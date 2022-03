Kino kritikų apdovanojimuose – palaikymo žodžiai Zelenskiui, Lady Gagos ašaros ir įspūdingas raudonasis kilimas

Įsisiūbavo kino apdovanojimų sezonas – kovo 13 d. Didžiojoje Britanijoje buvo dalijami BAFTA apdovanojimai, tą patį vakarą Londone ir Los Andžele, JAV, vyko Kino kritikų apdovanojimai. Kaip ir kasmet, ant raudonojo kilimo būriavosi išsipustę renginio svečiai, o ceremonijoje netrūko palaikymo žodžių, skirtų Ukrainai ir prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.

2022-ųjų Kino kritikų apdovanojimuose geriausiu filmu išrinktas „The Power of the Dog“, o filmo kūrėja Jane Campion atsiėmė apdovanojimą kaip geriausia režisierė. Geriausiu aktoriumi už vaidmenį juostoje „King Richard“ išrinktas Willas Smithas, geriausia aktore – Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye“).

Geriausiu antrojo plano aktoriumi tapo Troy`us Kotsuras, vaidinęs juostoje „CODA“, geriausia antrojo plano aktore už vaidmenį juostoje „West Side Story“ išrinkta Ariana DeBose.

2022 m. Kino kritikų apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausiu draminiu serialu išrinktas „Succession“, o geriausiu serialu ne anglų kalba – garsusis „Squid Game“. Vaidmuo šiame seriale Lee Jung-jae atnešė apdovanojimą geriausio draminio serialo aktoriaus kategorijoje. Geriausia aktore toje pačioje kategorijoje tapo Melanie Lynskey už vaidmenį seriale „Yellowjackets“.

Geriausiu komedijiniu serialo tapo „Ted Lasso“, o jame vaidinęs lietuvių kilmės aktorius Jasonas Sudeikis pelnė geriausio komedijinio serialo aktoriaus apdovanojimą. Geriausia aktore šioje kategorijoje išrinkta Jean Smart, vaidinusi seriale „Hacks“.

2022 m. Kino kritikų apdovanojimai / AP nuotr.

Kaip ir kasmet, ne mažiau už apdovanojimų ceremoniją dėmesio sulaukė raudonasis kilimas ir ant jo susirinkę garbingi vakaro svečiai. Štai atlikėja, aktorė Lady Gaga per vakarą spėjo suspindėti ir ant BAFTA, ir ant Kino kritikų apdovanojimų raudonojo kilimo.

Ko gero, nenuostabu, jog atlikėjos vakaro eilutę kūrė „Gucci“ mados namai – būtent už vaidmenį juostoje „House of Gucci“ Kino kritikų apdovanojimuose ji buvo nominuota geriausos aktorės kategorijoje.

2022 m. Kino kritikų apdovanojimai / AP nuotr.

Kompaniją ant raudonojo kilimo Lady Gagai palaikė jos vaikinas Michaelas Polansky, rašo „People“. Pro kamerų objektyvus neprasmuko ir tai, jog ceremonijoje, klausydama aktorės Halle Berry kalbos apie moterų įgalinimą, Lady Gaga nesuvaldė ašarų.

Lady Gaga Cries During Halle Berry's Inspiring Critics Choice Awards Speech About Female Empowerment https://t.co/QpbeCSq1I4 — People (@people) March 14, 2022

Ceremonijoje netrūko ir daugiau įsimintinų momentų. Aktorius Michaelas Keatonas, atsiimdamas geriausio aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį miniseriale „Dopesick“, emocionaliai kalbėjo ne tik apie kino industriją, bet ir apie gyvenimą. Jis taip pat dėkojo „kolegai aktoriui prezidentui V. Zelenskiui“ ir paragino Ukrainos vadovą nepaliauti kovojus.

Michael Keaton Shouts Out 'Fellow Actor President Zelenskyy' At the 2022 Critics' Choice Awards https://t.co/5b5M8XKLk2 — People (@people) March 14, 2022

Ceremonijoje kalbėjusi aktorė Maria Bakalova kalbėjo, kad šiuo metu Rusijos agresiją kenčianti Ukraina – vos už kelių šimtų kilometrų nuo jos gimtojo miesto Bulgarijoje. „Noriu, kad susirinkusieji į šį ypatingą vakarą skirtų akimirką Ukrainos žmonių, ginančių savo teisę į nepriklausomybę ir demokratiją, drąsai pagerbti“, – į svečius kreipėsi M. Bakalova ir išreiškė viltį, kad Ukrainos žmonės jaučia kitų šalių gyventojų palaikymą.

Vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje.