės Chiaros Pasqualetti Johnson, sugulė 50 įkvepiančių pasakojimų apie stiprias ir kūrybingas praėjusio amžiaus moteris, nutiesusias kelią pokyčiams, viena jų – Marie Curie. Apie ją – knygos ištraukoje.

Kaip rašoma leidyklos „Briedis“ pranešime žiniasklaidai, 20 a. pelnytai galima vadinti moterų amžiumi. Tai šimtmetis, kai jos kaip niekada aukštai kėlė galvas, ryžtingai kalbėjo ir kovojo už savo teises.

Šiandien daugelis jų pasiektų pergalių, kaip teisė balsuoti ar mokytis universitete, Vakarų pasaulyje laikomos savaime suprantamais dalykais. Vis dėlto už tai turime padėkoti stiprioms, kūrybingoms ir drąsioms praėjusio šimtmečio moterims, kurios nutiesė kelią pokyčiams, pradėjusiems naują epochą.

Savo nepaprastais gyvenimais jos reikšmingai prisidėjo prie istorijos kūrimo, gracingai ir išdidžiai palikdamos pėdsakų metraščiuose, kuriuose iki tol visas dėmesys tekdavo vyrams – generolams ir diktatoriams, prezidentams ir mokslininkams, išradėjams ir menininkams. Dėl šių ikonų indėlio ir jų rodomo pavyzdžio kitoms po jų gyvenusioms moterims buvo šiek tiek lengviau įsitvirtinti ir palikti pasauliui savo žinių, patirties ir vaizduotės vaisius.

Knygos viršelis / Leidyklos iliustracija

Linos Balsevičienės išverstoje knygoje „Įtakingiausios mūsų laikų moterys“ pristatoma penkiasdešimt moterų, kurios nebūtinai yra pačios žymiausios veikėjos, o kai kurios gana kontroversiškos, tačiau tai moterys, kurios savo pavyzdžiu vis dar įkvepia naujas kartas.

Jos kilusios iš skirtingų žemynų, įvairių odos atspalvių, skirtingų religinių pažiūrų – kiekviena savaip ypatinga. Jos išskirtinės net savo trūkumais, nes buvo tikros asmenybės, o ne romantinių istorijų herojės. Jų gyvenimo istorijos ne visada baigiasi laimingai, nes tai tikros istorijos, kuriose pasakojama apie sėkmę, nesėkmes ir milžiniškas pastangas. Be to, kad puoselėjo savo kūrybiškumą ir talentą (kartais dėl to pelnė pasaulinę šlovę ir įgijo didžiulę galią), šios moterys visada turėjo prisitaikyti prie savo kaip motinų, žmonų ar dukterų kasdienio gyvenimo.

Marie Curie / AP nuotr.

Tiesą sakant, nors plačiai žinomas posakis, kad „už kiekvieno sėkmingo vyro stovi tokia pat moteris“, apie moteris to pasakyti negalima, nes daugelis čia pristatomų galėjo pasikliauti tik savimi, dažnai turėjo kovoti su konservatyviais tėvais ar egoistiškais vyrais. Šios moterys siekė savo ambicijų ir įgyvendino svajones – net tada, kai pasaulis bandė joms įteigti, kad to daryti nereikėtų.

Knygos ištrauka

MARIE CURIE

Žinios – tai kelias, vedantis į laisvę, o mokslas – visos žmonijos pergalė, nes, kaip kartą pasakė mokslininkė rekordininkė Marie Curie: „Gyvenime nieko nereikia bijoti – tik suprasti.“

Ji buvo pirmoji moteris, įgijusi fizikos mokslo laipsnį, pirmoji, dėsčiusi Sorbonos universitete, pirmoji, gavusi Nobelio premiją, ir iki šiol yra vienintelė, gavusi dviejų sričių Nobelio premiją.

Kaip niekas kitas ji sugebėjo parodyti moterims šviesingą ir revoliucinį kelią į emancipaciją, grįsdama jį tyliu maištu, užsispyrimu ir dideliu ryžtu. Jauniausias vaikas didžių protų šeimoje, Maria Sklodowska, būdama ketverių, savarankiškai išmoko skaityti, vos dešimties rodė stebėtinus mokymosi rezultatus, o sulaukusi penkiolikos, savo nusivylimui, sužinojo, kad negalės tęsti mokslų, nes caro režimas, tuomet valdęs toje Lenkijos dalyje, kur ji gyveno, draudė moterims įgyti aukštesnį išsilavinimą.

