Tarp Guodos Pečiulytės rekomendacijų – ilgesinga daina, primenanti vasarą iškeliavusį tėtį

Pastaruosius kelis mėnesius televizijos ekrane laidų vedėja Guoda Pečiulytė nebematoma – žurnalistė šiuo metu augina antrą vaikelį. O ar spėja skirti laiko pomėgiams, tokiems kaip skaitymas? Sako, kad gimus pirmagimiui laiko skaityti buvo daugiau.

G. Pečiulytė šiuo metu daugiausia dėmesio skiria šeimai. Antram jos sūnui – trys mėnesiai. Šypsosi, jau gimus pirmagimiui surado laiko skaityti daug, dabar jo kiek mažiau, tačiau skaityti jai labai patinka, svarbiausia – gera knyga.

„Turiu nuliūdinti, kad rasti šią knygą bus sunku. Knygynuose jos jau nėra, reikės keliauti į biblioteką. Tai austrų rašytojos Marlenos Haushofer knyga „Siena“.

Maniau, kad knygos nugarėlėje beveik atskleidžiama jos pabaiga, bet ji buvo tokia netikėta, kad verta skaityti dar kartą. Karo ir pandemijos laiku, kurį mes išgyvename, tai knyga, sukelsianti minčių, priversianti pagalvoti, o kaip mes darytume“, – pasakoja ji.

Kadras iš serialo „Tvin Pykso miestelis“ / Stop kadras

Nors pati nėra pažiūrėjusi iki galo, G. Pečiulytė rekomenduoja pamatyti serialą „Tvin Pykso miestelis“. „Šis serialas sukėlė man tokią traumą, taip mane išgąsdino dar vaikystėje, kad ir vėliau, bandydama žiūrėti būdama studentė, jo pažiūrėti nesugebėjau. Ir dabar turbūt nesugebėčiau.

Man tai serialas su begaline įtaiga, mistika, kuri pažadina kažką, ko širdies gelmėje tikrai bijai, neįtikėtina muzika. Aš iki šiol žiūrėdama į veidrodį pagalvoju, kaip būtų šiurpu pamatyti ne savo atspindį“, – dalijasi pašnekovė.

O dainas ji rekomenduoja iškart tris, tačiau vieno atlikėjo. Chris Rea kūriniai „The Road to Hell“, „Driving Home For Christmas“ ir „Looking For The Summer“ G. Pečiulytei kelia daug gražių ir melancholiškų emocijų. Pastaroji – ilgesį. „Man ji labai primena tėtį, vasaras su tėčiu“, – atskleidžia laidų vedėja.

Plačiau – balandžio 30 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.