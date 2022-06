Knyga apie emocijas Elžbietai Latėnaitei leido suprasti: iš tiesų stiprūs ne „kietuoliai“, o jautruoliai

Aktorei Elžbietai Latėnaitei atmintin įstrigo knyga, padėjusi jai suprasti, kad dąsūs ir stiprūs ne tie, kurie kiekvienoje gyvenimo situacijoje bando išlikti kieti. Drąsiausi yra tie, kurie jautrūs, pažeidžiami, atsiveriantys ir priimantys kitą žmogų. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ mėgstamiausiųjų rekomendacijomis pasidalijusi aktorė linki: „Tegul neatsibosta mums karas Ukrainoje.“

Nors E. Latėnaitė sako, kad dažniau ją supa vaizdinis ir garsinis menas, knygoms rasti laiko privalu – jos, pasak aktorės, padeda emocinei sveikatai ir intelektui. Taigi jos rekomenduojama knyga – anglų k. parašyta „Atlas of the Heart“.

„Brené Brown yra labai garsi mokslo srities veikėja, ji yra padariusi hitais tapusių TED kalbų, pavyzdžiui, apie pažeidžiamumą. Ji padėjo suprasti man, kad pažeidžiamumas lygu drąsa, o ne atvirkščiai, kad silpnas žmogus yra jautrus, o stiprus yra kietas. Atvirkščiai, drąsiausi žmonės yra tie, kurie yra jautrūs ir atsiveriantys, priimantys kitą.

Elžbieta Latėnaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Atlas of the Heart“ – naujausia autorės knyga apie įvairiausias žmonių emocijas ir patirtis. Ji sudarė tokį tarsi žemėlapį, kad emocijos ir patirtys sudedamos zonomis, kada mes jas patiriame. Pavyzdžiui, vietos, į kurias keliaujame, kai mums baisu, vietos, į kurias keliaujame, kai visko per daug, vietos, į kurias keliaujame, kai jaučiamės arti kitų žmonių“, – apie knygą pasakoja E. Latėnaitė.

Šią knygą ji rekomenduoja visiems, nes juk emocijos – dalykas, su kuriuo kasdien susiduriame kiekvienas. „Man, kaip aktorei, tai yra mano įrankis, bet iš tikrųjų mes visi kasdien jaučiame“, – sako aktorė ir priduria, kad kuo labiau suprasime savo emocijas, ypač sudėtingesnes, tokias kaip gėda, tuo bus geriau. Beje, šios knygos autorė gėdą tyrinėja jau daugiau kaip 20 metų.

Mantas Kvedaravičius / L. Balandžio/BNS

Išskirti labiausiai įstrigusį filmą E. Latėnaitei – ne lengva užduotis. Vienas tokių – visam gyvenimui įsiminęs „Call Me By Your Name“, taip pat „Kino pavasaryje“ matytos juostos „Anetė“, „Pats blogiausias žmogus“.

„Visgi norisi palaikyti konkrečiai vieną temą ir nuo jos nepavargti, todėl rekomenduoju Manto Kvedaravičiaus filmus „Mariupolis“ ir „Mariupolis 2“. Pati dar jų nemačiau, man labai sunku kažkodėl pradėti žiūrėti, man per skaudu atrodo. Visgi tikrai labai noriu susirasti ir kitus paskatinti, nes žmogus dėl tiesos sakymo, galima sakyti, ir gyvybę atidavė.

Šiemet jis pelnė „Auksinę gervę“ už viso gyvenimo nuopelnus jau po mirties, kas yra be galo skaudu. O taip pat gražu, kad sugebėjome paminėti ir atiduoti duoklę, nors ir po gyvenimo pabaigos“, – mintimis dalijasi aktorė ir priduria, kad tik M. Kvedaravičiaus sužadėtinės dėka režisierius po mirties buvo parvežtas į Lietuvą.

Pastaruoju metu E. Latėnaitė sako daug galvojanti apie muziką, ji neseniai dalyvavo ir muzikiniame performanse, skirtame palaikyti Ukrainą. Aktorė kaip šiuo metu jai patinkančią išskiria ukrainiečių dainą „U lisi“ (liet. „Miške“).

„Labai graži, nestandartinio metro diena, kur viskas taip įsisuka ir įtraukia, kaip kokia meditacija. Tikrai paklausykite, yra skirtingų versijų“, – kviečia E. Latėnaitė.

Ji taip pat ragina nepamiršti aukoti Rusijos karo niokojamai Ukrainai. „Tegul neatsibosta mums karas Ukrainoje“, – sako ji.

Daugiau – birželio 18 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.