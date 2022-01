Mirė 74-erių JAV atlikėjas Meat Loaf

Mirė garsus JAV atlikėjas Meat Loaf, praneša BBC. Jam buvo 74-eri.

Apie garsaus muzikanto mirtį pranešama ir oficialioje Meat Loaf feisbuko paskyroje.

„Plyštančiomis širdimis pranešame, kad šiąnakt, žmonos Deborah, dukrų Pearlos ir Amandos bei artimų bičiulių draugijoje mirė neprilygstamasis Meat Loaf“, – informuojama socialiniame tinkle.

Tiesa, atlikėjo mirties priežastis kol kas nėra nurodoma.

Atlikėjas, kurio tikrasis vardas Michaelas Lee Aday, labiausiai pasaulyje išgarsėjo su hitu „I`d Do Anything for Love“.

Meat Loaf muzikinis albumas „Bat Out Of Hell“ patenka tarp dešimt geriausiai parduodamų visų laikų albumų. Atlikėjas yra pardavęs daugiau kaip 100 milijonų albumų visame pasaulyje ir suvaidinęs daugiau kaip 65 filmuose.

2011 m. Meat Loaf nemenkai išgąsdino gerbėjus, kai nualpo koncertuodamas Pitsburge. Situacija pasikartojo 2016 m., kai atlikėjas susmuko ant scenos Edmontone. Tąsyk buvo išplatinta žinia, kad muzikantas sunegalavo dėl smarkios dehidratacijos.

2019 m., duodamas interviu laidoje „Texas Frightmare“, Meat Loaf nukrito nuo scenos ir susilaužė raktikaulį.