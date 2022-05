Režisierius Redversas dėl indėniškų mokasinų neįleistas į Kanų festivalio ceremoniją

Kanados čiabuvių kilmės režisierius Kelvinas Redversas buvo neįleistas į 75-ojo Kanų kino festivalio ceremoniją, kadangi avėjo tradicinius indėniškus mokasinus, šeštadienį režisierius pranešė Kanados žiniasklaidai.

K. Redversas yra kilęs iš atapaskų čiabuvių bendruomenės ir užaugo Kanados šiaurės vakaruose.

„Užaugau apsuptas savo kultūros krašte, kuriame mokasinai yra svarbūs“, – kalbėjo jis kanalui CBC.

„Suprantu, kad yra tam tikros taisyklės dėl aprangos kodo ant raudonojo kilimo, todėl maniau, kad jei vilkėsiu smokingą, peteliškę ir kokią nors aprangos detalę, rodančią, kad esu čiabuvių kilmės, tai būtų priimta“, – pridūrė jis.

K. Redversas paminėjo, kad mokasinai „laikomi tradiciniu ir oficialiu apavu“ daugelyje Kanados kultūrų.

Režisierius į Prancūziją atvyko kartu su čiabuvių kino kūrėjų delegacija ir buvo pakviestas į prancūzų ir italų kilmės aktorės Valerios Bruni Tedeschi filmo „Amžinai jauni“ (Les Amandiers) premjerą gegužės 22 dieną.

Tačiau, kaip K. Redversas pranešė kelioms didelėms Kanados žiniasklaidos priemonėms, festivalio saugos darbuotojai neleido jam eiti raudonuoju kilimu ir leido grįžti tik pakeitus apavą.

„Sunku suvokti tokius dalykus. Buvau – ir net dabar, kai apie tai pagalvoju, esu – šiek tiek sutrikęs. Buvau nusivylęs. Supykau“, – kalbėjo į Vankuverį grįžęs režisierius.

Rudos spalvos mokasinus pasiuvo K. Redverso sesuo. Pasak režisieriaus, jis labai džiaugiasi galėdamas juos dėvėti svarbiomis savo gyvenimo akimirkomis.

„Kiekvieną kartą, kai juos aviu, tai būna pats geriausias jausmas – jausti ryšį su savo šeima ir jausti savo atapaskietiškas šaknis“, – teigė jis.

Pasak filmų kūrėjo, praėjus kelioms valandoms po incidento, jis susitiko su aukščiausiais festivalio pareigūnais, kurie atsiprašė ir pakvietė jį avėti mokasinais ant raudonojo kilimo pirmadienį per Davido Cronenbergo (Deivido Kronenbergo) mokslinės fantastikos siaubo filmo „Ateities nusikaltimai“ (Crimes Of the Future) pristatymą.

K. Redversas socialiniame tinkle „Facebook“ teigė besitikintis, kad šis incidentas padės paskleisti žinią visame pasaulyje, „jog čiabuvių kultūrų drabužiai yra visiškai priimtini formalioje aplinkoje, pavyzdžiui, ant raudonojo kilimo“.