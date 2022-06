Dovilė Filmanavičiūtė apie vaikų viešinimą socialiniuose tinkluose: mes jų nemylime ir negerbiame

Dovilė Filmanavičiūtė laidoje „Šnekesių“ atvirauja, kad iki trisdešimties ją, kaip ir, veikiausiai, daugelį kankino mintys – ar bus tik „tekstų kūrėja“, ar tik tiek gyvenime nuveiks? Kaip visas gyvenimas atrodys, kai sulauks 40-ies, tačiau po 30-mečio viskas lyg išsigrynino. Moteris suprato, kad jos stiprioji pusė – pribėgti ir užkurti laužą, tai ji moka geriausia. Kūrenti sekasi prasčiau, bet šalia yra žmonių, kurių tai yra stiprioji pusė.

– Kaip Tu norėtum būti pristatyta? Ar dainininkė, ar reklamos guru, ar socialinių projektų iniciatorė, būtų galima dar daug sugalvoti?

– Man paskutiniu metu labai patinka „devyni amatai, dešimtas badas“. Aš labai norėčiau būti pristatyta dainininke, bet jau kuris laikas nieko nedarau, kad turėčiau garbės būti taip pristatyta.

Iš tikrųjų mano gyvenime, kaip ir pataruosius 20 metų labai daug rinkodaros, daug komunikacijos, aš dirbu su privačiu prekės ženklu, esu atsakinga už jo įvaizdį ir už tai, kaip jis atrodo.

O po to aš turiu veiklų. Kažkas sportuoja, kažkas užsiima sau dar kažkokiais širdžiai mielais dalykais, man miela ieškoti pokalbio temų su auditorijomis, kurios lydi mane visą gyvenimą, aš vis tų formų įvairiausių ir randu. Buvo laikas, kai aš daugiausia muzikos pagalba su jais kalbėdavau, dabar mano gyvenime istorija apsisuko ratu ir vėl užsiimu daug kultūros komunikacija. Bet man svarbu, turint galimybę kalbėti garsiai, pasakyti kažką, kas turėtų šiokią tokią prasmę. Galbūt darytų įtaką žmonėms nebijoti, tiesiog būti gerais žmonėmis. Aš pati labai intensyviai to siekiu, ir man labai norisi savo pavyzdžiu kitus užkrėsti.

Laida Šnekesiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kartais pavydime sportininkams griežtos disciplinos ir susikoncentravimo į vieną sritį. Ar tu manai, kad tavo mėginimas apimti daug sričių – tokia duotybė?

– Matyt, kad mano būdui taip jai pritinka, tas taškymasis per įvairiausius vandenynus. Šiaip jau aš esu fatalistė. Aš galvoju, kad man gyvenime dalykai susidėliojo taip, kaip jie turėjo susidėlioti. Bet, kartas nuo karto, reflektuodama ir užsiimdama savianalize, aš pagalvoju, kaip būtų susiklostęs mano gyvenimas, jei vis dėlto, aš turėčiau tą kitą duotybę – susikoncentruoti į vieną veiklą ir labai tikslingai siekti tikslo, net kategoriškai užsibrėžti.

Aš tokia, kaip vėjas pavasarinis, kur papūs stipriau, ten kažkur ir nuneša.

– Ar galime pasvajoti, kokia ta būtų viena niša, jei būtum susikoncentravus?

– Tai vienareikšmiškai aš per lengva ranka žiūrėjau į savo muzikinę karjerą. Man atrodo, kad man gal neblogai drėbtelėta rašto prasme, plunksnos aštrumo, o gal lengvumo, kurio kaip tik mums visiems šiandien trūksta.

Tikrai turėjau tokių svajonių įstoti į žurnalistiką, neįstojau, bet galvoju, gal būčiau kokia Indrė Makaraitytė – mano gera bičiulė, nemažas autoritetas man.

