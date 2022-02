Stebėkite tiesiogiai: skelbiami 2022-ųjų „Oskarų“ nominantai

Kino pasaulyje – svarbi diena. Skelbiami 2022-ųjų „Oskarų“ apdovanojimų nominantai, o tai reiškia, kad dar žingsniu priartėta prie laukiamiausio kino kūrėjų metų renginio.

STEBĖKITE TIESIOGIAI NUO 15.15 VAL.:

Garbė pranešti šių metų prestižinių statulėlių nominantus teko aktoriui, komikui Leslie Jordanui ir aktorei Tracee Ellis Ross.

94-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija Los Andželo „Dolby“ teatre vyks kovo 27 d.

„Oskarus“ dalijančią JAV Kino meno ir mokslo akademiją (angl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences) sudaro daugiau nei 10 tūkst. aktorių, filmų kūrėjų ir kitų kino pasaulio atstovų iš viso pasaulio. „Oskarai“ laikomi svarbiausiais apdovanojimais už nuopelnus kine.

„Oskarų“ ceremonija paprastai vainikuoja metų pradžioje prasidėjusį kino ir televizijos apdovanojimų maratoną. Ne paslaptis, kad dalijant „Auksinius gaublius“, BAFTA, Kino kritikų ir kt. kino apdovanojimus, neretai spėliojama, ar šiose ceremonijose sėkmės sulaukusios juostos ir kino kūrėjai taip pat bus pastebėti ir „Oskaruose“.

Kaip rašė „NY Times“, per pastaruosius 20 metų 50 proc. „Auksinių gaublių“ laureatų tais pačiais metais pasisekė pelnyti ir „Oskarą“.

LRT.lt primena, kad šių metų „Auksiniuose gaubliuose“ filmų kategorijose po tris statulėles pelnė Steveno Spielbiergo juosta „West Side Story“ (geriausias komedijos ar miuziklo žanro filmas) ir Jane Campion filmas „The Power of the Dog“ (geriausias draminis filmas). Geriausiais draminio filmo aktoriais tapo Nicole Kidman (už vaidmenį juostoje „Being the Ricardos“) ir Willas Smithas („King Richard“).

Beje, po „Auksinių gaublių“ LRT KLASIKOS kalbintas kino kritikas Edvinas Pukšta komentavo, kad tikėtai sėkmės sulaukusi juosta „The Power of the Dog“ triumfuos ir „Oskaruose“. „Kad „The Power of the Dog“ laimės, jau buvo aišku, dėl šito filmo galima pasakyti, kad jis triumfuos ir „Oskaruose“. Deja, man tai yra nusivylimas. Mano manymu, tai yra stipriausiai pervertintas filmas“, – kalbėjo E. Pukšta. Visą jo komentarą rasite čia.

Jau paaiškėjo ir kovo 13 d. vyksiančių BAFTA apdovanojimų nominantai. Juose daugiausia statulėlių – 11 – pretenduoja gauti juosta „Dune“, antroje vietoje – filmas „The Power of the Dog“, nominuotas 8 kategorijose.

LRT.lt primena, kad 2021-ųjų „Oskaruose“ triumfavo režisierės Chloe Zhao juosta „Klajoklių žemė“ (angl. Nomadland), laimėjusi trijose pagrindinėse apdovanojimų kategorijose: geriausio filmo kategorijoje, geriausio režisieriaus kategorijoje ir geriausios aktorės kategorijoje.

Žemiau netrukus pateiksime 2022-ųjų „Oskarų“ nominacijas ir pretendentus.