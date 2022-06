Karalienės Elžbietos II koncerte – jautri princo Charlesas`o kalba mamai ir garsiausių žvaigždžių pasirodymai

Jungtinė Karalystė šeštadienį tęsė karalienės Elžbietos II viešpatavimo 70-ųjų metinių minėjimą surengusi „vakarėlį rūmuose“, per kurį pasirodė tokios pasaulio įžymybės kaip Diana Ross, Andrea Bocelli ir Rodas Stewartas, o princas Charlesas pasakė nuoširdžią kalbą savo motinai pagerbti.

Prie Bakingamo rūmų vykęs koncertas tapo viešų renginių, skirtų 96 metų monarchės platininiam valdymo jubiliejui, dienos kulminacija. Specialiai renginiui pastatytą sceną 22 tūkst. bilietus įsigijusių žiūrovų galėjo matyti 360 laipsnių kampu – ji buvo matoma iš visų pusių.

Dešimtys tūkstančių žmonių susispietė miesto centre, o milijonai per televiziją stebėjo daugybės žvaigždžių pasirodymus ir skaitė karalienei skirtas šalies ir pasaulio įžymybių asmenines žinutes, pasirodydavusias ant rūmų sienų.

„Jūs susitikote su mumis, kalbėjotės su mumis, jūs juokėtės ir verkėte su mumis, o svarbiausia – jūs buvote su mumis tuos 70 metų“, – renginiui artėjant į pabaigą nuo scenos pasakė Charlesas.

Britų karalienės Elžbietos II valdymo jubiliejaus koncerte žibėjo daugybė įžymybių / AP nuotr.

„Jūs pažadėjote tarnauti visą savo gyvenimą – ir toliau tarnaujate. Štai kodėl mes esame čia. Štai ką mes šį vakarą švenčiame“, – kalbėjo princas.

„Sveikinu su jubiliejumi“

Nors ilgiausiai JK valdanti monarchė pustrečios valandos trukusiame koncerte asmeniškai nedalyvavo, ji ne kartą pasirodė per renginį transliuotuose archyviniuose kadruose ir ištraukose iš praeities kalbų. Buvo skelbiama, kad koncertą Elžbietai II žiūrėjo per televiziją į vakarus nuo Londono esančioje Vindzoro pilyje.

Pirmąją platininio jubiliejaus minėjimo dieną, ketvirtadienį, karalienė dukart pasirodė Bakingamo rūmų balkone, tačiau, pasak rūmų, jai tai sukėlė „tam tikrų nepatogumų“, nes monarchei sunku vaikščioti ir stovėti.

Penktadienį ji nedalyvavo bažnyčioje vykusiose padėkos apeigose ir vos ketvirtą kartą nuo 1952 metų praleido Epsomo žirgų lenktynes.

Vos prasidėjus šeštadienio vakaro koncertui, karalienė netikėtai pasirodė iš anksto įrašytame komiškame filmuke, kuriame ji nufilmuota gerianti arbatą su britų vaikų numylėtiniu knygų ir filmų personažu meškiuku Padingtonu.

„Sveikinu su jubiliejumi, ponia, ir ačiū Jums. Už viską“, – pasakė meškiukas, kuris, kaip ir karalienė, jaučia silpnybę sumuštiniams su marmeladu.

„Tai labai malonu“, – atsakė Elžbieta II ir netrukus drauge su meškiuku pradėjo mušti roko grupės „Queen“ dainos „We Will Rock You“ ritmą sidabriniais šaukšteliais į arbatos puodelius ir lėkšteles.

Pranešama, kad šis trumpas filmukas buvo sukurtas kovą Vindzoro pilyje ir buvo laikomas paslaptyje net nuo artimiausių karališkosios šeimos narių.

„Pagerbta“

Koncertą atidarė grupė „Queen“ su amerikiečių atlikėju Adamu Lambertu priešakyje, atlikusi grupės legendinius kūrinius „We Will Rock You“, „Don't Stop Me Now“ ir „We Are The Champions“.

„Nuostabu sugrįžti“, – prieš koncertą britų transliuotojui BBC sakė grupės gitaristas Brianas May , prisimindamas vieną iš įsimintiniausių 2002 metų jubiliejaus renginių, kai ant Bakingamo rūmų stogo jis grojo nacionalinį himną „God Save the Queen“.

Italų operos žvaigždė atliko jausmingąją ariją „Nessum dorma“ iš Giaccomo Puccini operos „Turandot“, o renginį uždarė įrašų bendrovės „Motown“ legenda D. Ross. Tai buvo jos pirmasis pasirodymas JK po 15 metų pertraukos.

„Rūmų vakarėlyje“ taip pat koncertavo R. Stewartas, atlikęs hitu tapusį Neilo Diamondo kūrinį „Sweet Caroline“, ir antrą vietą šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse užėmęs JK atstovas Samas Ryderis.

Eltonas Johnas specialiai šiam koncertui karalienei iš anksto įrašė dainą „Your Song“. Įrašytus sveikinimus taip pat perdavė futbolo legenda Davidas Beckhamas, Džeimsą Bondą įkūnijęs aktorius Danielis Craigas ir buvusi JAV pirmoji ponia Michelle Obama.

„Jaučiuosi labai pagerbta, kad per tuos metus galėjau praleisti laiko su jumis“, – sakė M. Obama, prisimindama, kaip jaudinosi pirmą kartą pasirodydama Bakingamo rūmuose, ir dėkodama karalienei už jos „nuostabų pavyzdį“.

Harry nebuvo

Per visą vakarą rūmai buvo didingai apšviesti. Ant jų net pasirodė britų gamtininko veterano Davido Attenborough žinutė ir vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti ir karalienė.

73 metų princas Charlesas, jo vyresnysis sūnus 39 metų princas Williamas ir du vyresnieji jo vaikai 8 metų George'as bei 7 metų Charlotte stebėjo koncertą karališkoje ložėje drauge su būriu kitų įžymybių.

Kembridžo kunigaikštis, pasinaudodamas proga, savo kalboje prisiminė karalienės indėlį į gamtos apsaugą ir kovą su klimato kaita.

Kitapus Atlanto vandenyno 2020 metų sausį išsikrausčiusio karalienės vaikaičio princo Harry bei jo amerikietės žmonos Meghan koncerte tarp žiūrovų nebuvo, nors pora vieši JK jubiliejaus proga.

Šeštadienį pora atšventė savo antrosios atžalos Lilibet pirmąjį gimtadienį.

E. Sheerano sekmadienis

Ilgesnės barų darbo valandos, gatvių vakarėliai ir kiti šventiniai renginiai laikinai prasklaidė niūrias dėl augančių pragyvenimo išlaidų susirūpinusių gyventojų nuotaikas.

Keturias dienas truksiančius platininio valdymo jubiliejaus renginius pradėjo tradicinis Vėliavos pagerbimo paradas, o penktadienį vyko šiai sukakčiai skirtos pamaldos Šv. Pauliaus katedroje, kuriose dalyvavo ir Harry su Meghan.

Sekmadienį dešimtys tūkstančių žmonių rengia „Didžiuosius jubiliejinius pietus“, o dar 10 mln. šalies gyventojų turėtų dalytis maistu ir draugiškumu su savo kaimynais.

Šventę sekmadienį užbaigs Edas Sheeranas su savo 2017 metų hitu „Perfect“.