Holivudo numylėtiniai George Clooney ir Julia Roberts vėl susitinka kine: gavo bilietą į Rojų

Atogrąžų romantinėje komedijoje „Bilietas į rojų“ (angl. „Ticket to Paradise“) pirmą kartą po 2001 metais įvykusios kazino vagystės filme „Oušeno vienuoliktukas“ didžiajame kino ekrane vėl susitinka „Oskaro“ laureatai Julia Roberts ir George`as Clooney.

Kaip rašoma „Du kine“ pranešime žiniasklaidai, rugsėjį kinuose pasirodysiančiame filme pora vaidina išsiskyrusius ir nesutariančius buvusius sutuoktinius, vykdančius misiją – bet kokiomis priemonėmis sustabdyti dukters vestuves, net jei dėl šio tikslo teks veikti kartu.

Naujai pasirodžiusiame romantinės komedijos „Bilietas į rojų“ anonse J. Roberts ir G. Clooney susitinka lėktuvo salone, kuris nuskraidins juos į Balį, kur mokslus baigusi ir atostogaujanti jų dukra rengia spontaniškas vestuves.

„Blogiausi 19 metų mano gyvenime.“ – sako G. Clooney personažas anonse, kai J. Roberts personažas pasirodo šalia jo skrydžio metu.

Jų dukra Lilė, kurią vaidina aktorė Kaitlyn Dever, sutiko žavų vietinį ir ruošiasi padaryti tą pačią klaidą, kurią jie patys padarė prieš beveik dvidešimt metų. Tad užuot šventę savo dukters vestuves, J. Roberts ir G. Clooney personažai ketina sugriauti jaunų įsimylėjėlių planus, kol pora nespėjo ištarti „Taip“.

LRT.lt primena, kad ir J. Roberts, ir G. Clooney – aukščiausios prabos aktoriai, turintys galybę gerbėjų visame pasaulyje.

J. Roberts filmografijoje – daugiau nei 60 vaidmenų, nors iš gimtosios Džordžijos persikeldama į Niujorką siekti karjeros šou versle, ji neturėjo tam reikiamos patirties ar išsilavinimo.

Karjeros lūžiu aktorei tapo vaidmuo 1989-ųjų filme „Plieninės magnolijos“. Jis jai atnešė ir pirmąją „Oskarų“ nominaciją už geriausią antraplanį vaidmenį. Po metų – dar vienas didelio populiarumo sulaukęs filmas „Graži moteris“. Vaidyba šioje kino juostoje buvo įvertinta dar viena „Oskaro“ nominacija.

Dešimtasis dešimtmetis aktorei buvo itin produktyvus. J. Roberts suvaidino iki šiol klasika laikomose juostose „Anapus“, „Mano geriausio draugo vestuvės“, „Pamotė“, „Noting Hilas“, „Pabėgusi nuotaka“.

Per daugelį metų ji prisidėjo prie labdaringos veiklos: remia UNICEF ir Amerikos Raudonojo Kryžiaus pagalbos nelaimėms fondą, sukūrė keletą dokumentinių filmų apie nykstančias gyvosios gamtos rūšis.

G. Clooney taip pat yra pelnęs daugybę apdovanojimų, įskaitant Britų kino akademijos apdovanojimą, keturis „Auksinius gaublius“, keturis Ekrano aktorių gildijos apdovanojimus ir du „Oskarus“ – vieną už vaidybą, kitą – už prodiusavimą. 2018 m. jam įteiktas AFI apdovanojimas už gyvenimo pasiekimus.

Tiesa, ilgus metus G. Clooney ne tik spindėjo ekranuose, bet ir buvo vadinamas svajonių jaunikiu. Aktorius ilgą laiką mėtėsi drąsiais pareiškimais apie tai, kad tėvu jis tikrai netaps, tačiau įžengęs į šeštąją dešimtį susilaukė ne vieno, o dviejų mažylių.

J. Roberts ir G. Clooney keliai vis susikirsdavo ekrane, o vėl šį duetą žiūrovai ekranuose išvys jau rudenį.

Romantinę komediją „Bilietas į rojų“ režisavo Ol Parker, kuriam šis žanras nėra svetimas. Režisierius Ol Parker geriausiai žinomas kaip akinančio, kino žvaigždžių kupino miuziklo tęsinio „Mamma Mia! Štai ir mes“ (angl. „Mamma Mia! Here We Go Again“) kūrėjas, kuriame vaidino Lily James ir Meryl Streep, bei kaip dramos „Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ (angl. „The Best Exotic Marigold Hotel“) scenarijaus rašytojas su Dame Judi Dench.