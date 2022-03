BAFTA apdovanojimuose – žinutės Putinui ir tikėtas juostų „Dune“ bei „The Power of the Dog“ triumfas

Karališkojoje Alberto salėje Londone išdalyti 75-ieji BAFTA apdovanojimai, kuriuose netrūko Ukrainai siųstų palaikymo žinučių. Daugiausia „Auksinių kaukių“ pelnė juosta „Dune“, tiesa, nė vienos pagrindinėje kategorijoje. Filmas „The Power of the Dog“, kuriam taip pat pranašauta sėkmė, pelnė du apdovanojimus pagrindinėse kategorijose. Geriausiais aktoriais išrinkti Willas Smithas ir Joanna Scanlan.

Britų kino meno akademijos apdovanojimais, žinomais BAFTA trumpiniu, pagerbiami geriausi praėjusių metų britų ir tarptautiniai filmai, aktoriai ir kino kūrėjai. Garbė vesti šių metų apdovanojimų iškilmes teko aktorei, komikei Rebel Wilson.

Vos įsibėgėjus apdovanojimų ceremonijai, R. Wilson privertė garsiai ploti visą auditoriją. Anonsuodama, jog į BAFTA apdovanojimų sceną netrukus žengs filme „CODA“ vaidinusi Emilia Jones, renginio vedėja ėmė aiškinti, kad šioje juostoje pasakojama kurčiųjų šeimoje augusio vaiko istorija. R. Wilson kalbėjo, kad E. Jones muzikinį pasirodymą vers gestų kalbos vertėjai ir čia pat pridūrė turinti ženklą V. Putinui. Tada renginio vedėja tiesiai prieš kamerą parodė vidurinįjį pirštą. Jos gestas buvo pasitiktas garsių susirinkusiųjų ovacijų, rašo „Sky News“.

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Rebel Wilson / Vida Press nuotr.

Nors iškilminga ceremonija po pertraukos vėl vyko gyvai, šįmet BAFTA apdovanojimus temdė Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Palaikymo žinučių, skirtų Ukrainai, netrūko nei renginio metu, nei ant raudonojo kilimo. Pasidairyti po raudonojo kilimo nuotraukų galeriją galite čia.

Daugiausia sykių šių metų BAFTA apdovanojimuose – iš viso 11 – nominuota juosta „Dune“, antroje vietoje – filmas „The Power of the Dog“, nominuotas 8 kategorijose. Vakaro pabaigoje favoritas išliko toks pat. Daugiausia apdovanojimų – iš viso 5 – pelnė Deniso Villeneuve`o mokslinės fantastikos epas „Kopa“ (angl. Dune), tiesa, nepelnęs apdovanojimų nė vienoje iš pagrindinių kategorijų. „The Power of the Dog“ pelnė du apdovanojimus, abu – pagrindinėse kategorijose: geriausio filmo ir geriausio režisieriaus.

Žemiau pateikiame BAFTA kino apdovanojimų nominacijas ir laimėtojus (paryškinti).

Geriausias filmas

„Belfast“

„Don`t Look Up“

„Dune“

„Licorice Pizza“

„The Power of the Dog“

Geriausias režisierius

Aleem Khan – „After Love“

Ryûsuke Hamaguchi – „Drive My Car“

Audrey Diwan – „Happening“

Paulas Thomas Andersonas – „Licorice Pizza“

Jane Campion – „The Power of the Dog“

Julia Ducournau – „Titane“

Vietoj J. Campion jos „Auksinę kaukę“ atsiėmė filme „The Power of the Dog“ pagrindinį vaidmenį atlikęs B. Cumberbatchas. Aktorius juokavo, kad nenusiminė dėl to, jog apdovanojimas geriausio aktoriaus kategorijoje atiteko ne jam, o W. Smithui, ir pridūrė, kad būti nominuotam drauge su W. Smithu jam – didelė garbė.

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų svečiai / Vida Press nuotr.

Ryškiausias britų režisieriaus/scenaristo/prodiuserio debiutas

„After love“

„Boiling Point“

„The Harder They Fall“ (režisierius/scenarijaus autorius Jeymesas Samuelis)

„Keyboard Fantasies“

„Passing“

Geriausias britų filmas

„After Love“

„Ali & Ava“

„Belfast“

„Boiling Point“

„Cyrano“

„Everybody`s Talking About Jamie“

„House of Gucci“

„Last Night in Soho“

„No Time to Die“

„Passing“

Kenneth Branagh celebrates Belfast, which has won Outstanding British Film 🎉 #EEBAFTAs pic.twitter.com/OsvlYthcpn — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Geriausias filmas ne anglų kalba

„Drive My Car“

„The Hand of God“

„Parallel Mothers“

„Petite Maman“

„The Worst Person in the World“

Kalbėdamas su žurnalistais, filmo „Drive My Car“ režisierius japonas Ryusuke Hamaguchi neslėpė jaudulio. „Esu pamalonintas ir negaliu patikėti, kad stoviu čia drauge su kitais nominantais. Niekada anksčiau nesu patyręs šio pasaulio. Nė nežinau, ką daryti, tiesiog labai noriu tuo pasimėgauti“, – „Sky News“ dar žengdamas raudonuoju BAFTA apdovanojimų kilimu kalbėjo R. Hamaguchi.

