Sūnų ir žmoną palaidojęs Johnas Travolta – apie netekties skausmą, vienišo tėčio dalią ir pomėgį pilotuoti

Holivudo žvaigždė Johnas Travolta garsėja ne tik vaidmenimis ir atlikėjo karjera, bet ir neeiliniu pomėgiu. Jo kieme rikiuojasi keletas orlaivių, o jis pats – profesionalus pilotas, turintis licenciją pilotuoti „Boeing 737“. Tiesa, nors karjeroje jį lydi sėkmė, asmeniniame J. Travoltos gyvenime netrūko tragedijų. Krūties vėžys pasiglemžė dvi jo gyvenimo moteris, o būdamas 16-os mirė vyresnėlis aktoriaus sūnus.

1954 m. Naujajame Džersyje gimęs Johnas Josephas Travolta – jauniausias šešių vaikų šeimoje. Visos atžalos pasekė mamos pėdomis ir, įkvėpti jos meilės teatrui bei muzikai, tapo aktoriais.

Nors augo gausioje šeimoje, vaikystėje J. Travolta neretai jautėsi vienišas, neturėjo daug draugų. „Mano realybė buvo kitokia nei bendraamžių. Mane nuo mažumės domino šou pasaulis, o jiems tai buvo neįdomu. Kaip galėjau su jais pasidalinti savo patyrimais? Man buvo skaudu, verkdavau“, – 2011 m. duodamas interviu laikraščiui „The Star Phoenix“ prisiminė J. Travolta.

Johnas Travolta / AP nuotr.

Aktorius pasakojo, kad buvo nepopuliarus ir tarp mergaičių. „Dažniausiai joms būdavau tiesiog per jaunas. Moterims ėmiau patikti tik tada, kai įsiliejau į šou pasaulį“, – pasakojo J. Travolta.

Sulaukęs 16-os J. Travolta metė mokyklą. Nors ne sykį girdėjo abejonių dėl aktorystės, jis ėmė siekti savo vaikystės svajonės. Pramogų pasaulis jį, regis, priėmė išskėstomis rankomis. Vienas po kito J. Travoltai ėmė plaukti pasiūlymai filmuotis, o debiutinis singlas „Let Her In“ šoko į 10-ą „Billboard Hot“ šimtuko vietą.

Vis dažniau ėmęs šmėžuoti ekranuose, aktorius pelnė ne tik žiūrovų simpatijas – galiausiai, jo tikinimu, į jį dėmesį atkreipė ir moterys. 1976 m. filmuodamasis dramoje „The Boy in the Plastic Bubble“ J. Travolta susipažino su 18 metų vyresne aktore Diana Hyland, vaidinusia jo mamą. Aktoriai vienas kitam ėmė jausti romantiškus jausmus, deja, ilgai drauge nebuvo – po metų D. Hyland mirė nuo krūties vėžio, rašo „People“.

Johnas Travolta ir Kelly Preston / AP nuotr.

Netrukus J. Travolta ėmė susitikinėti su garsia prancūzų aktore Catherine Deneuve, vėliau – su aktore Marilu Henner. Lemtinga pažintis įvyko 1988 m., kai komedijos „The Experts“ filmavimo aikštelėje J. Travolta sutiko būsimąją žmoną aktorę Kelly Preston.

Po keleto draugystės metų aukso žiedus sumainiusi pora susilaukė trijų vaikų: 1992 m. gimė sūnus Jettas, po poros metų – dukra Ella Bleu, o 2010 m. – sūnus Benjaminas.

Nors pramogų pasaulyje buvo laikomi kone idiliška porele, J. Travolta yra minėjęs, kad sutuoktiniams teko nemažai iššūkių, mat ne sykį išsiskyrė jų požiūris į gyvenimą ir vaikų auklėjimą.

„Tikrai nebebūtume kartu, jei nebūtume lankę konsultacijų. Jose kas pusmetį lankydavomės 12 metų. Santykiai auga ir keičiasi. Jei neatnaujini santykių, pasuki į skirtingas puses“, – J. Travoltą citavo „Irish Examiner“.

Johnas Travolta ir Kelly Preston / AP nuotr.

Sutuoktiniams gyvenimas buvo parengęs ir daugiau išbandymų. 2009 m., šeimai atostogaujant Bahamose, mirė šešiolikmetis J. Travoltos ir K. Preston pirmagimis Jettas. Autizmo spektro sutrikimų turėjusį ir nuo vaikystės Kavasaki liga (kraujagyslių uždegimas, sisteminis vaskulitas – red. past.) sirgusį paauglį ištiko staigus priepuolis.

Nors nuo nelaimės praėjo daugiau kaip dešimtmetis, J. Travolta neslepia, kad netekties skausmą jaučia iki šiol. Šių metų balandžio viduryje, sūnaus gimimo dieną, J. Travolta savo instagramo paskyroje pasidalino jųdviejų nuotrauka ir Jettui skyrė jautrius žodžius.

