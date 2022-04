„Šuns galia“ žvaigždė Cumberbatchas – apie netrukus atgimsiantį Daktaro Streindžo vaidmenį

Daktarą Streindžą vaidinantis Benedictas Cumberbatchas teigia, kad jo personažas nėra Keršytojas. Aktorius neseniai paaiškino, kad techniškai jis nėra Keršytojų komandos dalis. Iš esmės daktaras Streindžas yra vienas galingiausių „Marvel“ kino visatos herojų, bet ne toks, kaip Kapitonas Amerika ar Geležinis žmogus, rašoma „Du Kine“ pranešime žiniasklaidai.

Daktaras Streindžas bando apsaugoti Keršytojų pasaulį, todėl gelbėdamas Žemę ankstesniuose „Marvel“ kino visatos filmuose jis atsiduria toje pačioje realybėje kaip Toras ar Halkas.

Aktorius B. Cumberbatchas atkreipia dėmesį ir į tai, kad jo personažas nesėdi Keršytojų bokšte ir negauna įsakymų iš Nicko Fury (akt. Samuel L. Jackson).

„Jei bandote išsaugoti Žemę ir Visatą, geriausia turėti keletą galingų draugų“, – mano B. Cumberbatchas.

2018 metų filmas „Keršytojai. Begalybės karas“ (angl. Avengers: Infinity War) bei 2019 metų filmas „Keršytojai. Pabaiga“ (angl. Avengers: Endgame) galėjo suklaidinti franšizės gerbėjus, kad daktaras Streindžas yra pagrindinis Keršytojų grupės narys.

„Žmonės sako, kad tu, kaip ir Galaktikos sergėtojai, buvai su Keršytojais, bet tu nesi Keršytojas, tiesa? Ne, aš nesu. Aš nesėdžiu Starko bokšte su Nicku Fury, – sako B. Cumberbatchas. – Ne, jis nepriklauso šiai komandai, bet nemanau, kai tai būtinai yra dėl jo charakterio. Jis kovojo kartu su Keršytojais, kad apsaugotų jų realybę. Visada ateina metas, kai turi dirbti su žmonėmis ir komandoje. Ir žinote, mes galėsime tai pamatyti būsimame filme. Jūs turite palaukti ir pamatyti.“

Jane Campion, Benedictas Cumberbatchas, Kirsten Dunst / AP nuotr.

Kai kino teatruose pasirodys filmas „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (angl. Doctor Strange in the Multiverse of Madness), gerojo daktaro gyvenimas taps dar chaotiškesnis. „Marvel Studios“ vadovas Kevinas Feige`as neseniai pavadino B. Cumberbatchą vienu iš „Marvel“ kino visatos „inkarų“. Taigi, nors ir ne Keršytojas, bet daktaras Streindžas yra labai svarbus.

„Tai buvo gera kelionė, prisimenu patį pirmąjį mūsų susitikimą, – sakė K. Feige`as neseniai vykusioje ceremonijoje, skirtoje paminėti aktorių B. Cumberbatchą. – Norėjome jam parodyti šį puikų personažą, o nespėjus jis pasakė: „Papasakok man apie daktarą Streindžą.“ Visada matėme didžiulį šio veikėjo potencialą, kuris jau tapo „Marvel“ kino visatos inkaru ir vieninteliu aktoriumi, galinčiu nuvesti mus į multivisatos beprotybę.“

Benedictas Cumberbatchas / AP nuotr.

Filme „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ pasinaudojęs draudžiamu burtu, kuris laikomas pačiu pavojingiausiu, norėdamas manipuliuoti laiku ir erdve, daktaras Streindžas atvers duris paslaptingai beprotybei, vadinamai „Multivisata“.

„Žmogus-voras“ franšizės režisieriaus Sam Raimi naujausias „Marvel“ kino visatos filmas žada sužavėti visą pasaulį netikėtomis kino žvaigždėmis, didžiuliu mastu ir precedento neturinčia vizualine patirtimi, kuri peržengs laiką ir erdvę.