„Pabandom iš naujo!“ dalyviai prisiminė legendinius „Eurovizijos“ hitus: ar šios dainos įstrigo ir jums?

Dalis „Eurovizijoje“ nuskambėjusių dainų pasimiršta vos tik pasibaigus konkursui, o kitos, rodos, nenutyla dešimtmečiais. Kaip nemarius eurovizinius hitus portalo LRT.lt kalbinti 2-ojo „Pabandom iš naujo!“ pusfinalio dalyviai išskyrė Loreen „Euphoria“, Ruslanos „Wild Dances“, Månso Zelmerlöwo „Heroes“. Tiesa, kai kuriems atlikėjams didžiausią įspūdį paliko kitos, ne nugalėtojų, dainos.

Vos paklausti apie „Eurovizijos“ favoritus, Titas ir Benas ėmė vardyti: Conchita Wurst, „Lordi“, praėjusių metų nugalėtojai „Måneskin“. „Esame roko gerbėjai, nors gal taip ir neatrodo“, – šypsojosi pusbrolių iš Panevėžio duetas.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Titas ir Benas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visgi minutėlę pasvarstę jie išskyrė patį pačiausią pasirodymą – atlikėjo Månso Zelmerlöwo „Heroes“. Švedų atlikėjui jis atnešė pergalę 2015 m. „Eurovizijoje“. „Mums labai įsiminė jo pasirodymo vaizdai. Galima sakyti, nuo to laiko pradėjome domėtis „Eurovizija“, – sakė Titas ir Benas.

Paklausti apie Lietuvos atstovus, atlikėjai išskyrė du – diskoteką praėjusių metų „Eurovizijoje“ sukėlusius „The Roop“, taip pat dar Tito ir Beno vaikystėje į Atėnus išvykusius „LT United“.

Panašias simpatijas „Eurovizijos“ dalyviams išreiškė ir Mary Mo. „Man labai patiko švedų „Heroes“. Tuo metu tos vizualizacijos atrodė labai naujos, o atlikėjas – jaunas, gražus vyras. Atrodė, daugiau nieko ir nereikia – buvo puikus pasirodymas“, – sakė Mary Mo.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Mary Mo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visgi bene labiausiai atmintin jai įstrigo italų atstovas Mahmoodas, 2019 m. „Eurovizijoje“ sudainavęs kūrinį „Soldi“. „Man labai patiko šio pasirodymo energetika ir tai, kad atlikėjas – visai kitoks. Jis nesišypsojo ir nebuvo labai teigiamas „Eurovizijos“ dalyvis, nešė visai kitokią žinutę ir atmosferą“, – mintimis dalijosi Mary Mo.

Iš Lietuvos atstovų ją labiausiai sužavėjo „The Roop“. „Patiko ir koncepcija, ir spalva, ir daina – viskas“, – kalbėjo 2022 m. „Pabandom iš naujo!“ dalyvė.

O štai Lietuvos atstovė 2018-ųjų „Eurovizijoje“, 2022-ųjų nacionalinėje atrankoje „Pabandom iš naujo!“ laimę vėl bandanti Ieva Zasimauskaitė, paklausta apie didžiausią įspūdį palikusį „Eurovizijos“ pasirodymą, iškart ėmė niūniuoti Lenos dainą „Satellite“. Konkrečiau – visai Europai įsiminusias 2010 m. Vokietijai pergalę „Eurovizijoje“ atnešusios dainos eilutes „Love, oh, love, I gotta tell you how I feel about you“.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Ieva Zasimauskaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Atlikėja buvo paprasta, apsirengusi juodai, pasikabinusi kryželį, bet kažkas man joje patiko. Gal kad jauna, žaisminga... Iš tiesų, man patiko viskas“, – šypsojosi I. Zasimauskaitė.

Iš Lietuvos atstovų ji išskyrė net du sykius į didžiąją „Euroviziją“ deleguotą Donatą Montvydą. „Jis iš tų atlikėjų, kurie, kad ir ką bedarytų, man regis, padarys gerai. Jis turi tokį talentą, jo pasirodymai man buvo įsimintiniausi“, – mintimis dalijosi I. Zasimauskaitė.

Urtė Šilagalytė didžiojoje „Eurovizijoje“ sakė visada labiausiai besidžiaugianti dėl savo šalies atstovų. „Visgi kai pagalvoju apie ekspresiją, pirmasis į galvą ateina „LT United“ pasirodymas“, – šypsojosi 2022 m. „Pabandom iš naujo!“ dalyvė.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Urtė Šilagalytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Na, o labiausiai ją sužavėjęs visų laikų „Eurovizijos“ kūrinys – 2004 m. Ukrainai atstovavusios Ruslanos „Wild Dances“. „Ši daina lig šiol man įstrigusi nuo vaikystės. Matyt, tai buvo vienas iš tų tikrai prilipusių pasirodymų, dabar jis iš karto šovė man į galvą, nors ir seniai girdėjau šią dainą“, – kalbėjo U. Šilagalytė.

Rūta Loop jau yra ragavusi didžiosios „Eurovizijos“ scenos – 2015 m. į Austrijoje vykusį dainų konkursą ji vyko kartu su Lietuvos atstovais Monika Linkyte ir Vaidu Baumila. Šis Lietuvos pasirodymas, be abejonės, paliko gerą įspūdį, sako Rūta Loop.

„Su Vaidu ir Monika buvo labai smagu, puikiai praleidome laiką, jaučiau, kad buvome gera, susidirbusi komanda. Kaip įsimintiną pasirodymą išskirčiau ir „Strazdą“, nes tai buvo autentiška“, – sakė Rūta Loop.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Rūta Loop / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prakalbusi apie užsienio šalių pasirodymus, ji prisiminė 2015 m. konkurse penktą vietą užėmusių belgų pasirodymą. Tąsyk šaliai su daina „Rhythm Inside“ atstovavo Loïcas Nottetas. „Ir apskritai girčiau belgų pasirinkimus „Eurovizijoje“, jie metai iš metų man lipdavo ir patikdavo. Tikrai išskirsiu ir Salvadorą Sobralį – grynai dėl emocionalumo.

Rodos, „Eurovizijoje“ galvojama tiek daug šou elementų, ir tada tiesiog ateina žmogus, sudainuoja, nesupranti jo kalbos, bet lieki sužavėtas ir paliestas“, – simpatijų Portugalijos atstovui neslėpė Rūta Loop.

„Man atrodo, „Eurovizijoje“ realiai gali būti bet kas. Nereikia galvoti, kad daina per konceptuali, – būtent tai, nepaisant to, jog sulaukiu tikrai daug palaikymo, man teko girdėti apie save. Visgi man atrodo, kad reikia kliautis jausmu ir galvoti, kokią atmosferą kuria pasirodymas. Būtent su tokia žinute aš ir einu“, – šypsojosi Rūta Loop.

Paklausta apie didžiosios „Eurovizijos“ favoritus, Augustė Vedrickaitė nė nedvejodama atsakė, kad didžiausios jos simpatijos keliauja Aistei Smilgevičiūtei ir jos 1999 m. „Eurovizijoje“ atliktai dainai „Strazdas“.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Augustė Vedrickaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tai labiausiai man įsiminusi ir mano gerbiamiausia daina, tik ji, man atrodo, nuskambėjo dešimtmečiu ar dviem per anksti. Dabar, manau, „Strazdas“ nuskambėtų visai kitaip. Tai buvo unikalu, gražu, bet, deja, tuo metu neįvertinta“, – kalbėjo A. Vedrickaitė.

