Marius Povilas Elijus Martynenko: buvau pradėjęs gyventi taip, tarsi, gyvenimas jau baigėsi

Kančia yra neišvengiama, bet kentėjimas visada pažabojamas, laidai „Laimės dieta“ sako rašytojas, aktorius Marius Povilas Elijus Martynenko, pastaraisiais mėnesiais savo kailiu pažinęs, kas yra skyrybų skausmas, depresija, akies netekimas. Jaučiuosi atsakingas prieš savo gyvenimą, kad jis būtų gyvenamas, o ne pralaimėtas mūšis, priduria jis.

Yra žmonių, kurie tavyje pažadina kipšą, būna tokių, šalia kurių pasijauti vaiku, būna ir žmonės, šalia kurių norisi kurti. O dar yra tokių, kurie savyje neša visas šias įkrovas, o vienas tokių – rašytojas, aktorius M. P. E. Martynenko, sako „Laimės dietos“ vedėja Rimantė Kulvinskytė, paprašiusi jo atsinešti savu laimės receptus.

– Taigi, ką parašei?

– Pirmiausia, kad meilė linkusi mirti, o mes linkę ją prikelti. Buvau Kaune, skaičiau iš savo knygos. Renginyje buvo tokia močiutė, kuri sakė, kad turi 30 metų anūkę, bet į pasimatymus dar vaikšto ir pati močiutė. Paklausiau publikos, ar kas nors vaikšto į „Tinder“ pasimatymus. Labai mažai žmonių pakėlė rankas. Mane pradėjo žlugdyti tai, kad gyvenime sutinku vyresnio amžiaus žmonių, kurie atrodo pasidavę. Gyvenimas yra sunkus, jame – labai daug visokių iššūkių.

Ir man pačiam dažnai kildavo noras pasiduoti, bet labai didelis stebuklas sutikti žmogų, kuris nors ir gerokai už mane vyresnis, yra kupinas dar džiaugiasi, yra kupinas vilties, meilės. Labai branginu tuos žmones. Linksmai pajuokavome su ta močiute, po renginio pasakiau, kad jei kas ruošiasi eiti į barą, palauktų manęs. Niekad nesu taip daręs per renginį.

Tačiau išeinant manęs laukė saujelė žmonių, iš kurių vieną įsimylėjau. Taip beprotiškai... Maniau, kad man jau arti 30-ies ir turbūt visus stipriausius dalykus aš jau išgyvenęs. Pats tą vakarą tikrai neketinau įsimylėti, bet gyvenimas patiesė mane ant nugaros ir buvo labai gražu.

Vienintelis lyginimas, kuris yra galimas – aš vakar ir aš šiandien.

– Neplanuotai daug gražių dalykų nutinka, kai suvoki, kad nieko nekontroliuoji gyvenime ir tą kontrolę paleidi, viskas ima dėliotis. Kokių dar receptų turi.

– Visi mano punktai susiję, nes jie yra apie gyvenimą. Taigi užsirašiau, kad gyvenimas baigiasi tik tada, kai jis baigiasi. Mūsų atsakomybė yra kasdien prikelti tą meilę, o kol gyvenimas nesibaigia, mūsų užduotis yra nuolat stengtis. Pastaruoju metu mano gyvenime nutiko labai daug skausmingų dalykų.

Kiek turėjau daug pagundų įsigyventi į aukos vaidmenį – pagailėkite manęs, akies netekau, išsiskyrėme su žmona... Net ir tada truputį buvau pradėjęs gyventi taip, tarsi, gyvenimas jau baigėsi. Supratau, ką aš darau? Pasižiūrėjau į visą savo erdvėlaikį ir supratau, kaip šventvagiškai elgiuosi.

Marius Povilas Elijas Martynenko / Tomo Juškaičio nuotr.

Kai buvo pirmas renginys šiemet, kai atėjau pas žmones. Labai bijojau. Buvau kambariuke, kuriame ruošiausi, iš streso griebiau pirmą pasitaikiusią knygą. Bibliotekoje jų daug, o pirma pasitaikiusi buvo „Ūminės būklės urologijoje“. Tai manęs nenuramino, bet apsidžiaugiau, kad bent šito mano gyvenime nėra.

