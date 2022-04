Po stipruolio Dwayne`o Johnsono išvaizda – depresija, mamos bandymas nusižudyti ir sudėtingas santykis su tėvu

Garsus imtynininkas ir aktorius Dwayne`as Johnsonas, pažįstamas Uolos (angl. „The Rock“) slapyvardžiu, nė neketina slėpti, kad po stipruolio išvaizda slepiasi keletą metų kamavusi depresija ir nuo vaikystės persekiojusios traumos. Skurdas, vagystės, tėvų skyrybos, mamos bandymas nusižudyti – išgyvenimai, formavę D. Johnsoną. „Pasiekiau tokį tašką, kuriame nenorėjau nieko daryti ir niekur eiti. Nuolat verkiau“, – prisipažino žinomas vyras.

Regis, 1972 m. Kalifornijos valstijoje gimusiam D. Johnsonui imtynininko karjera buvo nulemta paties likimo – profesionalus imtynininkas buvo jo tėvas Rocky Johnsonas, taip pat mamos patėvis Peteris Maivia. Visgi laiką, kai dar tik ieškojo savojo kelio, D. Johnsonas prisimena slogiai. Vaikystėje jam teko patirti smarkų nepriteklių, mat tėvai vertėsi sunkiai. Šeima nuolat keliavo iš vienos vietos į kitą – keldavosi ten, kur padiktuodavo imtynių varžybų sezonas.

„Sykį grįžome namo (tuo metu šeima gyveno Havajuose – LRT.lt) ir ant durų radome spyną bei raštelį apie iškeldinimą. Mama pradėjo šaukti. Ji ėmė verkti: „Kur gyvensime? Ką dabar darysime?“ – prisiminė su „Hollywood Reporter“ kalbėdamas D. Johnsonas.

Dwayne'as Johnsonas / AP nuotr.

Tuo metu būsimajai žvaigždei buvo vos 14-a. „Pamenu, tada galvojau, kad niekad neleisiu, jog mano tėvams dar sykį tektų tai patirti“, – „Vanity Fair“ prisiminė D. Johnsonas.

Sulaukęs 15-os, D. Johnsonas persikėlė gyventi į Našvilį. Paauglys tikėjosi apsigyventi su ten apsistojusiu tėvu, tačiau apsigyveno viešbučio kambaryje su tėvo bičiuliu Bruno Laueriu. Be tėvų priežiūros likęs D. Johnsonas tęsė tai, ką buvo išmokęs dar Havajuose – vogti: maistą, cigaretes, alų, drabužius. Už pastaruosius sykį buvo įkliuvęs policijai.

Tuo metu D. Johnsono tėvas jau susitikinėjo su kita moterimi. 2021 m. kalbėdamas su „Vanity Fair“ žurnalistu Chrisu Heathu D. Johnsonas prisiminė, kad į Našvilį atvykusi mama pamatė, jog tėvas vairuoja nematytą automobilį su Ilinojaus valstijos numeriais. „Įvyko konfliktas – ne fizinis, bet labai baisus“, – prisiminė D. Johnsonas.

Tą pačią dieną jo mama sūnaus akivaizdoje bandė nusižudyti. „Ji išlipo iš mašinos ir išėjo į priešpriešinę eismo juostą. <…> Sugriebiau ją ir patraukiau į kelkraštį“, – „The Daily Express“ kalbėjo D. Johnsonas. Pridūrė, kad dabar jo mama tvirtina neprisimenanti šios akimirkos. „Gal ir gerai, kad neprisimena“, – svarstė D. Johnsonas.

Dwayne'as Johnsonas / AP nuotr.

Tiesa, net ir po to D. Johnsono tėvai ilgai gyveno drauge ir oficialiai išsiskyrė tik 2006 m., kai sūnui buvo 34-eri. „Mano mama visada norėjo išsaugoti santuoką. Ji apsigalvojo tik tada, kai jos sūnus nupirko jai atskirą namą“, – „Vanity Fair“ kalbėjo D. Johnsonas.

Po incidento greitkelyje D. Johnsonas sakė tėvui ėmęs jausti didelį pyktį, tad sūnaus ir tėvo santykiai buvo šalti. Įstojęs į Majamio universitetą, D. Johnsonas ėmė svajoti apie futbolininko karjerą. Deja, po keleto skaudžių traumų jis turėjo mesti išsvajotąsias studijas. Po kurio laiko tėvui pasakė, kad seks jo pėdomis.

„Tikrai ne. Tu neturi, ką pasiūlyti“, – tėvo žodžius interviu „Vanity Fair“ prisiminė D. Johnsonas. Visgi po kurio laiko tėvas atlyžo ir pats ėmė treniruoti sūnų. „Ironiška, kad vaikystėje idealizavau savo tėvą. Akivaizdu, jog bėgant metams tas idealizavimas ėmė blėsti“, – prisipažino žvaigždė.