Iš užsienio šalių atstovų labiausiai jai įsiminė Loreen. Atlikėjos daina „Euphoria“ atnešė pergalę Švedijai 2012-ųjų „Eurovizijoje“. „Nėra taip, kad po „Eurovizijos“ dažnai daugiau pasidomiu nugalėtojais. Visgi Loreen man buvo didelis atradimas. Parsisiunčiau ir klausiau, o kartais ir tebeklausau jos albumo. Labai žaviuosi Loreen, ji man atrodo labai stipri kūrėja ir artistė“, – mintimis apie savo „Eurovizijos“ favoritus dalijosi A. Vedrickaitė.

2005 m. „Eurovizijoje“ Izraeliui atstovavo Shiri Maymon, atlikusi dainą „Hasheket Shenish`ar“. Būtent ši daina labiausiai įsiminė Vilijai Matačiūnaitei. „Išgirdau ir viskas, man ji buvo nuostabi. Taip pat kažkada labai patiko Islandija – tada šaliai atstovavo mergaitė su žydra suknele“, – dainų konkurso favoritus vardijo Vilija.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Vilija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prakalbus apie Lietuvos atstovus, pati 2014 m. „Eurovizijos“ sceną pažinusi Vilija išskyrė grupę „The Roop“. „Iš Lietuvos „Šoku vienas“ (dainos „Discoteque“ eilutė „dance alone“ – LRT.lt) man patiko labiausiai. Gal dėl to, kad dvejus metus buvo išrinktas tas pats kolektyvas, dainas galima lyginti tarpusavyje.

Man pirmais metais patiko mažiau, o antri metai buvo yes, kūrinys labai patiko. Beje, šokti vienai man gal aktualu, esu vienišė“, – šypsojosi Vilija ir pridūrė, kad jai įsiminė ir A. Smilgevičiūtės atliktas „Strazdas“.

Monika Liu ištikima Lietuvos pasirodymams „Eurovizijoje“. Pats pačiausias, labiausiai jai įsiminęs – „You Got Style“, kurį atliko grupė „Skamp“, 2001 m. Lietuvai iš dainų konkurso parvežusi 13-ą vietą.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tuo metu buvau didžiulė jų gerbėja, išgyvenau, kai jie dalyvavo, verkiau iš džiaugsmo ir labai didžiavausi, kai užėmė pakankamai aukštą vietą. Jie buvo mano dievukai“, – pasakojo Monika Liu.

Ji išskyrė ir Monikos Linkytės bei Vaidoto Baumilos dainą „This Time“, mat Monika Liu – viena iš šios dainos bendraautorių. „O iš užsienio atlikėjų neprisimenu jokio pasirodymo. Pamenu, kaip iš pianino išlindo Dima Bilanas. Visgi man imponuoja tik lietuviai“, – įspūdžiais dalijosi 2022 m. „Pabandom iš naujo!“ dalyvė.

Kaip ir daugeliui kitų dalyvių, dueto „Moosu X“ nariams išskirti vieną „Eurovizijos“ favoritą – pernelyg sudėtinga užduotis. „Mums įstrigo grupės ABBA pasirodymas. Tai buvo istorinis įvykis. Iš esmės po jo ABBA pakeitė popmuzikos pasaulį. Gerą įspūdį tada paliko ir Loreen daina „Euphoria“.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, „Moosu X“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Na, o praėjusių metų nugalėtojų „Måneskin“ pasirodyme buvo tobulas klasiškumo, atvirumo ir vulgarumo suderinimas. Tai buvo įsimintinas ir profesionalus šou“, – mintimis dalijosi prodiuserių Justo Kulikausko ir Aurimo Galvelio duetas, pasivadinęs „Moosu X“.

Iš Lietuvos atstovų didžiausią įspūdį jiems paliko grupė „The Roop“. „Jie išsiskyrė iš visos „Eurovizijos“. Manėme, kad jie tikrai gali laimėti „Euroviziją“ jau vien dėl to, kad įnešė kažką tokio, ko nebuvo. Tai buvo tikrai stiprus pasirodymas“, – simpatijas Lietuvos atstovams praėjusių metų „Eurovizijoje“ siuntė „Moosu X“.

