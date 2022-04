Petrauskas apie rusų motinas: jos praradusios motinystės instinktą vardan pasiaukojimo valstybės didybei

„Taigi, praėjus 300 metų yra valstybė, kuri vis dar turi fetišą kariniams laimėjimams“, – laidoje „Beatos virtuvė“ svarstė istorikas Robertas Petrauskas. Jis su laidos vedėja Beata Nicholson kalbėjosi apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, išleistą knygą „Poltava“, ukrainiečių stiprybę bei tris dalykus, dėl kurių Putinas apsiskaičiavo.

Karas nuima kaukes

Pristatydama laidos svečią B. Nicholson atkreipė dėmesį, kad Roberto knyga apie Ukrainos miestą „Poltava“ pasirodė tuo metu, kai prasidėjo karas.

„Aš nuoširdžiai norėčiau, kad ji nebūtų tokia aktuali. Norėjau grįžti į šiek tiek senesnę istoriją, kad galėčiau labiau suprasti, kas vyksta šiais laikais. Istorija rimuojasi, suskamba ir kuo toliau grįžti, tuo turi didesnę galimybę ją išgirsti. Norėjau išgirsti tą rimą, jį pajausti. Bet kad jis taip suskambės dabar, nesitikėjau. Apie karą rašau todėl, kad karo metu žmonės nusiima visas kaukes. Jų tiesiog nelieka“, – sutapimą komentavo knygos autorius.

Anot R. Petrausko, taikos metu, esant koronavirusui ar ne, gyvename su kaukėmis. Galime būti geresni, galime būti kažkokie kitokie, galime būti prisitaikėliai. O karas, pasak istoriko, viską išryškina.

Robertas Petrauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Iš sklepų išlenda visi kvailiai ir sadistai, kurie tampa nebaudžiami, ir geri žmonės, ir stiprūs. Viskas aiškiai matyti. Todėl rašau apie karą. Kai karas atsitinka šalia, supranti, kad tai be galo baisu. Kaip jautiesi kaip tėtis, kaip istorikas, kaip žmogus, kaip vyras? Aš jaučiuosi siaubingai kaip žmogus, nes manau, kad kažkas su mumis kaip su rūšimi yra negerai. Pažiūrėję į pasaulio istoriją pamatytume, kad tai nesibaigianti pasaka: kažkas iš kažko kažką atėmė, kažkas kažką nužudė, kažkas kažkam atkeršijo, kažkas kažką įžeidė. Mūsų istorija yra būtent apie tai. Po kiekvieno didelio karo protingi žmonės susirenka ir mąsto, ką galima padaryti, kad taika būtų užtikrinta visiems laikams“, – pasakojo R. Petrauskas.

Kone retorinis klausimas – kaip padaryti taip, kad niekas negalėtų pažeisti pasaulio tvarkos? „Apsisuka šiek tiek laiko ir paaiškėja, kad visa tai buvo iliuzija. Vėl ateina blogietis ir pradeda daryti visokius baisius dalykus. Jis vėl pradeda karą. Visi žmonės, kurie iš principo norėtų gyventi taikiai, ilgą laiką negali suprasti, ką daryti ir kaip į jį reaguoti. Turime nesibaigiantį istorijos ratą, kuriame arba viskas iš tikrųjų pasibaigs, arba žmonės kažkaip turės tą problemą išspręsti“, – mintimis dalinosi istorikas.

Poltava – istorinė akimirka

„Pakalbėkime apie Poltavą, tavo knygą ir mūšį. Papasakok apie paraleles – kas buvo tuomet ir kas vyksta dabar“, – apie istoriko parašytą knygą klausė B. Nicholson.

