Billie Eilish atvėrė širdį apie gyvenimą su Tureto sindromu: kalbėdamiesi to nepastebėtumėte, bet mane vargina

Davidui Lettermanui „Grammy“ laureatė Billie Eilish atvėrė širdį apie tai, ką reiškia gyventi su Tureto sindromu – sutrikimu, kuris jai buvo nustatytas ankstyvoje paauglystėje. Tiesa, atlikėja prisipažino, jog nežinantys, kad ji turi sindromą, nebūtinai supranta, su kuo jai tenka susidurti.

Per interviu D. Lettermanui jo „Netflix“ seriale „My Next Guest Needs No Introduction“, B. Eilish prieš kameras patyrė tiką. „Jei filmuosite mane pakankamai ilgai, pamatysite daug tikų“, – atlikėja sakė D. Lettermanui.

B. Eilish paaiškino, jog turi Tureto sindormą, kuris specialistų apibūdinamas kaip sutrikimas, pasireiškiantis nevalingais judesių ar balsiniais tikais, pavyzdžiui, nuolatiniu mirksėjimu, pečių gūžčiojimu arba neįprastais garsais, o taip pat gali būti lydimas emocinių sutrikimų.

Billie Eilish / AP nuotr.

Tokia diagnozė atlikėjai buvo nustatyta sulaukus vienuolikos metų. Anot jos, nežinantys, jog ji turi Tureto sindomą, paprastai su ja bendraudami to ir nepastebi. „Dažniausiai žmonės juokiasi, nes galvoja, jog aš bandau būti juokinga... ir aš visada lieku neįtikėtinai įžeista“, – prisipažino B. Eilish.

Ji sakė, kad tik išgarsėjusi suprato, jog šis sutrikimas yra daug dažnesnis, nei anksčiau manė. „Tiek daug žmonių turi šį sutrikimą, kad niekada nesužinotum. Man daug kas yra prisipažinę, jog irgi turi tokį sutrikimą“, – sakė B. Eilish.

Dainininkė Billie Eilish / AP nuotr.

Pasak jos, su laiku kai kurie simptomai išnyksta, tačiau nežymių tikų lieka. „Su manimi kalbėdamiesi to nepastebėtumėte, tačiau mane jie labai vargina“, – sakė ji ir pridūrė, kad scenoje tikų nepatiria ir, anot jos, taip yra dėl to, kad ant scenos ji nuolat juda.

D. Lettermanui atlikėja pasakojo įgijusi pasitikėjimo savimi. Ji kalbėjo, kad nors ir nežino visų atsakymų, jaučiasi laiminga apie tai kalbėdama. „Man labai patinka atsakinėti į klausimus apie tai, nes tai labai, labai įdomu, nors ir glumina“, – sakė B. Eilish.