Gal taip skamba, kad aš čia truputį liūdnai šneku, kad kas būtų buvę, jei būtų buvę. Bet, man yra 36-eri, ir aš esu pakankamai tvirtai išsigryninusi sau, kad mano vertybė yra pribėgti ir užkurti laužą. Aš laužo kūrenti nemoku, aš nuobodžiauti pradedu. Ir tikrai daug gerų dalykų yra nutikę ir man, ir žmonėms aplink mane, kai aš tiesiog pribėgu ir užkuriu laužą. Ir savo profesiniame kelyje aš susilaukiu komplimento, kuris, kai dabar kalbamės, suprantu, kad man yra labai svarbus, mane motyvuojantis nesustoti – kad aš įkvepiu žmones. Aš kažkada mėginau ir vadyba užsiimti, ir biudžeto lenteles pildyti, bet neduota man.

Laida Šnekesiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kada įvyko tas lūžis, išsigryninimas, kai supratai, kad nereikia savęs kalti prie kryžiaus, jei negali tomis veiklomis užsiimti?

– Turbūt yra du tokie dideli lūžiai mano gyvenime. Vienas toks truputį banalus, bet kažkodėl jaučiu, kad kai kas nors klausysis mūsų, sakys – ir man taip buvo. Iki 30-ies aš galvojau, argi tikrai būsiu tik tekstų ir idėjų autorė. O tai kas aš būsiu, kai man bus 40 metų? Tai ką, aš čia būsiu visą gyvenimą kūrybininkė? Bet juk aš tokia lyderė, gal man vadovaut kam nors reikia?

Aš tikrai siekiau ir dariau viską, kad tik man taip nebūtų. Kad nebūtų taip, kad man 40-imt, o aš tik tekstų ir idėjų autorė.

Čia ta 30-mečio krizė. Iki 30-ies atrodo, kad tu vis kažkur bėgi, o po jų, čia turbūt taip gamta surėdo, kad pradedi galvoti – o dieve, aš nieko neturiu. O iki galo, greičiausiai, susidėliojo, kai gimė sūnus.

Vienas dalykas, aišku, kad tu turi taip save mobilizuoti... O kartais gal ir nebūtina, nenoriu užduoti tokio tono, kad turi atsirasti daug agresijos, kad tik tu čia viską spėtum. Ką tik klausiau interviu su viena garsia žurnaliste ta tema – kai tu susilauki vaiko, kas dabar čia su tavim bus? Ar tu būsi ta perekšlė, kuri nieko daugiau gyvenime neveiks, tik vaiką augins? Bet jeigu tu vaiką auginsi ir nieko daugiau nedarysi, ką visuomenė apie tave galvos? Šito tono nenoriu palaikyti, bet, kai Kristijonas gimė, tikrai turėjau save susirinkti.

Labai susidėlioti prioritetus, nes to laiko... atrodo, kad nieko aš per dieną nepadarau. Pakeli galvą, jau dvi po pietų, pakeli, jau septynios vakaro...

Pirmas dalykas, prioritetiškai susidėlioti, kita vertus, man daug dalykų pasidarė tas pats.

Dovilė Filmanavičiūtė / M. Plepio nuotr.

– Lietuvos socialinėje erdvėje esi vienas ryškesnių žmonių, to pliusus visi gerai suvokiame, bet kokie tau asmeniškai to minusai. Bandau sufleruoti, gal klausimai, kam man to reikia? Ar, kur esu aš? Kaip jaučiasi tas 55 tūkstančius sekėjų turintis žmogus vienas prie kavos puodelio?

– Čia visai šviežios mano mintys tokios. Vienas dalykas, visiškai neturiu dėl ko verkšlenti. Tai yra savotiška scena, didžiulis media kanalas, tai yra proga kalbėti tai, ką tu nori kalbėti, pasiekti dideles auditorijas. Kažkas iš to labai neblogai gyvena ir viskas su tuo yra gerai.

Kodėl aš sakau šviežios mintys? Kažkurią dieną supratau, kad esu šiaip jau prastas socialinių tinklų žaidėjas. Aš neeksponuoju mūsų namų, neeksponuoju mūsų santykių šeimoje, niekas nematė mūsų vaiko nei apsirengusio, nei nuogo, nei valgančio, nei miegančio.