„Brangiausias Jetty, trūksta žodžių nusakyti, kaip tavęs ilgiuosi. Kasdien apie tave galvoju. Su gimimo diena. Myliu, tavo tėtis“, – socialiniame tinkle rašė J. Travolta.

Netrukus po vyresnėlio sūnaus žūties J. Travoltai ir K. Preston gimė sūnus Benjaminas. „Beno gimimas mums buvo tarsi klijai, padėję susijungti po siaubingos netekties“, – 2016 m. laidoje „Good Morning America“ kalbėjo J. Travolta.

Visgi likimas garsiam aktoriui buvo paruošęs dar vieną smūgį. 2020 m. J. Travolta savo socialiniuose tinkluose pranešė, kad jo žmona K. Preston pralaimėjo kovą su krūties vėžiu. Aktorių santuoka truko 28 metus.

„Gedulas yra individualus, o savo paties gedulo kelionės patyrimas gali būti kelias į išgijimą. Geriausias dalykas, ką gali padaryti, kad padėtum gedinčiam žmogui – leisti jam tai išgyventi ir nekomplikuoti jo gedulo savuoju“, – laidoje „Good Morning America“ mintimis po žmonos netekties dalijosi J. Travolta.

Johnas Travolta / AP nuotr.

Be mamos likusiam sutuoktinių jaunėliui Benjaminui tuo metu tebuvo 10-mt. Tinklalaidėje „Hart to Heart“ J. Travolta atviravo, kad po žmonos netekties su sūnumi turėjo nelengvą pokalbį.

„Benai, tau patinka tiesa, tad aš tau pasakysiu tiesą apie gyvenimą. Niekas nežino, kada išeis, o kada pasiliks. Tavo brolis išėjo, kai jam buvo 16-a – per jaunas. Tavo mama išėjo, kai jai buvo 57-eri – per jauna. Bet kas žino? Rytoj ir aš galiu mirti. Ir tu. Gali bet kas. Tai – gyvenimo dalis. Niekada tiksliai to nežinai. Kiekvienas iš visų jėgų tiesiog stengiasi gyventi kuo ilgiau“, – sūnui ištartus žodžius tinklalaidėje prisiminė J. Travolta.

Palaidojęs žmoną, J. Travolta sakė visas jėgas telkiantis į vaikus. 22-ejų dukteriai Ellai jis pasakojo padedantis siekti aktorės karjeros, o sūnui Benui tiesiog leidžia augti ir skleistis. J. Travolta socialiniuose tinkluose neretai dalijasi nuotraukomis su vaikais ir skiria jiems šiltus žodžius.

Beje, J. Travolta iki šiol garsėja ne tik vaidmenimis, bet ir neeiliniu pomėgiu – yra pilotas ir turi septynis jam priklausančius orlaivius, rašo „Simple Flying“. Pirmąją piloto licenciją jis gavo būdamas 22-ejų, o skraidymo pamokas ėmė lankyti būdamas 15-os.

2022 m. J. Travolta įgijo licenciją pilotuoti lėktuvą „Boeing 737“. Tai, anot aviacijos mokymų centro „Alliance Aviation“ ekspertų, pilotui suteikia galimybę pereiti iš privačių pilotų sektoriaus ir tapti komercinių oro linijų pilotu, rašo „People“.

Anksčiau J. Travoltos žmona K. Preston „The Telegraph“ yra pasakojusi, kad pora dažnai keliauja savo lėktuvais. „Prie mūsų namų Floridoje stovi išrikiuoti lėktuvai, nes šalia turime pakilimo taką. Niekada nesijaudinu, kai Johnas pilotuoja, nes jis yra ramus ir kiekvienoje situacijoje gali suvaldyti įtampą. Jis mus skraidino po visą pasaulį – Rusiją, Pietų Afriką, Australiją, Taitį, Jungtinę Karalystę ir skersai išilgai JAV“, – 2018 m. kalbėjo K. Preston.

Daugelis J. Travoltos gerbėjų iki šiol prisimena ir aktorių jaunystėje išgarsinusį šokį su Velso princese Diana. 1985 m. J. Travolta sulaukė kvietimo atvykti į Baltuosius rūmus, kuriuose viešėjo Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos nariai – princas Charlesas su žmona Diana.

Kaip rašo „People“, tuomečio JAV prezidento žmona Nancy Reagan šventės metu patapšnojo J. Travoltai per petį ir pasakė, kad princesė Diana svajoja su juo pašokti.

Johnas Travolta ir princesė Diana / AP nuotr.

„N. Reagan paklausė, ar pašokdinsiu princesę Dianą. Pasakiau, žinoma, o ką reikės daryti? Pirmoji ponia paaiškino, kad apie vidurnaktį prieis prie manęs ir palydės iki princesės, o man reikės ją iškviesti šokiui“, – prisiminė J. Travolta.

Aktorius neslėpė, kad tai buvo akimirka tarsi iš knygos. „Baigę šokį vienas kitam nusilenkėme, ji nuėjo, aš nuėjau, o mano karieta pavirto moliūgu“, – kalbėjo J. Travolta.