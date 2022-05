Atlikėja Godo Yorke poezijoje ieško atsakymų į kilusius klausimus: namie svarbu turėti gerą poezijos knygą

Yra kūrinių, kurie tinka bet kokiu oru, bet kokiu metų laiku, bet kokiai nuotaikai, o yra tokių, kuriems reikia subręsti, pasiruošti. Kokie yra atlikėjos Godos Sasnauskaitės laisvalaikio pasirinkimai?

„Kai neskaitau ar būnu seniai mačiusi gerą filmą, tarsi kažko trūksta“, – sako atlikėja Goda Sasnauskaitė, žinoma Godo Yorke slapyvardžiu. Tai jai būdas užmegzti dialogą su savimi.

„Jaučiu, kad pajudėjau į priekį, kažką išsiaiškinau. Visą laiką kažką per tai išsiaiškini“, – įsitikinusi ji.

Knygose idėjų ir įkvėpimo pasisemianti Goda pati rašo žodžius savo dainoms, tad itin vertina ne tik prozos kūrinius.

„Manau, svarbu turėti bent vieną geros kokybės poezijos knygą namie, nueiti į biblioteką ar knygyną prie poezijos skyriaus ir pajausti, kurią knygą nori atsiversti, paskaityti. Jeigu tinka, nebijoti nusipirkti ar parsinešti namo.

Dabar kiekvieną dieną vartojame daug visokios informacijos, o poezija – toks įrankis, kad keletas eilučių tau tiesiog paima ir kažką pasako, net trinkteli per galvą. Tu nesitiki, o tai suveikia. Man atrodo, svarbu turėti gerą poezijos knygą namie, jeigu kiltų koks klausimas, kad galėtum atsiversti ir susirasti atsakymą. Sakyčiau, reikia turėti ir Jungo knygų, pavyzdžiui, „Man and His Symbols“, – dalijasi pašnekovė.

Tačiau labiausiai Godą veikianti knyga – poetės Kate Tempest „Hold Your Own“. Tikina, kartais net baisu ją atsiversti, kaip ji veikia. „Ji taip rašo, kad skrodžia tave kiaurai“, – kalba menininkė.

Godos rekomenduojamas muzikos kūrinys – Kamasio Washingtono „The Rhythm Changes“. „Ta daina užplūsta kaip gyvenimas. Dainuoja apie tai, kad viskas keičiasi, kad tu keitiesi. Tu iš tikrųjų keitiesi, bet vis tiek išlieki. Vis dėlto – ir aš čia“, – svarsto pašnekovė.

Na o Godos širdį pavergęs filmas – „Gyvenimas yra gražus“. Jai jis panašus į knygą „Žmogus ieško prasmės“.

„Filmas prasideda taip dangiškai, toks svajonių gyvenimas, o tada prasideda karas. Žmonės nubloškiami į košmarą, tėtis lieka su sūnumi, bet visą laiką jam piešia tokį vaizdą, kad tai – tik žaidimas“, – pasakoja Goda.