Marie Curie / AP nuotr.

Taigi, ji susitarė su savo seserimi Bronya. Pastaroji išvyko į Paryžių studijuoti medicinos, o Maria padėjo jai mokėti už mokslus siųsdama dalį savo guvernantės uždarbio mainais už tai, kad ši padės jaunesnei seseriai, kai jai pavyks pabėgti iš Lenkijoje susidariusios slogios aplinkos ir atvykti į Prancūzijos sostinę.

1891 metais Maria įlipo į trečios klasės vagoną ir tris dienas praleido sėdėdama ant lagaminų, kad nuvyktų į šalį, kurioje moterys galėjo mokytis. Paryžiuje ji mokėsi dieną ir naktį mažyčiame kambarėlyje, kuriame tebuvo sulankstoma lova, stalas ir kėdė. Savo vardą ji pasikeitė į Marie ir labai stengėsi išmokti prancūzų kalbą, bet niekada nepamiršo svarbiausių savo tikslų: įgyti fizikos, o paskui be didelio vargo ir matematikos mokslo laipsnius.

Supažindinta su profesoriumi Pierre’u Curie, ji iš karto suprato suradusi savo sielos draugą: „Netrukus jis įprato dalytis su manimi savo svajone apie moksliniams tyrimams paskirtą savo egzistenciją ir paprašė tokiu gyvenimu dalytis su juo.“ Kartu jie siekė mokslo kaip visos žmonijos pažangos idealo, pagrįsto modeliu, kuris šiandien galėtų būti vadinamas atvirųjų programų duomenų baze.

Marie Curie / AP nuotr.

Atradę radį jie atsisakė patentuoti jo gamybos procesą. „Mes dirbome dėl mokslo. Radis skirtas ne tam, kad kas nors praturtėtų. Tai cheminis elementas, jis priklauso visiems žmonėms.“ Nežinodami, kokią riziką prisiima, vakare pora grįžo į savo vargingą laboratoriją stebėti radioaktyviųjų emisijų.

„Užburiantis ir vis kitoks reginys. Švytintys mėgintuvėliai skleidė šviesas – tarsi fėjas ir fantomus“, – rašė ji dienoraštyje, kuris kartu su kitais jos užrašais ir net patiekalų receptais dabar laikomi švininiuose induose, kad neskleistų radiacijos, kurią sugėrė per Curie šeimos eksperimentus. Deja, būtent radiacija lėmė ankstyvą Marie Curie mirtį.

Vis dėlto ji dar spėjo įkurti Curie institutą ir sukurti mobiliuosius greitosios medicinos pagalbos rentgeno automobilius (petites Curies) Pirmajame pasauliniame kare sužeistiems kareiviams, kurių vieną vairavo ji pati. Antrąją Nobelio premiją (chemijos) ji laimėjo 1911-aisiais. Ji turėjo dukterį Irène’ę Joliot-Curie, kuri taip pat buvo apdovanota Nobelio chemijos premija.

Marie Curie / Leidyklos iliustracija

Ilgus metus Marie Curie, šioje nuotraukoje matoma laboratorijoje, atliko tyrimus neturėdama reikiamos įrangos ir tik 1909 m. Sorbonos universiteto Radžio institute, kuris šiandien žinomas kaip Curie institutas („Institut Curie“), jai pavyko sukurti radioaktyvumo ir jo pritaikymo medicinoje tyrimų centrą.

Marie Curie / Leidyklos iliustracija

Sužinojęs, kad yra nominuotas Nobelio premijai, Pierre’as parašė Nobelio komitetui laišką su pareiškimu, kad premiją priims tik jei kartu bus nominuota ir jo žmona. Premiją kartu su kolega Becquereliu jie laimėjo 1903 m. Vis dėlto tik todėl, kad buvo moteris, Marie niekada nebuvo priimta į Prancūzijos mokslų akademiją („Académie Française des Sciences“).