Tokia emocija išėjau pas žmones. Ir labai jaudinausi, pasakiau, kad jie penktadienio vakarą atėjo į biblioteką, vadinasi, jie – neeiliniai žmonės, kurie taip mano laiką leidžiantys turiningai. Kaip ir sakiau, gyvenimas baigiasi tada, kai jis baigiasi, bet labai daug dienų gyvenu taip, tarsi, jau nebus jokios pradžios. Šiandien jaučiuosi atsakingas prieš savo gyvenimą, kad jis būtų gyvenamas, o ne pralaimėtas mūšis. Atsitinka sunkių dalykų, bet sunku nereiškia blogai.

– Radikali atsakomybė už savo gyvenimą, geriau pačiam priimti sprendimus, o ne jaustis auka kažkieno sprendimuose. O kas dar?

– Iš tiesų visa yra juokinga. Mąsčiau apie žmogaus smegenis – jos yra sudarytos iš 60 proc. riebalų ir 40 proc. vandens. Toks vandeningas lašinukas, per kurį eina impulsai. Ir tas lašinukas konstruoja visą mūsų būvį, gano visas ląsteles mūsų kūne.

Apskritai, visi mes esame ant tokio akmenuko vandenyje ir skriejame apie ugnies rutulį. Taigi svarbu nepamiršti, kad visa tai, kas vyksta, be kita ko, yra dar ir labai juokinga. Visos tos istorijos, kurias išgyvename, turi savyje krislą juokui. Manau, kad juoktis galima iš visko, ypač iš traumų, kolektyvinių ar individualių. Juokas padeda visa tai prisijaukinti. Nebruku to, bet tikiu.

Marius Povilas Elijas Martynenko / Stop kadras

Kuo tu tapai augdamas, kad tau ir vėl reikia būti savimi?

– Ar tau gyvenime plojimai reikalingi? Ar reikalingiausi tada, kai skamba?

– Kažkur giliai manyje yra vidinė neapykanta sau, ji visada buvo. Aš bandau ją po truputį iškeldinti per visokius pratimus, net mano vaikai padeda man pamilti save, kad tos neapykantos sau mažėtų. Bet ji yra, labai giliai ir ją labai sunku pašalinti. Todėl, kad ji ten yra, man nuolat reikia išorinio pripažinimo ženklų – pagyrimų, ovacijų, pasiekimų. Žinau tai. Ir dažnai tai yra labai tuščiagarbiška.

Galėčiau gyventi ir be to, bet tam tikra prasme apvogčiau ne tik save, bet ir kitus. Man patinka scena, ant jos būti ir iš to, ką matau žmonių veiduose, kad ir jiems patinka, kad esu ant scenos. Turbūt brangiausios patirtys, kai renginio metu ar per spektaklį žmonės pradeda juoktis. Unisonu išgaunama ta pati reakcija, atsiranda bendrybė. Dėl tokių akimirkų verta gyventi. Scena ir aplodismentai reikalingiausi būtent tada, kai jie pasigirsta. Niekas neploja, kai esi vienumoje ir ilgiesi žmonių. Juk sau ploju nebent ironiškai...

Marius Povilas Elijas Martynenko / Stop kadras

– Kokių dar laimės receptų atsinešei?

– Vaikai niekada neužauga. Tai supratau, kai jau pats turėjau vaikų. Iš esmės pasikeičia tai, kad atsiranda geresnė impulsų kontrolė, bet ne visada. Man svarbu dirbant su žmonėmis juose pamatyti tą vaiką. Brangus man aktoriaus darbas, nes aktoriai yra suaugę žmonės, kurie dar moka žaisti.

Žiūrėdamas į savo vaikus, supratau, kiek daug to vaikiškumo yra mumyse. <...> Vaikai niekada neužauga, ir labai gerai. Yra tie, kurie apsimeta, kad juose vaikiškumo nėra ir man labai jų gaila, nes negebėjimas žaisti yra tam tikra žaizdelė. Šiandien sakoma, kad reikia tapti savimi. Tad kuo tu tapai augdamas, kad tau ir vėl reikia būti savimi?

Gali rinktis – tą akimirką žmogaus nemėgti arba jį mylėti.

– Dar vienas tavo laimės receptas...

– Kančia yra neišvengiama, bet kentėjimas visada pažabojamas. Supratau, kad yra žmonių, kurie gyvena ir siekia komforto. Ir aš pats toks. Bet kai po skyrybų prie manęs prilipo depresija, man padėjo šaltas dušas. Visą gyvenimą man tai labai nepatiko, aš tiesiog įeidavau į dušą ir žinojau, kad kentėsiu.

