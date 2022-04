Ukrainos ir Lietuvos žvaigždės suspindo koncerte „Vienybės jėga“: suaukotos lėšos bus skirtos Ukrainos karių gydymui

Penktadienį Kauno „Žalgirio arenoje“ vyko paramos koncertas „Vienybės jėga“. Vedami bendro tikslo – padėti nuo karo nukentėjusiems Ukrainos kariams ir kovotojams – didžiausioje šalies arenoje pasirodys garsūs Ukrainos bei Lietuvos atlikėjai. Jų teigimu, būtent muzika karo akivaizdoje gali įkvėpti ryžto nepasiduoti ir siekti pergalės.

Tarptautinių visuomeninės paramos ir labdaros organizacijų – ROTARY ir LIONS kvietimu, Lietuvoje koncertuos net keturios Ukrainos populiariosios muzikos atlikėjos.

Kovoje už Ukrainos laisvę nukentėję šios šalies kariai ir kovotojai reabilitaciją gaus Lietuvoje.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Pagalba kariams – būtina

Visos koncerte surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos karių ir kovotojų gydymui mūsų šalies medicinos bei reabilitacijos įstaigose. Renginio organizatoriai ROTARY ir LIONS klubai siekia pagerbti Ukrainos tautos bei karių didvyriškumą ir vienybę, ginant savo šalį, o taip pat atkreipti visuomenės dėmesį į demokratinių vertybių bei taikos svarbą Europai ir visam pasauliui.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Paramos koncerto vedėjas bei vienas jo organizatorių Arūnas Valinskas teigia, kad pagalba Ukrainos kariams yra būtina.

„Jie kovoja už mus, todėl šiems didvyriams privalome padėti, kaip tik galime. Kovojantys kariai privalo būti ramūs dėl savo šeimų, kurios pasitraukė iš Ukrainos. Kovoje prieš agresorių patyrę sužeidimus Ukrainos kariai turi žinoti, kad jie nebus palikti likimo valiai“, – tvirtina A. Valinskas.

Pasak A. Valinsko, paramos koncerte dalyvausiantys Lietuvos atlikėjai taip pat nuoširdžiai pritarė šio renginio kilniam tikslui, todėl noriai sutiko prisidėti prie jo savo atliekamomis dainomis.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Paramos koncerte dalyvaus: Marijonas Mikutavičius, Merūnas Vitulskis, Inga Valinskienė, Liepa Mondeikaitė, Andrius Mamontovas, grupė „LT United“ ir kiti žinomi atlikėjai.

Į Lietuvą atvyks ryškiausios Ukrainos scenos žvaigždės: mūsų šalyje gerai žinoma Ruslana, populiariausia Ukrainos jaunimo atlikėja Nadyja Dorofeeva bei Nastia Kamenskykh, kurios patriotinė daina „Ja Ukraina“ šiuo metu pirmauja daugelio šalių radijo topuose. Visą renginio programą organizatoriai pristatys artimiausiu metu.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Net ir mažiausia parama – didžiulė pagalba

„Skirtingose pasaulio vietose jaučiame tą patį – mums gresia pavojus. Net ir mažiausia parama bus didžiulė pagalba siekiant pergalės šiame kare. Pasidalykite su Ukraina nedidele dalimi to, kuo galite dalintis šią akimirką. Visi kartu mes laimėsime šį karą“, – kviečia Ruslana.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Ukrainos dainininkė Nadya Dorofeeva pastebi, kad žmonėms karo Ukrainoje žiaurumas nebekelia tiek emocijų, kaip karo pradžioje, todėl dalyvaudama paramos koncerte nori atkreipti visuomenės dėmesį į tai, jog karas kasdien tampa vis žiauresnis.

