Martynas Nedzinskas – kada pats sau būna psichologu ir ką reiškia dėmesio sulaukianti tatuiruotė

Asmeninį gyvenimą labai saugantis aktorius Martynas Nedzinskas mieliau kalba apie savo darbą, vis tik laidai „Vasaros popietė“ jis pravėrė savo gyvenimo užkulisius, pasidalijo, kaip save saugo, kada atgauna jėgas ir netgi atskleidė, ką reiškia daug dėmesio sulaukianti tatuiruotė ant rankos.

– Kas teatre yra ne sezono metas?

– Tai – laikas, kai nerodomi spektakliai, vyksta gastrolės. Ir aš šią vasarą vykstu į gastroles.

– Vadinasi, tik mitas tai, kad aktoriai, kaip ir populiarių televizijos laidų vedėjai, vasarą gali nieko neveikti. Netiesa, kad galite tris mėnesius atostogauti?

– Tikrai ne, juolab kad vasara – renginių metas, o nemažai aktorių renginiuose dirba, juos veda. Vis tik vasara gaivus metas, kai daug saulės, ilgos dienos, viskas žydi, tad ir darbas neretai būna persipynęs su poilsiu. Jei dėl spektaklio ar renginio atvykai į pajūrį, dažniausiai ten pasilieki bent porai dienų papoilsiauti.

Martynas Nedzinskas – žagarėliai / „Beatos virtuvės“ nuotr.

– Kokios netikėčiausios vietos, kuriose teko gastroliuoti?

– Pavyzdžiui, Ispanijoje pradėjome spektaklį 22 val., kai jau baigėsi siesta, kai galėjo ateiti žmonės. Aplink veikė barai, lojo šunys, vyko vakarėlis, o mes vaidinome. Savotiškas realybės ir fikcijos susidūrimas teatre.

– Prakalbote apie vakarėlį, o kaip muzika veikia aktorių ant scenos? Kiek ji gali būti pagalba?

– Iš esmės teatre yra dvi muzikos rūšys – viena skirta žiūrovui ir aktoriui nėra svarbi, kita kaip tik svarbi aktoriams dėl emocinės atminties. Jai suskambus, grįžta jausmai, emocijos, tekstai, mizanscenos. Būnant ant scenos paprastai reikia atsiminti bent 10 dėmesio objektų, o muzika veikia kaip mediatorius, padedantis viską sulipdyti.

– Ar nesiklausote muzikos, kaip savotiškos pasikrovimo priemonės, prieš lipdamas ant scenos?

– Esu matęs, kad kai kurie klausosi muzikos ir taip ruošiasi, bet aš mėgstu būti tyloje ir niekuo savęs neužpildyti. Pasipildau būdamas ant scenos.

Martynas Nedzinskas / LRT nuotr.

– Yra spektaklių, kurie visiškai netinkami vasaros gastrolėms? Yra įsivaizdavimas, kad vasarą žmonės nori atsipalaiduoti, galbūt jiems nereikia dramų su daugybe žmogžudysčių.

– Manau, kad spektakliai kažkaip parenkami. Aš ir pats vasarą neičiau į 4 veiksmų Šekspyro tragediją. Taigi manau, kad teatrai apgalvoja repertuarą. Vis tik tikslas yra sulaukti žiūrovų.

– Papasakokite apie rekreaciją ir įkvėpimus, kurie pakrauna jus sezonui, kūrybiniams planams. Minėjote, kad vasarą vyksta gastrolės, darbas nenutrūksta, o dar vyksta kino filmavimai. Kur, laiko požiūriu, yra jūsų rekreacinė zona?

– Vienos stabilios paprastai nėra. Rugpjūtį, prieš teatro sezoną, jau prasideda repeticijos, tad sakyčiau laikas nuo liepos vidurio iki rugpjūčio vidurio yra metas, kai galima į mišką, važiuoti prie jūros, maudytis, rinktis grybus.

– Esate sakęs, kad labai gerai nieko neveikti, nes negali būti visada užsiėmęs.

– Turėjau mintyje tai, kad yra skirtingos poilsio sritys. Būna, kad ilsimės tik fiziškai, bet nepailsime emociškai. Emocinis poilsis yra tada, kai gali išjausti jausmus, kurių, tarkime, darbo vietoje negali išjausti ar parodyti. Dar yra poilsis nuo ekranų ir pan. Nieko neveikimas yra radikaliausia poilsio rūšis, kai gali nuo visko atsiriboti, pabūti tyloje, gryname ore ir išgirsti save, nes aplink mus daug triukšmo ir sunku save išgirsti.

„Auksiniai scenos kryžiai“, 2022. Martynas Nedzinskas / T. Biliūno/BNS nuotr.

– O per atostogas norisi nueiti į teatrą?

– Net ir darbo sezonu retai nueinu, tad poilsiaudamas apie tai net negalvoju. Neseniai įsijungiau vieną filmą ir supratau kad bežiūrėdamas pradėjau dirbti, tad pradėjau veikti kažką kito. Turiu draugų muzikantų, žinau, kad ir jie laisvu metu muzikos neklauso.