R. Petrauskas atkreipė, dėmesį, kad dabar daug dalykų vyksta paraleliai su kokiais nors istoriniais įvykiais. Daug kas kartojasi. „Poltavos mūšis įvyko 1709 m., 18 a. pradžioje. Yra akimirka, kai Rusija, porą šimtų metų auginusi raumenis, savo kerziniu batu įžengia į Europą. Turime turėti omenyje, kad net dabar Rusija priklauso kitai civilizacijai, ji nėra Vakarų civilizacijos dalis. Bet ji laimi labai didelį mūšį, įžengia šita koja į Europą, nes Poltava yra Europa, Ukrainos teritorijoje. Jai labai patinka. Ji necivilizuota, barbariška, daug ko nemoka. Ji nekultūringa, neturi jokių technologijų, normalių tradicijų. Neturi nieko, ką laikome vertingais dalykais Vakarų civilizacijoje. Bet ji stipri. Jai patiko šitas dalykas. Ji gali sėdėti prie stalo, gerti degtinę, keiktis ir jos vis tiek paisys, nes ji stipri. Poltava yra akimirka, kai prasidėjo karo kultas. Gal mes daug ko nemokame, gal daug kas nemyli, bet esame stiprūs ir galingi“, – apie tuometę Rusiją kalbėjo istorikas.

Nuo Poltavos galime žengti toliau, per 300 metų atkeliauti iki šių laikų ir aiškiai pamatyti, kad Rusija, anot Petrausko, iki šiol tebėra tokia pat barbariška šalis: „Ji iki šiol nemoka pagaminti nei mobiliojo telefono, nei šaldytuvo, nei mikroschemos, nei lėktuvų. Nieko, kas yra susiję su aukštosiomis technologijomis. Ji iki šiol daro tą patį. Ima iš kitų. Ji įsivaizduoja, kad jos niekas nemyli, bet jos niekas nemyli, nes ji elgiasi šiurkščiai. Kaip Rusijos carai rinkdavosi tarp meilės ir baimės, taip ir Rusija visada renkasi tarp meilės ir baimės. Ir pasirenka baimę, nes ją galima kontroliuoti, primesti. O meilę reikia užsitarnauti ir tu jos negali valdyti. Taigi, praėjus 300 metų yra valstybė, kuri vis dar tebeturi fetišą kariniams laimėjimams, tačiau akivaizdu, kad jos karinio triumfo ir gebėjimo kariauti laikai seniai baigėsi“, – įžvalgomis dalijosi istorikas.

Robertas Petrauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Didžiosios karinės Rusijos pergalės iškovotos tolimoje praeityje. R. Petrauskas siūlė grįžti į Antrąjį pasaulinį karą – pergalė jame yra Putino nacionalinė idėja, ant kurios viskas pastatyta.

„Turime suprasti, kad tas karas buvo didžiulė žmonijos tragedija. Jame žuvo 27 milijonai žmonių. Iš jų 18 milijonų Tarybų Sąjungos piliečiai. Putinas iškelia karinę nacionalinę idėją tada, kai žmonės, kurie prisiminė, koks žiaurus buvo tas karas, išmirė“, – sakė jis.

Prarastas motiniškas instinktas

Manoma, kad kone vienintelis dalykas, galintis sustabdyti Putino karą – rusų išėjimas į gatves, tačiau R. Petrauskas abejoja tokiu scenarijumi.

„Šio karo kontekste aiškiai matyti, kad visi žmonės tiki tuo, kuo nori tikėti. Tie, kurie nori tikėti gera pabaiga, tiki gera pabaiga. Kas nori tikėti pasaulio pabaiga, tiki tokia pabaiga. Turime suprasti, kad rusai nori tikėti, kad jų valstybė vis dar didi, vis dar stipri ir jų vadas yra geras. Abejoju, kad Rusija ims ir staiga iš vergoviškos valstybės taps išsilaisvinusi ir demokratiška. Kuo daugiau Rusijos istorijos skaitau, tuo labiau apima jausmas, kad ne jos valdovai Rusiją padaro tokią, kokia ji yra, o jie tiesiog tampa tokie, nes tokia yra Rusija“, – svarstė pašnekovas.

