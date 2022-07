Pasikeitusi veikla Juliją Janus atvedė prie Žygimanto ir Barboros meilės istorijos: tai užvaldė visą mano gyvenimą

Julija Janus daug metų garsėjo kaip drabužių dizainerė, tačiau šiandien ji – vietokūros specialistė. Su pasikeitusia Julijos veikla susiję ir jos pomėgiai– dabar ji sako visa galva panirusi į legendinę Vilniaus meilės – Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto – istoriją.

Bevaikštant senamiesčiu nedidelėje stiklių gatvėje galima pastebėti kabančius kristalus. Į juos atkreipti dėmesį ragina ir menininkė J. Janus. Stiklių kvartalas pirmasis jos kūrybinės vietokūros projektas. Be to čia driekiasi ir jos sukurtas garsinis gidas, kaip projekto „Slapta meilė“ dalis – kelias, vedantis per Vilniaus vietas, kuriose 16 amžiuje gyveno Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas.

„Tai yra tema, užvaldžiusi visą mano gyvenimą“, – atvirauja menininkė. Tiek darbe, tiek gyvenime įsisukusi į šią meilės istoriją J. Janus sako negalinti atitrūkti ir laisvu metu bei dalinasi filmu, menančiu Renesanso laikus – „Medičiai, Florencijos valdovai“.

„Be galo mėgstu istorinius kostiuminius serialus. Vienas be galo gražių filmų yra apie Renesanso laikotarpį, Florencija, apie šeimą, kuri ją pakėlė į aukso amžių. Tas laikotarpis sutampa ir yra labai panašus į Bonos Sforcos kelionę į šiuos kraštus, vedybas su lenkų karaliumi ir Lietuvos kunigaikščiu Žygimantu Senuoju. Taip pat ir su jo sūnaus, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija“, – sako pašnekovė.

Stiklo kvartale eksponuojamas ir Miglės Kosinskaitės nutapytas Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto Portretas. O su laikotarpiu, vadinamu Vilniaus aukso amžiumi, kai čia gyveno šios asmenybės, siejasi ir J. Janus po darbų skaitomos dvi knygos.

„Neseniai buvo išleista istorikės Raimondos Ragauskienės, kuri tikriausiai geriausiai žino jų meilės istorija, knyga „Vilniaus aukso amžius“. Ji ne tik aprašo tą laikotarpį, bet iš įvairių Vilniaus knygų išrenka, kokios buvo pagrindinės žmonių profesijos, kokie pirkliai lankėsi, kokie įstatymai buvo, dėl ko pykosi, mylėjo, taikėsi ir bijojo miesto gyventojai. O kita knyga – kulinarinė. Joje aprašyta Viduržemio regiono virtuvės įtaką Lietuvai. Kas buvo gamina, kokie patiekalai užsakomi dvare. Knygą sudaro tiek istorinė, tiek receptų dalis“, – aiškina J. Janus.

Knyga / LRT stop kadras

Prakalbusi apie muziką, ji sako norinti prie kolekcijos rekomenduoti Lietuvos kūrėjų dainą – Lilas ir Innomine „Kai tu žengi gūžiasi Vilnius“.

