Silvestras Dikčius: kuo daugiau nepasitiki savimi, tuo daugiau mąstai – kas čia ką pasakė

„Aš supratau, kad aš apskritai nieko nebesuprantu“, – apie jausmą po filosofijos studijų kalbėjo meteorologas Silvestras Dikčius. Jis, ko gero, vienintelis Lietuvoje sėkmingai derinantis tokias dvi disciplinas kaip filosofija ir meteorologija. Kokių beprasmių dalykų žmonės veikia kasdien, kaip ir kur Silvestras randa ramybę, o galiausiai – kodėl tiek daug vaikšto?

– Savo kitos dienos nuotaiką tau sunkiau ar lengviau nuspėti negu orą?

– Na, orus ne nuspėjame, orus prognozuojame, tai yra panašiai. Kitos dienos nuotaika priklauso nuo to, ką veikei šiandien ir kokiame tu esi etape. Jei nieko labai nenutinka, tai, be abejo, nuotaika taip staigiai nešokinėja, labai radikaliai nepasikeičia.

Nors apskritai, mūsų nuotaika gali keistis kelis kartus per dieną – kažką suvalgėme, norime miego, galbūt esame liūdnesni, išgėrėme kavos – esame dirglesni, tokie dalykai mus labai stipriai veikia.

– Yra tam tikros indikacijos, kurios nulemia mūsų savijautą – miegas, ritmas ir pan. Kokie tau svarbiausi dalykai, nuo kurių priklauso rytojus, poryt diena?

– Pastaruoju metu labai daug dėmesio skiriu miegui. Suprantu, kad jeigu esi neišsimiegojęs, viskas po truputį pradeda šlubuoti. Pradedi ieškoti kažkokių pasiteisinimų, kodėl kažko galima nedaryti arba nusukti nuo susidėlioto plano. Kadangi mano gyvenimas gana intensyvus, aš turiu daug skirtingų veiklų, visas jas reikia suderinti, tai miegui ir mitybai skiriu daug dėmesio. Svarbu pailsėti ir pailsėti kokybiškai. Ne pabūti su telefonu, o ilsėtis, aš tą darau vaikščiodamas – man tai vienas iš nuostabiausių ilsėjimosi būdų.

Silvestras Dikčius / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Kalbėjome, kad Lietuvoje, veikiausiai, nėra kito tokį – filosofo ir meteorologo – išsilavinimą turinčio žmogaus. Kaip manai, tarp šių disciplinų daugiau sąsajų ar skirtybių?

– Bandžiau ieškoti kažkada tam tikrų sąsajų. Tokia, kuri man atėjo į galvą, kad meteorologija – oras, orai, jie tokie sunkiai pačiupinėjami, ir filosofija tarsi tokia pakibusi, ji neturi aiškios apibrėžties. Geriausia sąsaja, kurią pavyko rasti, kad tai yra sunkiai apibrėžiami dalykai, kurie gali būti labai įvairūs.

– Tai galima sakyti, kad tau patinka neapibrėžtumas?

– Man patinka tam tikras apibrėžtumas, apibrėžtumas iki tam tikros ribos. Šiaip aš stengiuosi gyventi gana disciplinuotai.

– Kaip sugalvojai studijuoti filosofiją? Beje, gal net įdomiau – kodėl meteorologiją?

– Pradėsiu nuo meteorologijos. Maždaug 1990-ais metais buvo pirma žiema, kai nebuvo sniego – na, kažkiek, bet tai buvo pirma šiltoji žiema. Klimato kaitos pranašas. Aš tuo metu žiūrėjau „Panoramą“ ir tuometis jos vedėjas Gintaras Deksnys ištarė frazę „šią besniegę žiemą“ ir toliau rodė reportažą apie vilniečius mieste, vaikštančius ne taip apsitūlojusius kaip įprastai žiemą. Mane labai užkabino ta frazė. Ji įstrigo visam gyvenimui. Ir po to aš ėmiau kažkaip domėtis. Devintame dešimtmetyje tos informacijos apie klimato kaitą daugėjo, ji mane kažkaip pasiekdavo, būdavo įdomu ir smalsu. Bet meteorologijos studijas pasirinkau ne visai dėl to.

Silvestras Dikčius / E.Blaževič/LRT nuotr.

Aš tiksliai nežinojau, kas mane traukia, gal humanitariniai mokslai, ta pati filosofija atrodė įdomu, bet atrodė – ką aš veiksiu su ta filosofija? Ir pasirinkau gana sąmoningai – nedaryti taip, kaip kiti. Tuo metu dažniausiai žmonės stodavo į teisę ir ekonomiką. O aš įstojau ten (red. pastaba – į meteorologiją) ir labai greit atėjo susižavėjimas tuo mokslu. Tu nuolat būni tarp savo tiriamo objekto. Tada, kai studijavau, tas mokslas net turėjo daugiau paslapčių.

Paskui buvo toks etapas, kai aš buvau labai pavargęs nuo meteorologijos ir aš nuo jos pabėgau.

– Į filosofiją?

– Ne, ne visai. Į filosofiją aš įstojau, kai man buvo 27-eri, aš jau buvau profesionalus meteorologas. Aš jau dirbau tuo metu sinoptiku. Pagalvojau, kad turiu daug laiko įgyvendinti savo seną norą, tuo metu tas noras dar labiau stiprėjo, susidurti su tuo plačiu humanitariniu žinojimu, jį patyrinėti. Įgyvendinau savo svajonę ir įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą. Penkerius metus aš buvau orų pranešėjas LRT ir kartu tuos visus metus studijavau filosofiją.

Kai pabaigiau studijas, mečiau savo profesiją, nors visai sėkmingą karjerą dariau, buvau jau skyriaus vedėjas. Mečiau, nes supratau, kad man per siaura yra ten būti. Norėjau pabėgti nuo vienos institucijos karjeros ir išėjau visai į kitus laukus.

„Šnekesiai“ / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Ar tau paaiškėjo kas nors po filosofijos studijų? Ar paaiškėjo, kad nieko ieškot nereikia?

– Po filosofijos paaiškėjo vienas dalykas. Aš supratau, kad aš apskritai nieko nebesuprantu. Ne visai nieko, bet buvo tam tikra duobė, savo ribotumo suvokimas. Na, išplėtei savo suvokimą, kiek tai galima padaryt bakalauro studijose. Pradėjau suvokti, kad žmonės daro labai daug beprasmių dalykų, buvo kažkoks santykio su žmonėmis pasikeitimas. Tapo tiesiog neįdomu su dalimi bendrauti. Nepradėjau smerkti, bet supratau, kad man neįdomu, ką jie daro, kaip jie mąsto. Tai buvo didelis pokytis, ir tas savo nežinojimo įsisąmoninimas, bet aš atradau, ką noriu veikti. Supratau, kad noriu kūrybiškesnio darbo.

– Ar daug sulaukdavai replikų dėl paties meteorologo darbo neva nerimtumo?

– Kiekvienas meteorologas su tuo susiduria, ypač tie, kurie yra vieši. Kai esi dar jaunas, aš manau, kad priimi tai gana skaudžiai. Aš manau, kad šios profesijos specialistams priklausytų psichologo konsultacijos. Aš ne juokais taip sakau. Meteorologijos istorija pilna savižudybių, ypač 19 a. – 20 a. pradžioje. To mokslo imdavosi dažnai kariškiai, tai buvo tik gimstantis mokslas, prognozių tikslumas buvo nepalyginamas su dabartiniu. Dabar viską apskaičiuoja modeliai, žmogus yra tik tarpininkas, jis įveda tam tikras korekcijas, bet yra tarpininkas tarp modelio ir auditorijos. O tuo metu nepasitvirtinusias prognozes priimdavo kaip garbės įžeidimą. Yra labai daug tokių atvejų, kai baigdavo gyvenimą savižudybe, būtent dėl milžiniškos kritikos, kurią patirdavo. To sulaukdavau, bet po to išmokau, ką su tuo daryti.

– Paminėjai, kad baigęs filosofiją suvokei, kiek daug beprasmių dalykų žmonės daro. Kokios tau dabar yra didžiausios beprasmybės?

– Galiu pasakyti, ką aš pats darau beprasmiško, kad nekritikuočiau čia kitų žmonių. Man labiausiai beprasmis dalykas – socialinės medijos. (...) Aš manau, vis dėlto lengviau pasakyti, ko žmonės nedaro. Aš pats esu daug beprasmybės išmetęs iš savo gyvenimo. Pavyzdžiui, per daug vakarėlių.

„Šnekesiai“ / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Ar buvo tavo gyvenime etapų, kurių galbūt net visiškai nenorėtum prisiminti?

– Gal tokių blogų nebuvo. Yra buvę, kad ilgesnį etapą jautiesi pavartosiu žodį „nelaimingas“, nes vengiu vartoti žodį „depresyvus“, jeigu tu nesergi, nes per daug tuo žodžiu švaistomasi. Be abejo, tokių etapų buvo, bet nebuvo labai gilūs. Aš visada išplaukdavau iš jų, išmokdavau pasirūpinti savimi ir susidėliodavau kažkokius naujus prioritetus. Prasmės pojūtis man yra labai svarbus. Galbūt tie etapai ir būdavo sunkesni, kai neturėjau prasmingos veiklos. Tada viskas ilgainiui ima atrodyti nereikšminga.

– Ar tu linkęs į savianalizes? Sakykime, pasibaigė darbas, pokalbis su žmona ar draugu – mąstai, ką vieni ar kiti dalykai galėtų reikšti?

– Kuo didesnis nerimas, nepasitikėjimas savimi, tuo daugiau mąstai – kas čia ką pasakė, kas čia ką padarė, bet jeigu tu jautiesi gerai, tie dalykai tiesiog baigiasi, ir viskas. Be abejo, jei įvyksta, kas nors svarbaus, tai tu reflektuoji.

