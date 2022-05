Pasiklausykite: „LT United“ daina „We Are The Winners“ skamba iš ukrainiečių lūpų

Šeštąją vietą 2006 m. „Eurovizijoje“ užėmęs „LT United“ kūrinys neseniai nuskambėjo kiek kitaip. „You Are The Winners, Ukraina“ traukė mūsų atlikėjai, palaikydami karo purtomą šalį. Dabar internete atsirado ir nauja dainos versija – ją atlieka Ukrainos atlikėjai.

Kaip savo socialiniame tinkle rašė vienas „LT United“ narių, atlikėjas Andrius Mamontovas, prasidėjus karui Ukrainos muzikantai su juo susisiekė ir paprašė leidimo padaryti ukrainietišką „LT United“ dainos versiją. Kaip ši daina skamba ukrainiečių kalba, jau galima išgirsti „YouTube“.

LRT.lt primena, kad 2006-ųjų „Eurovizijai“ sukurta daina kovo mėnesį pasirodė kiek pakeista, joje atsirado eilutės „You are the winners, Ukraina, we are gonna fight for your freedom“. Taip grupė išreiškė palaikymą karo krečiamai šaliai, kurioje jau beveik tris mėnesius vyksta karas.

Tai – ne pirmasis kartais, kai Ukrainos ir Lietuvos atlikėjai perdainuoja vieni kitų dainas. Neseniai internete pasirodė jautrus įrašas, kuriame Lietuvos atstovė šių metų „Eurovizijoje“ Monika Liu kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) solistais atlieka konkursą nugalėjusių ukrainiečių „Kalush Orchestra“ dainą „Stefania“.

Sujaudina ne tik jautriai atlikta daina, bet ir šiuo įrašu siunčiama žinutė. „Visi Vilniaus taškai keliauja Ukrainai. Mes su jumis iki pabaigos. Slava Ukraini!“ – tokiais žodžiais vaizdo įrašą pradeda Monika Liu.