– Žiūrėti filmo neanalizuojant neišeina?

– Labai retai taip būna, kad kinas sugeba apgauti, įtraukti. Nebent jei yra koks nors netikėtas siužetas, personažai, gali įsitraukti į siužetą. Teatre neanalizuodamas žiūrėti spektaklį galiu dar rečiau. Dažniausiai vyksta nuolatinis darbas.

– Dažnai aktorių klausia kino ar teatro aikštelė jiems artimesnė ir panašiai. Vis tik teatro scena ar kino aikštelė tau vis dar yra mažiau atrasta žemė?

– Kino aikštelė, nes joje turiu mažiau patirties. Kinas man yra paslaptingesnis ir reikia geriau suprasti, kaip egzistuoti prieš kamerą. <...> Vienas iš teatro dėsnių – energija niekur nedingsta, ji tik keičia pavidalą. Jei neduosi energijos žiūrovui, nesulauksi jos ir iš jo. Teatras reikalauja daug jėgų, energijos ir yra apie sinergiją, kinas yra savotiška architektūra – turi aiškiai žinoti, kur ką padaryti, tai kruopštus ir skrupulingas darbas.

Martynas Nedzinskas / BNS nuotr.

– Ar buvo nutikę, jog užstrigai kokiame nors vaidmenyje?

– Jei vaidmuo yra itin sunkus, reikalauja didelių emocinių iškrovų, kad galėtum atsipalaiduoti, turi praeiti nugaravimo laikas. Nesveika užstrigti vaidmenyje metams ar daugiau, turi mokėti save saugoti. Kaip kažkas yra sakęs, ir maratoną nubėgęs juk neatsisėdi lyg niekur nieko. Panašiai ir po spektaklio, jei 6 val. turėjai nežmoniškas iškrovas, reikės ir bent 6 val. atsipalaiduoti, juk spektaklio metu kūnas, psichika ir emocijos buvo pajungtos darbiniu rėžimu.

– Kurį savo vaidmenį pavadintum labiausiai išsunkiančiu?

– Ilgą laiką tai buvo vaidmuo „Žuvėdroje“. Tai labai tragiška istorija, labai sudėtinga, bet jokios vilties. 3 val. tiesiog save draskai, naikini, kol galiausiai sunaikini. Tai labai sunku ir reikia jėgų rekreacijai.

– Operos pasaulyje užsienyje yra tokie žmonės, psichologai, kurie padeda aktoriui paleisti vaidmenį. Tai būtų reikalinga?

– Daugelio užsienyje esančių praktikų pas mus nėra, tad reikia pačiam išmokti viską praktikuoti. Pats sau psichologas. Žinoma, yra specialistų, į kuriuos bet kada galiu kreiptis, tačiau per ilgą laiką atsiranda išsidėstymas. Tarkime, per mėnesį gastrolių Kinijoje buvo 15 „Žuvėdrų“, per savaitę – šešios. Per tą laiką sąmoningai pradedi save saugoti – supranti, kad krūvis didės, apsukos greitės ir tau reikės kažkaip sustoti ir iš iliuzijos sugrįžti į realybę.

Martynas Nedzinskas / Vismantė Ruzgaitė

– Už ko griebiesi?

– Pojūčiai, juslumas, ką matau, ką užuodžiu... Galiausiai tiesiog stebi kaip jautiesi ir kas aplink tave yra. Lengva paskęsti vaizduotės ir tave užliūliavusių, įsiūbavusių emocijų būsenoje. Ilgainiui tai darosi nesveika.

– Pasitaiko, kad žiūri filmą su pasaulinio garso žvaigžde ir susimąstai – kodėl tas žmogus čia? Juk talento daug nematai...

– Pagalvoju, tačiau nesmerkiu. Labai smagu kine dirbti su draugais, nesvarbu, kokią nesąmonę darai. Tau reikia padaryti produktą, kuris turi būti perkamas, žiūrimas, tavo vardas yra naudojamas žmonėms pritraukti, o viską gali atpirkti pats procesas. Nors patys žmonės yra net nematę filmų, kuriuose filmavosi. Tiesiog vaidina ten dėl didesnių pinigų...

– Akį traukia ant tavo rankos esanti tatuiruotė, kas ten pavaizduota?

– Dažnai išsisukinėju nuo atsakymo, tačiau išduosiu, kad lygiai tokia pati tatuiruotė, toje pačioje vietoje yra ir pas mano senelį. Paveikslėlio istorija – labai paprasta. Senelis, būdamas 18 metų, sėdo į kalėjimą, todėl kad pokariu atgal į ūkį parsivedė savo karves, kurios buvo kareivių išvežtos. Gavo sėsti į Marijampolės kalėjimą ir ten pasidarė tokią tatuiruotę. Tai toks pagarbos ženklas seneliui.