Jeigu kada nors R. Petrauskas rašytų knygą apie Putiną, – prisipažįsta, kad turi tokią idėją – joje būtų daug nuostabių ir mūsų žmonėms netikėtų pasažų: „Knyga galėtų vystytis kaip serialas „Breaking bad“. Viskas prasideda nuo nekaltų dalykų. Putino inauguracijos kalba 2000 metais buvo šiuolaikiško, demokratiško, bendruomeniško, pasaulietiško lyderio kalba. Jis kalbėjo apie tai, kad Rusija turi būti pasaulio dalimi, kad turime priprasti gyventi pasaulyje, kuriame viskas pasiekiama bendradarbiaujant, o ne konkuruojant. Ir kad tironų laikai, imperijų laikai baigėsi, ir visa kita. Bet paskui kažkas atsitinka. Jis kiekvieną kartą padaro ką nors radikalaus – ar čečėnų kare, ar gruzinų kare, ar okupuoja Krymą. Jis mato, kaip jį dievina rusų liaudis. Jis mato, kaip jiems reikia caro.“

Pašnekovo teigimu, dabar Rusija pasiekė tokį tašką, kad turi pati kažkaip išsispręsti šitą dalyką: „Jos situacija beprotiška. Jeigu Rusija neišsispręs, ji gali paskęsti represijose. Kad rusai pakiltų į kovą, nežinau, kas turėtų atsitikti. Iki šiol 60 proc. rusų palaiko agresiją prieš Ukrainą. Manome, kad todėl, kad jiems išplautos smegenys ar kad jie žiūri savo televiziją. Gyvename pasaulyje, kuriame yra internetas. Kažkur Rusijos glūdumoje žmonės nežino, kas yra internetas.“

R. Petrauksas atkreipia dėmesį ir į kitą labai svarbu aspektą – mamas. Joms gali rodyti, kad Charkovą, miestus sprogdina, jos netikės. „Mamos gali pasakyti savo kareiviams: „Klausyk, susikaupk ir kovok už Rusiją, už mūsų Putiną, nekreipk dėmesio, čia ukrainiečių propaganda.“ Kažkas yra negerai. Aš manau, kad mamos instinktas yra pats stipriausias pasaulyje. Jeigu vaikui iškyla grėsmė, motina gali sudraskyti bet ką, kotletą padaryti iš bet ko, kas grasins, kėsinsis į jos vaiko gyvybę. O Rusijoje pilna mamų, pasiruošusių paaukoti netgi šitai. Jos praradusios motinystės instinktą vardan pasiaukojimo valstybės didybei. Vardan nežinia ko. Todėl teisingiau būtų sakyti, kad ne stalinai, ne putinai, ne petrai, ne nikolajai ir ne aleksandrai padaro Rusiją tokią, kokią jie nori matyti. Jie tiesiog prisitaiko prie Rusijos. Rusija yra tokia, kokia būti ji nusipelno“, – kalbėjo laidos svečias.

Sužeista imperija

Kalbėdamas apie Rusiją, R. Petrauskas ją prilygina traumuotam žmogui, sužeistai imperijai. „Didžiųjų Rusijoje yra kiek? Petras Didysis: niekas nebūtų norėjęs gyventi Rusijoje Petro laikais. Tai beviltiško vargo, karo, pasiaukojimo, aukų ir skurdo laikai. Tada yra Stalinas, jis kažkodėl yra rusų mėgstamiausiųjų sąraše pirmoje vietoje. Jekaterina Didžioji Rusijos istorinėje atmintyje yra „didžioji“ ne todėl, kad buvo šiuolaikiška, o todėl, kad užkariavo Krymą, kad užkariavo Novorosiją, padalijo Lenkiją ir padarė Rusiją didžiausia imperija, kokia ji tik yra buvusi. Ir ta imperija, neseniai perskaičiau labai gerą mintį ukrainiečių filosofo Jarmolnikos, – sužeista imperija. Ji tarsi žmogus, kuris patyrė traumą ir negali gyventi dabartyje. Jis visą laiką galvoja, ką prarado, kažkas jam atsitiko praeityje. Ta praeitis jam nebeleidžia būti dabar ir planuoti tolyn. Rusija yra tokia: traumuotas žmogus, sužeista imperija“, – įžvalgomis dalinosi istorikas.