„Deja, žmonės priprato prie smurto naujienose iš mūšių laukų ar sugriautų Ukrainos miestų. Tačiau kiekvieną dieną šio smurto ir žiaurumo lygis tampa vis aukštesnis ir aukštesnis. Menininkai visame pasaulyje turėtų panaudoti visas savo komunikacijos priemones, kad atkreiptų kuo daugiau dėmesio į šiuos įvykius ir papasakotų apie Ukrainoje vykstančias nelaimes. Netylėkite!“ – garsiai kalbėti apie Rusijos agresiją ragina Ukrainos atlikėja.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Padėti – mūsų pilietinė pareiga

Pasak koncerte pasirodysiančio žinomo operos solisto Merūno Vitulskio, padėti mūsų kaimynams – broliams ir sesėms iš Ukrainos – yra pilietinė pareiga. „Neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip. Tai turėtų būti kiekvieno piliečio pareiga, nes čia nėra mano, tavo ar kito žmogaus karas. Čia yra mūsų visų, visos Europos karas“, – sako Merūnas.

Dainininkas teigia negalintis įsivaizduoti, kokį siaubą tenka išgyventi ukrainiečiams, ir meldžiantis, kad to nereikėtų patirti mūsų šalies gyventojams. „Turime būti labai stiprūs ramsčiai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Kai kurie iš tų žmonių su ginklu kovoje stovi pirmą kartą gyvenime. Niekas nenorėtų tokios patirties“, – tvirtina operos solistas.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Žinomi šalies atlikėjai Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius, Saulius Urbonavičius-Samas ir kiti grupės „LT United“ nariai koncerto metu legendinę Eurovizijos dainą skirs Ukrainai, drąsiai dainuodami – „You Are The Winners, Ukraina“.

Pasak A. Mamontovo, palaikyti Ukrainą yra kiekvieno žmogaus apsisprendimas, ir jis šiuo metu yra labai paprastas: „už“ arba „prieš“.

A. Mamontovas palaiko organizatorių tikslą visas koncerto lėšas skirti būtent nukentėjusių Ukrainos karių ir kovotojų reabilitacijai Lietuvoje. „Ukrainai ir jos žmonėms, o ypač kariams, dabar reikalinga pagalba. Jie kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų visų laisvę ir saugumą.“

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Atlikėjo vaidmuo karo akivaizdoje

Muzikantas, dailininkas, televizijos projektų ir laidų prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas atkleidžia, kokia karo akivaizdoje yra atlikėjų bei kūrėjų pozicija: „Gali atrodyti, kad dainos yra be prasmės, o kūryba neatneš jokių vaisių, nes praktiškai mūsų kaimynystėje žūsta žmonės, kenčia vaikai, griūna pasaulis ir tamsa užgožia šviesą. Bet po to supranti, kad kiekviename kare ir kovoje, muzika žmonėms išlieka be galo svarbi. Ji palaiko sunkiomis akimirkomis, įkvepia geriems darbams ir ryžtingai kovai. Todėl mūsų pareiga – įkvėpti žmones nepamiršti to, kas vyksta, nepriprasti prie karo naujienų tarsi prie orų prognozės. Negalime prarasti jautrumo ir mikrofonais turime suteikti įkvėpimo kovai ir pergalei“, – nelikti abejingais kviečia Samas.

Koncertas „Vienybės jėga“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Surinktos lėšos – karių reabilitacijai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvos gydymo ir reabilitacijos įstaigos yra paruošusios beveik 1200 vietų̨ sužeistų karių gydymui ir reabilitacijai. Vienos tokios gydymo bei reabilitacijos vietos kaina yra 62,95 Eur, o vidutiniškai reabilitacija tęsiasi 21 d., t. y. 3 savaites. Taigi, vieno kario ar kovotojo reabilitacija vidutiniškai kainuos 1322 eurus. Suteikdami finansinę paramą, koncerto organizatoriai – ROTARY bei LIONS –galės padėti nuo 150 iki 200 karių ar kovotojų.

Koncertą organizuoja tarptautinės visuomeninės paramos ir labdaros organizacijos – ROTARY ir LIONS – vienijančios beveik 3000 narių. Kartu šios tarptautinės organizacijos suteikė paramos Ukrainai daugiau kaip už 1 000 000 eurų.