– O kodėl, tarp kito?

– Aš labai kategoriškai į tai žiūriu. Man šitas jausmas ypač suaštrėja paviešėjus kokioje pietų Europoje. Man atrodo, kad mes nemylim savo vaikų, mes jų negerbiame. Kažkodėl mums atrodo, kad tai yra, nežinau, augintiniai tam tikra prasme.

Aš neturiu jokios absoliučiai teisės su žmogumi, kuris yra asmenybė, kuris yra tik tai mano lydimas, kuris rinksis savo kelią, savo veiklos pobūdį, jo eksponuoti. Aš neturiu jokios teisės rodyti jo kažkokiose krizinėse situacijose.

Aš manau, kad ateities psichologai turės labai daug darbo susitvarkyti su tuo, kaip jaučiasi tie žmonės, kuriuos nuo kūdikystės tėvai rodė verkiančius, miegančius, valgančius, besiprausiančius ar kažkokiuose tantrumuose. Aš tiesiog neturiu tam jokios teisės.

– Ar tau būdinga gyvenime žavėtis, ieškoti dievų, kad tave kas nors timptelėtų?

– Aš iš tiesų labai kategoriškas žmogus, aš arba mėgstu, arba labai nemėgstu. Ir dar ką mėgstu daryti, tai deginti tiltus. Kai jau man prikapsėjo, jei jau aš sudeginau tiltą, ačiū – viso gero.

Aš dievų ieškau, bet jie man visam gyvenimui.

– O vyras, dievas?

– Mano vyras man angelas sargas, o ne dievas. Jis man yra vertybiškai daug dalykų gyvenime sudėliojęs. Apie kryptį, apie stuburą, apie savo nuomonę, apie pagarbą kitų nuomonei, laikui. Mano vyras yra didelis intravertas, bet man su juo nesinori ginčytis. Jei aš esu, kaip sakiau, kur vėjas papūs, ten ir rasi, tai jo vėjas netaršo. Man tai labai didelė gyvenimo atrama.

– Ar tu turi sau iššūkių, dalykų, kuriuos Dovilei tikrai reikėtų pasistengti su savimi nuveikti. Ir jei nepavyksta, kodėl?

Dovilė Filmanavičiūtė / M. Plepio nuotr.

– Mano didelė viso gyvenimo kryptis yra pradėti pirmiau galvoti, o paskui sakyti. Aš tikrai esu sau prisidariusi meškos paslaugų. Atrodo, iš geros dūšios kažką pasakai, apsiimi kažkur dalyvauti, o paskui supranti, kad prisivirei košės. Gal reikėtų mažiau impulsyvumo.

Aš galvoju, kad yra buvę situacijų, kai aš įskaudinau ar įžeidžiau žmones piktybiškai, bet gana nemažai situacijų, kai tai išėjo dėl to nemokėjimo patylėti ir pagalvoti prieš tai.

– Ar moki sau atleisti po to?

– Tiesą sakant, aš esu ilga savęs graužikė. Labai ilga. Man ilgai trunka išsilaižyti kaltės žaizdas. Gal paprasčiau būtų mestis į dialogą ir atsiprašyti. Man šita saviugdos dalis yra labai svarbi.

Dar iš savęs ką norėčiau išgyvendinti, bet nieko su tuo nedarau, kad esu labai nedisciplinuotas žmogus. Aš darau paskutinę naktį. Man nepadeda nei bizūnas, nei botagas, net jei aš žinau, kad kažkokių finansinių įsipareigojimų nevykdysiu, man nepadeda. Aš nežinau, gal reikia plakti save. Bet tai yra taip siaubinga. Žmogui jau už poros metelių 40-imt. Man čia kaip košmaras, iš ryto reikia eiti pardavinėti kokią nors idėją, penkios ryto, ji sėdi su kavos puodeliu ir jau tą prezentaciją daro. Ir ne tik prezentaciją, ji dar tik idėjas galvoja.