Pašnekovo teigimu, sužeista imperija priklausė ir Hitleriui, ir Musoliniui. „Jie norėjo sugrąžinti tai, kas prarasta, kas siejasi su didybe, be ko neįsivaizduojama pagarba savo šaliai. Gyvenant praeitimi, Ukraina Rusijai yra pagrindinis dalykas, be kurio ji niekaip negali susigrąžinti tos didybės. Ukrainiečiai yra ta letena Europoje, be kurios Rusija lieka ne Europa. Kaip ir Baltarusijos gabaliukas, kuris iš LDK laikų yra europietiškas. Baltarusija ir Ukraina yra dvi pėdos, kurios laiko Rusiją Europoje“, – Rusijos agresijos motyvus aiškino R. Petrauskas.

Vis dėlto, kad ir kaip būtų keista, Rusija nenori elgtis kaip Europa. Ji nenori laikytis normų, laikytis moralinių principų, nenori daryti daug ko, ką nori daryti Vakarų pasaulis. Esminis dalykas – ji nori būti ten ir nori būti gerbiama. „Iki šiol ji vaidino, kad jei negalite mūsų gerbti už kažką kitką, mes tiesiog būsime stiprūs ir turėsite mūsų paisyti. Ukraina demonstruoja, kad rusai net ir to nebemoka. Jie ir kariauti nebemoka, ir vis tiek Vakarų pasaulis jos bijo. Aš nesuprantu, kaip taip gali būti. Karo metu visi nusimeta kaukes. Dabar matome ypatingą Ukrainą. Visas pasaulis nesupranta, kaip galima šitaip aukotis ir ginti savo kraštą. Iš kur jie tokie? Ukraina yra viso pasaulio gelbėtoja“, – ukrainiečių didybe žavėjosi istorikas. Jis pridūrė: „Kaip pasakytų koks klebonas sekmadienio mišių metu, ji gali išpirkti viso mūsų pasaulio nuodėmes.“

Privertė Putiną apsiskaičiuoti

Ukraina gali priversti pasaulį apsiverkti ir suprasti, kokie esame atitrūkę. Anot R. Petrausko, Ukraina privertė apsiskaičiuoti visus – ir tuos, kurie sakė, kad ji atsilaikys tik tris dienas.

„Svarbiausia, kad Ukraina sugriovė Putino planą. Rusų carų problema ta, kad kai tik jiems pradeda nesisekti, kai jiems pradeda stigti idėjų, jie griebiasi to, kas visada baigiasi blogai. Šitas karas turėjo būti trumpas ir pergalingas. Jeigu per tris dienas būtų kritęs Kyjivas, jeigu per tris dienas rusai būtų paėmę Ukrainą, viskas būtų taip, kaip visada. Tos sankcijos būtų laikinos, su Putinu vėl būtų visi kalbėjęsi, bendravę, važiavę į Kremlių, derinę kažkokias politines detales ir viskas būtų taip, kaip visada. Bet Ukraina atsilaikė. Sankcijos yra tokios, kokių niekada nebuvo. Putinas apsiskaičiavo trijose vietose. Jis manė, kad jo armija yra pergalinga, o jo armija yra pragerta, išvogta ir paskendusi korupcijoje. Jis manė, kad Ukraina neturi kaip kariauti, o tai yra Ukrainos tėvynės karas. Jis manė, kad Vakarai neįsikiš, nes nėra prasmės kištis, kad viskas bus labai greitai ir paprasta. Jis visur apsiriko“, – vardino pašnekovas.

Dabar, pasak R. Petrausko, akivaizdu, kad Rusija patyrė fiasko. Ir tas fiasko būtų niekaip neįmanomas be Ukrainos.