Geriausias aktorius

Adeel Akhtar – „Ali & Ava“

Mahershala Ali – „Swan Song“

Benedictas Cumberbatchas – „The Power of the Dog“

Leonardo DiCaprio – „Don`t Look Up“

Stephenas Grahamas – „Boiling Point“

Willas Smithas – „King Richard“

Geriausia aktorė

Lady Gaga – „House of Gucci“

Alana Haim – „Licorice Pizz“

Emilia Jones – „CODA“

Renate Reinsve – „The Worst Person in the World“

Joanna Scanlan – „After Love“

Tessa Thompson – „Passing“

Atrodė, jog J. Scanlan pelnyti apdovanojimo visai nesitikėjo. Visgi užlipusi ant scenos ji neslėpė, kad ši juosta – jos kruvino darbo vaisius, pelnytas sūriu prakaitu ir ašaromis. J. Scanlan dėkojo BAFTA už tai, kad apdovanojimuose nelieka nepastebėti ne tik visame pasaulyje populiarūs, bet ir kuklesniam žiūrovų ratui žinomi filmai.

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Joanna Scanlan / AP nuotr.

Geriausias antrojo plano aktorius

Mike`as Faistas – „West Side Story“

Ciaránas Hindsas – „Belfast“

Troy`us Kotsuras – „CODA“

Woody`s Normanas – „C`mon C`mon“

Jesse Plemons – „The Power of the Dog“

Kodi Smitt-McPhee – „The Power of the Dog“

T. Kotsuras įsirašė į BAFTA apdovanojimų istoriją ir tapo pirmuoju „Auksinę kaukę“ pelniusiu klausos negalią turinčiu aktoriumi. Atsiimdamas apdovanojimą, padedant gestų kalbos vertėjui, aktorius dėkojo BAFTA komisijai už jo darbo įvertinimą ir šeimai bei visai kurčiųjų bendruomenei už palaikymą. Apdovanojimą jam atnešęs miuziklas-drama „CODA“ – apie kurčiųjų šeimos gyvenimą.

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Troy`us Kotsuras / AP nuotr.

Geriausia antrojo plano aktorė

Caitríona Balfe – „Belfast“

Jessie Buckley – „The Lost Daughter“

Ariana DeBose – „West Side Story“

Ann Dowd – „Mass“

Aunjanue Ellis – „King Richard“

Ruth Negga – „Passing“

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Ariana DeBose / Vida Press nuotr.

Geriausias animacinis filmas

„Encanto“

„Flee“

„Luca“

„The Mitchells vs the Machines“

Geriausias dokumentinis filmas

„Becoming Costeau“

„Cow“

„Flee“

„The Rescue“

„Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)“

Geriausias britų trumpametražis filmas

„The Black Cop“

„Femme“

„The Palace“

Geriausias britų trumpametražis animacinis filmas

„Affairs of the Art“

„Do Not Feed the Pigeons“

„Night of the Living Dread“

Geriausias grimas

„Cruella“

„Cyrano“

„Dune“

„The Eyes of Tammy Faye“

„House of Gucci“

Geriausias kostiumų dizainas

„Cruella“

„Cyrano“

„Dune“

„The French Dispatch“

„Nightmare Alley“

Geriausias garso takelis

Daniel Pemberton – „Being the Ricardos“

Nicholas Britell – „Don`t Look Up“

Hans Zimmer – „Dune“

Alexandre Desplat – „The French Dispatch“

Jonny Greenwood – „The Power of the Dog“

Geriausia kinematografija

„Dune“

„Nightmare Alley“

„No Time to Die“

„The Power of the Dog“

„The Tragedy of Macbeth“

Geriausias produkcijos dizainas

„Cyrano“

„Dune“

„The French Dispatch“

„Nightmare Alley“

„West Side Story“

Geriausias montažas

„Belfast“

„Dune“

„Licorice Pizza“

„No Time to Die“

„Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)“

Geriausia aktorių atranka

Carolyn McLeod – „Boiling Point“

Francine Maisler – „Dune“

Massimo Appollo – „The Hand of God“

Rich Delia, Avy Kaufman – „King Richard“

Cindy Tolan – „West Side Story“

Geriausi specialieji efektai

„Dune“

„Free Guy“

„Ghostbusters: Afterlife“

„The Matrix Resurrections“

„No Time to Die“

Geriausias garsas

„Dune“

„Last Night in Soho“

„No Time to Die“

„A Quiet Place Part II“

„West Side Story“

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Troy`us Kotsuras ir Sian Heder / Vida Press nuotr.

Geriausias adaptuotas scenarijus

Siân Heder – „CODA“

Ryûsuke Hamaguchi – „Drive My Car“

Denis Villeneuve – „Dune“

Maggie Gyllenhaal – „The Lost Daughter“

Jane Campion – „The Power of the Dog“

Geriausias originalus scenarijus

Aaron Sorkin – „Being the Ricardos“

Kenneth Branagh – „Belfast“

Adam McKay – „Don`t Look Up“

Zach Baylin – „King Richard“

Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza“

2022-ųjų BAFTA apdovanojimų akimirka, Lady Gaga ir Lashana Lynch / AP nuotr.

Specialus BAFTA kylančios žvaigždės apdovanojimas (renka žiūrovai)

Ariana DeBose

Lashana Lynch

Harris Dickinson

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee