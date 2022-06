Komunikacijos specialistas Žukauskas: pagalvoju, kad Rusijoje yra blogiau nei Šiaurės Korėjoje

LRT OPUS laidoje „Švelnūs tardymai“ Richardas Jonaitis kalbino komunikacijos specialistą Karolį Žukauską – kuo jis gyvena šiandien, kokių rezultatų duoda intensyvūs bandymai pažadinti rusų tautą ir prisiminimai apie garsiąją Nigerijos sukčių istoriją.

Karolis Žukauskas – Vilniaus miesto mero patarėjas, komunikacijos specialistas, žmogus, originaliais būdais bandantis prisibelsti iki Rusijos piliečių ir perduoti jiems žinią dėl karo Ukrainoje. Dar, prideda radijo laidos vedėjas, galima būtų sakyti, kad ir keliautojas.

– Keliautojas, turistas – regis, artimos sąvokos. Kuo tau jos skiriasi?

– Yra žmonių, pavyzdžiui, Danas Pankevičius, kurie suderina darbą su keliavimu, didesnę laiko dalį būna ne Lietuvoje ir jau dabar iš to ir gyvena, turus veda. Tai man keliautojas – ne tas, kuris derina keliones prie darbo, o tas, kuris, atvirkščiai, darbą derina prie kelionių. Man taip neišeina, buvo laikas, kai taip darydavau, bet dabar, kaip bebūtų, yra darbas, ir bandai kažkur kelionių pakaišioti.

Ir pagal kryptis esu buvęs kažkokiose ekstremalesnėse vietose – Šiaurės Korėja, Grenlandija, bet ne tokios dažnos tos kelionės. Nežinau, aš toks savaitgalinis, kartais atostoginis, keliautojas. Gal po Lietuvą aš rimtesnis keliautojas, nes pamaišęs esu kampelius.

– Iš to ir gimė portalas „Lietuvon.lt“, taip?

– Taip, iš pradžių kaip įrankis sau, o vėliau tiesiog atidaviau visam internetui naudotis. Tuo metu, kai kūriau, kokiais 2015–2016 metais, tokių įrankių nebuvo. Dabar jau yra keli, irgi patogūs. Bet tuo metu nebuvo, susidėliojau, žiūriu, man pačiam patogu, ir iš to atsirado irgi visokios papildomos veiklos.

Karolis Žukauskas / Asmeninio archyvo nuotr.

– O kokia fainą Lietuvos vietą dabar galėtum įvardinti?

– Išgirdęs šitą klausimą prieš kokius ketverius metus vardindavau vis tas pačias vietas ir tokia sąžinės graužatis, kad kitų ne. Dabar paklausei, aš tam nepasiruošęs, bet į galvą šovė – Šakių, Zanavykų kraštas. Visi įpratę važiuoti klasikiniu maršrutu nuo Kauno – Panemunė, Jurbarkas, kur kas 10 km kas kokią pilį, objektą. Visi tą žino, dėl to niekas nevažiuoja pietine Nemuno pakrante, tai rekomenduoju pro Šakių visą tą kraštą prasukti.

– Karoli, iš ko dabar susideda tavo gyvenimas? Kas seka tave feisbuke, gali matyti tavo tikrai fantastišką kovą, kurioje ir humoras neužmirštamas, su Rusija, trolinimą, bandymą pasiekti tos šalies žmones, bandymą informuoti juos apie karą. Darbas savivaldybėje. Kokie yra tavo kertiniai akmenys, ant kurių laikosi tavo gyvenimėlis?

– Iš esmės išvardinai, neskaitant tos „popamokinės“ veiklos – hobių, laisvalaikių, šeimos. Iš darbinės pusės, taip. Savivaldybė labai stipriai persipina su ta propaganda, aš dėkingas merui Remigijui Šimašiui, kad jis leidžia man tuos dalykus daryti. Supranta, kad tai ne taip tiesiogiai siejasi su mano pareigomis Vilniui, bet iš kitos pusės – kuo saugesnė Lietuva, Europa, tuo geriau Vilniui, ir atvirkščiai. Dabar 70 proc. darbinio laiko yra Vilniui, ir kokie 30 proc. tiems propagandiniams žaidimams.

– Kadangi esi buvęs Šiaurės Korėjoje, ir štai pasakojame, kad Rusijos žmonės tikrai yra labai stipriai paveikti propagandos. Kaip tu sakytum, kokia ateitis Rusijos, link Šiaurės Korėjos, ar neįmanoma pasakyti?

– Galbūt taip neužsidarys, kaip Šiaurės Korėja, bet ekonominiai dalykai, kelionės jau juda prie to. Dar labai svarbi dimensija – informacinė erdvė. Rusija pati užsidarinėja nuo socialinių tinklų, nuo kitų dalykų, aišku, galima apeiti per visokius VPN, bet link to sėkmingai juda. Bet iš kitos pusės, pagalvoju, kad Rusijoje yra blogiau nei Šiaurės Korėjoje. Ar dar Iranas, na, tie laikomi pasaulio blogiukai.

Ten nesulyginsi, aš esu buvęs ir Šiaurės Korėjoje, ir Irane. Ten yra politinis režimas, sankcijos, bet žmonės yra draugiški vakariečiams, ar net su tuo pačiu Izraeliu žmonių lygmenyje draugauja. Šiaurės Korėjoje, kiek man teko pabendrauti, vėlgi – jie nėra agresyvūs, piktybiniai.

Karolis Žukauskas / BNS nuotr.

O su rusais, kadangi dabar daug tiesioginio bendravimo su rusais žinutėmis, skambučiais, baisu, kaip jų smegenys išplauti. Tiek Iranas, tiek Šiaurės Korėja tą propagandą orientuoja į save, bet nenuteikinėja, kad Vakarai tokie blogi, kaip tai daro Rusija. Ir nuo Putino valdymo pradžios, tas sėkmingai pavyko.

Dabar, jei sėdėčiau valtyje su šiaurės korėjiečiu, iraniečiu ir rusu, baisiausiai jausčiausi likęs dviese su rusu.

Aš tikrai nebandau absoliutinti visų rusų, ypač nekalbu apie Lietuvos rusus, bet kiek teko bendrauti su rusais tiesiog „šaudant“ žinutes, reakcijos yra agresyvios, piktos. „Mes ateisime pas jus, ir galite neaiškinti mums, kaip čia gyventi“ – kažkas tokio.

– O kaip tas rezultatas? Paliečiate? Vis tiek kažkiek paliečiate. Jeigu taip įsivaizduojame Rusijos pilietį, ar jis yra tas žmogus, kaip sakoma, nuo žąsies vanduo? Ar kyla kažkokia abejonė?

– Šiek tiek skiriasi, jei imsime 3–5 pirmas karo dienas, kai prognozės buvo, kad Kyjivas neatsilaikys ir pan. Pačioje Rusijoje informacijos apie tą specialiąją karinę operaciją buvo mažai. Jie pateikė kaip eilinę dieną Rusijoje ir labai slėpė. Pirminis dalykas, ką siūlau daryti, žmonėms komentuoti, kad Rusijos žmonės iš viso suprastų, kad vyksta toks karas. Ne kažkoks mažytis įsiveržimas į Ukrainą, kurioje su gėlėmis juos pasitinka, bet tikras karas, su tikromis aukomis.

Kadangi karas užsitęsė, ko neplanavo rusai, anksčiau ar vėliau teko jiems pripažinti, kad vyksta jau didesnė karinė operacija. Informacijos pateikimo tada jau kaip ir užteko, bet jos forma vienpusiška, taigi tą norėjosi atskiesti.

Tiesiogiai bendraujant su žmonėmis, reakcijos labai skirtingos. Šnekėjau su skirtingais žmonėmis, žurnalistais, reakcijos skirtingos. Yra rizika pastūmėti juos galvoti, kad tai yra Vakarų provokacijos, ir kad Vakarai blogiečiai, bet man toks naratyvas, kuris buvo ypač karo pradžioje – neprovokuokime Rusijos, – yra šakėmis ant vandens.

Rusijos nereikia provokuoti, ar Ukraina provokavo, ar Sakartvelas 2008 m. provokavo? Jie susikuria. Jie susiras pretekstą. Visiškai tylėti nesinorėjo. Norėjau ir pats išlieti kažkur tą energiją. Ir kitiems lietuviams bei europiečiams norėjosi tą nerimą išlieti, vis tiek kažkaip jis transformuojasi, kažkas perka ginklus ir siunčia į Ukrainą, kažkas aukoja. Bet tai yra ribota, kiek tu gali tų lėšų skirti, todėl norisi ir dar kažką padaryti.

Karolis Žukauskas / BNS nuotr.

Dėl reakcijų – visaip. Dalis rusų matydavo mano žinutę, matydavau, kad perskaitė, bet neatsakydavo. Dalis pasiųsdavo velniop iš karto, bet po to, būdavo, užsimegzdavo kažkoks pokalbis. Su vienu rusu iš Maskvos labai piktai pradėjome pokalbį, bet po to perėjome į argumentus ir dabar jau kuris laikas susirašinėjame.

– Karoli, prisiminkime istoriją, dar prieš tau tampant savivaldybės darbuotoju. Istorija susijusi su sukčiais iš Nigerijos. Kas ten vyko, nes žinau, kad leidai sau ilgai ir maloniai su jais bendrauti?

– Tai sena, gal 2008–2009 metų istorija, kai tiesiog pardavinėjome seną fotoaparatą ir į lietuvišką skelbimą atsako angliškai. Prasidėjo istorija, iškart aš supratau, kad nebūna tokių dalykų, bet dar buvo mažai žinomos tos Nigerijos atakos. Dabar jau tapo legenda, o tada buvo pirmieji tokie.

Aš supratau, kad čia bando apgauti, ir bandžiau tą istoriją išvesti, man nieko nėra maloniau kaip apgauti sukčių. Kai jį apgauni, reiškia esi vienu laipteliu už jį aukščiau, gerąja prasme. Aš bandžiau toje istorijoje juos apgauti. Jie pasakojo, kad mama perka savo sūnui fotoaparatą, išsiųsk fotoaparatą, tada pervesime pinigus.

Aš neva išsiunčiau, jie neva pervedė pinigus. Aš jų pinigų negavau, jie negavo fotoaparato, tada pradėjome aiškintis, kur tas fotoaparatas užstrigo. Aš pradėjau prašyti visokių dalykų. Tuo metu vyko Europos krepšinio čempionatas, aš paprašiau jų, kad jie pasidarytų plakatus, palaikytų Lietuvos krepšinio rinktinę. Sakau, bus konkursas nuotraukų, mes laimėsime kelis šimtus eurų ir jūs gausite tuos eurus. Liepiau jiems užrašyti visokių nesąmoningų frazių, jie patys nesuprasdami tas frazes užrašė, laikė tuos plakatus, atsiuntė nuotraukas. Tada Lietuvoje ta istorija labai iššoko.

Galiausiai, aš juos taip apgaudinėjau, kad sakiau, jog atvažiuosiu pas juos į Nigeriją, ir jie buvo persigandę, kad aš iš tikrųjų atvažiuoju.

Visas pokalbis – balandžio 16 d. laidos „Švelnūs tardymai“ įraše.