D. Johnsonui, kaip tėvui, taip pat teko iššūkių. 2007 m. jis skyrėsi su pirmąją žmona Dany Garcia, kurią sutiko būdamas vos 18-os. Jųdviejų dukrai Simone tuo metu buvo šešeri.

„Buvo siaubingai sunkus metas. Skyrybos buvo sunkios. Bandžiau suprasti, koks tėvas galiu būti ir kaip į santykius su Simone neatsinešti bagažo iš sudėtingų santykių su savo paties tėvu“, – „Vanity Fair“ dalijosi D. Johnsonas.

Dwayne'as Johnsonas / AP nuotr.

Vienu sunkiausių gyvenimo etapų jis sutiko Lauren Hashian. Po beveik 15 draugystės metų, 2019 m., jiedu susituokė. Havajuose surengė nedidelę, tik artimiausiam ratui skirtą ceremoniją. „Manau, su Lauren galiu būti tiesiog savimi ir niekuo daugiau. Ir ji su manimi gali būti tiesiog savimi“, – apie mylimąją pasakojo garsus vyras.

Beje, D. Johnsonas „Vanity Fair“ pasakojo, kad vestuvinę naktį žmona anksti atsigulė, mat amžiną meilę jiedu vienas kitam prisiekė 9 valandą ryto. Pats D. Johnsonas nesijautė pavargęs, tad pasiėmė saldumynų, įsipylė tekilos ir žiūrėjo filmą apie Eltoną Johną „Rocketman“.

Iš antrosios santuokos D. Johnsonas augina dvi dukteris – 2015 m. gimusią Jasmine ir ketverių Tianą. Vyresnėlei Simone šiuo metu – 20-mt. D. Johnsonas, kalbėdamas „People“, sakė, kad dukros jį išmokė keleto dalykų: švelnumo, būti čia ir dabar.

„Išugdytas gebėjimas klausytis ir būti švelnesniu suteikė man galimybę kartu su dukromis išspręsti bet kokias kylančias problemas“, – sakė D. Johnsonas.

2019 m. leidiniui „Extra“ D. Johnsonas sakė, kad gyvenimas moteriškoje kompanijoje jam – geriausias nutikęs dalykas. „Namuose gyvenu su stipriomis, pašėlusiomis moterimis. Tai baugina, bet kartu yra nuostabu“, – šmaikštavo D. Johnsonas.

Dwayne`as Johnsonas su Lauren Hashian / AP nuotr.

Visgi nepriteklius, įtempti santykiai su tėvu, tėvų skyrybos, vėliau – ir paties skyrybos su pirmąja žmona D. Johnsono gyvenime paliko įspaudą. Nors Holivude D. Johnsonas pažįstamas „Uolos“ (angl. „The Rock“) slapyvardžiu ir yra įtrauktas į geriausiai apmokamų aktorių sąrašą, duodamas interviu leidinio „The Daily Express“ žurnalistui Mike`ui Parkeriui jis prisipažino keletą metų sirgęs depresija.

„Buvau sugniuždytas ir depresyvus. Pasiekiau tokį tašką, kuriame nenorėjau nieko daryti ir niekur eiti. Nuolat verkiau“, – 2018 m. atviravo D. Johnsonas. Aktorius kalbėjo, kad prireikė nemažai laiko, kol jam pavyko išsiaiškinti, kaip gyvenime patirti sukrėtimai vėliau atsiliepė vidinei savijautai.

Sunkų etapą D. Johnsonas išgyveno ir 2020 m., kai vairuodamas sulaukė skambučio ir išgirdo, jog mirė tėvas. D. Johnsonas sakė tiesiog sustingęs: „Gal 10 minučių tiesiog sėdėjau automobilyje. Galvojau, ką daryti – skambinti mamai, žmonai, tėvo žmonai?“ D. Johnsonas sakė tada prisiminęs tėvo mėgtą frazę: „Šou turi tęstis“ (angl. The show must go on), o per laidotuves jam skyrė jautrią kalbą: „Norėčiau turėti dar vieną progą. Atsisveikinti, pasakyti, kad tave myliu, gerbiu, tau padėkoti“, – D. Johnsono žodžius cituoja „Vanity Fair“.

Dwayne'as Johnsonas / AP nuotr.

„Turėjome gražių akimirkų, turėjome sunkių akimirkų. Mano tėtis visada žinojo, kad jo gyvenime buvo momentų, kai jis susimovė. Kartais rimtai pasikalbėdavome apie tai, kas jis buvo ir kuo norėjo, kad būčiau aš.

Geriausia tai, jog suprantu, kad kai kuriuos geriausius dalykus, kuriais man pasisekė pasidalinti su pasauliu, pasiėmiau iš mūsų komplikuotų, testosterono diktuojamų santykių. Stiprybė, darbo etika, kredo „niekas tau nieko neduos, tad kelk sėdimąją ir eik dirbti“ – visa tai perėmiau iš jo ir visada tai saugosiu“, – „Vanity Fair“ apie iškeliavusį tėvą kalbėjo D. Johnsonas.