Išbūdavau minutę, kol kūnas priprasdavo ir tas šaltis pasidarydavo netoks baisus, o kai išsiskirdavo dopaminas, netgi jausdavausi patenkintas, kad tai padariau. Dabar kažko atsisakau, kad ateities aš ką nors įgytų. Susitvarkau kambarį, nors tuo užsiimti nenoriu, bet tai darau, kad ateities man aplinka būtų harmoninga. Po valandos aš kambariu džiaugiuosi ir jaučiuosi dėkingas sau praeityje.

Dabartinis aš esu tiltas tarp praeities aš, kuriam reikia išmokti atleisti, ir ateities aš, kuriam galiu padaryti paslaugą dabar. Kančia yra neišvengiama.

Ir aš net pagalvojau, kad tarp visų kančių, kurios gali būti, meilės kančios yra geriausios, kaip geras vynas.

Marius Povilas Elijas Martynenko / Asmeninio albumo nuotr.

– Antrinu tau dėl tiltų, žinojimas, kad esu sau vienintelis neperskiriamas draugas, yra atradimas. Tai motyvuoja į save investuoti, savimi džiaugtis. Kokių dar receptų užsirašei?

– Nelyginti gyvenimų, nes jie neišlyginami. Tai ypač suprantu per vaikus ar kalbėdamas su žmonėmis, kurie kažkuo guodžiasi. Vienas draugas guodėsi, kad gyvena ne taip, kaip norėtų ir staiga susivokia – aš ką tik skyriausi, akies netekau... Jis sutriko. Atsakiau, kad tai nieko nereiškia. Gyvenimų lyginimas nuolat vyksta.

Pamenu, kaip mano vaikas liūdėjo, kai pametė žaislą. Aš taip neliūdėjau dėl savo akies, kaip jis liūdėjo dėl žaislo. Pirmas impulsas pasakyti, kad čia tik žaislas, bet nepasakiau – jo kančios imtuvai nenusireguliuoja dėl to, kad čia tik žaislas. Negalima lyginti tokių dalykų.

Lyginame savo pasiekimus su kitų pasiekimais, savo kančias su kitų kančiomis ir jaučiamės labai neadekvačiai. Manau, tai klaida. Vienintelis lyginimas, kuris yra galimas – aš vakar ir aš šiandien.

Marius Povilas Elijas Martynenko / Asmeninio albumo

– Kas dar?

– Kuo daugiau šviesos, tuo tankesnis šešėlis, kuris prilipęs prie tavęs iki tol, kol pats tapsi šviesa. Kol kas nesutikau žmonių, kurie virto šviesa fizikine prasme. Bet ir perkeltine. Kad ir koks tobulas būtum, vis tiek turėsi ydų. Tiesiog mano šešėlis, tamsioji pusė, turi tokią pat teisę egzistuoti. Ir jei bandysiu jį slėpti, jis išlys kitur.

Mes pasirinkome gyventi. O jei kažkur egzistavome, kažkas parodė mums išklotinę su visomis kančiomis, o mes sutikome. Kai taip galvoju, gyvenimas atrodo labai fainas ir labai padeda.

Svarbu nepamiršti, kad visa tai, kas vyksta, be kita ko, yra dar ir labai juokinga.

Ir galiausiai, ant sienos užsirašiau: kaip šią akimirką galiu šiek tiek mylėti ir sumažinti kančios? Neretai būna, kad vaikai erzina, nes atsikalbinėja, nevalgo 3 skirtingų pusryčių, kuriuos paruošei, nori žiūrėti filmukus ilgiau... Gali rinktis – tą akimirką vaiko nemėgti arba jį mylėti.

Kartais meilė pareikalauja daug jėgų. Kaip pradžioje sakiau, mes linkę ją prikelti. Tai nuolatinis darbas. Ir yra toks pratimas, kuris padėjo išlipti iš depresijos (aišku, labiausiai padėjo antidepresntai, bet padėjo ir pratimas). Kaip aš galiu kančios? Susitvarkyti kambarį, užpildyti mokesčių deklaraciją, kas man sukėlė daug nepatogumų.... tu visada gali padaryti kažką mažo, nuo ko bus lengviau.