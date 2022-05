2-ojo „Eurovizijos“ pusfinalio džiaugsmai ir nusivylimai: vargani Švedijos fejerverkai ir prikausčiusi Serbija

Paaiškėjo visi „Eurovizijos 2022“ finalo dalyviai. Antrajame pusfinalyje iš 18 šalių vietą finale užsitikrino Belgija, Čekija, Azerbaidžanas, Lenkija, Suomija, Estija, Australija, Švedija, Rumunija ir Serbija. Kas nustebino ir kas ne, įžvalgomis dalijasi LRT užsienio naujienų redaktorius Tadas Paškevičius.

Tinklalaidės „Dūzė Pua“ bendraautoris mano, kad stipresnis buvo pirmasis pusfinalis. Iš pradžių atrodė, kad antrasis bus mėsmalė, kurioje neaišku, kas pateks į finalą, tačiau T. Paškevičių nustebino lažybininkai, kurie atspėjo kone visus finalininkus.

„Prieš konkursą atrodė, kad Švedija be jokios konkurencijos turėtų pereiti tą pusfinalį, bet pats pasirodymas – nežinau... Man buvo dalykų, kurie kliuvo. Kažko pritrūko, kažkokios stiprybės. Dar man užstrigo vieta, kai pradėjo šaudyti fejerverkai. Tokie suslikai tie fejerverkai... Gal jau geriau būtų nieko nešaudę“, – kalba pašnekovas.

Užsienio naujienų redaktoriui pasirodė, kad Serbija ir Čekija atvyko su itin stipriais pasirodymais. Čekijos prieš konkursą niekas net nepriskyrė prie favoritų.

„Buvo labai daug eurovizinių vakarėlių, į kiekvieną jų atvažiavusi Čekijos grupės vokalistė kiekvieną natą prapjaudavo pro šalį. O tada atvažiavo į Turiną ir viską pataikė, ir dar kaip“, – stebisi jis.

Ar meninis Serbijos pasirodymas, įkvėptas performanso menininkės Marinos Abramovič, galėtų papirkti Europą? Itin sudėtinga pasakyti, pažymi T. Paškevičius, nes šio pasirodymo net nėra su kuo palyginti iš ankstesnių metų.

„Eurovizijai“ tai – tikrai kažkas naujo. Esu sužavėtas. Gal Serbijai koją gali pakišti geopolitiniai dalykai, aptaki situacija dėl karo Ukrainoje, bet kalbant apie pasirodymą – prikausto, yra įdomu, be to, už to yra kažkokia mintis, nėra taip, kad ateina ir daro kažkokias nesąmones. Man paliko labai didelį įspūdį“, – sako jis.

Daug kas liko nustebę, jog į finalą nepateko San Marinas, kuriam atstovavo Italijos žvaigždė. Pats pašnekovas nustebęs neliko – jo požiūriu, komisijoms buvo sudėtinga vertinti šį pasirodymą. Įdomu tai, kad yra šnekančių, jog Achille`as Lauro bandė kopijuoti „Maneskin“, kai tuo tarpu jis yra kur kas didesnis veteranas, nei pernai laimėjusi grupė, ir turbūt yra atvirkščiai.

Dėl Monikos Liu, kuri finale dainuos 14-a, T. Paškevičius optimistiškas – panašu, kad „Sentimentai“ suskambės puikiu laiku.

