Jauniausia translyte planetoje tituluojama Kim Petras lytį pasikeitė 16-os: sulaukė ir tėvų, ir medikų pritarimo

Los Andžele gyvenanti vokietė Kim Petras jau dabar vadinama popmuzikos ateitimi. Jai šis titulas – priimtinas, mat pati atlikėja sako norinti garsėti savo darbais, o ne jauniausios pasaulio translytės statusu. Visgi ilgą kelią dėl lyties keitimo dar paauglystėje nužingsniavusi K. Petras – atkaklumo pavyzdys net savo tėvams.

Kai 1992 m. Vokietijoje gimė K. Petras, jos pase buvo parašyta: vardas – Timas, lytis – vyras. Tiesa, atlikėjos tėvai vėliau kalbėjo, kad jų atžala jau būdama dviejų metukų jautė, jog yra mergaitė, rašo „The Daily Telegraph“.

Dar paauglystėje apie tai, kad lytį pasikeisti ketina ir chirurginiu būdu, K. Petras pradėjo kalbėti viešai. Būdama vos 13-os, jautrų ir asmenišką klausimą būsimoji atlikėja aptarė vienoje Vokietijos televizijos laidoje, vėliau – ir dokumentiniame filme, pokalbių laidoje.

Kim Petras / AP nuotr.

Ir nors kelias buvo ilgas, galiausiai – sėkmingas. Hormonų terapiją K. Petras imta taikyti kai jai tebuvo 12-a. Kai sulaukė 14-os, K. Petros lytis oficialiai buvo pakeista į moters. 16-os ji tapo jauniausiu žmogumi pasaulyje, kuriam buvo atlikta lyties keitimo operacija, rašo „The Daily Telegraph“.

Tiesa, Vokietijoje tokios operacijos atliekamos tik žmonėms, sulaukusiems 18-os. Visgi K. Petras sugebėjo įtikinti medikus, kad laukti nebūtina – ji yra pasirengusi tokiai operacijai. Pritarimą davė ir specialius testus su paciente atlikęs Frankfurto ligoninės psichiatrijos skyriaus vadovas.

„Visada buvau prieš tokias operacijas tokio amžiaus vaikams, tačiau pamatęs, koks laimingas buvo vienas mano pacientas ir kaip gerai jis, dar paauglys, prisitaikė sugrįžęs po operacijos užsienyje, supratau, kad kai kada tai – geras sprendimas. Kim atveju taip pat – ji visada žinojo, ko nori“, – gydytoją Bernd Meyenburg cituoja „Daily Mail“.

Kim Petras / AP nuotr.

Tame pačiame leidinyje rašoma, kad išlaidas už K. Petras lyties keitimo operaciją apmokėjo sveikatos draudimas, mat jos būklė buvo oficialiai diagnozuota kaip sveikatos sutrikimas.

„Manęs klausė, ar dabar jaučiuosi kaip moteris. Tiesa tokia, kad visada jaučiausi kaip moteris, tiesiog gimiau ne tame kūne“, – po operacijos savo tinklaraštyje džiaugėsi K. Petras ir pridūrė nekantraujanti dėvėti maudymosi kostiumėlius.

Tėvai 16-metės dukros pokyčius palaikė. Kaip „Daily Mail“ sakė K. Petras tėvas, jam susitaikyti su tuo, jog atžala pakeitė lytį, užtruko šiek tiek ilgiau nei žmonai, tačiau jis didžiuojasi savo dukra.

„Kim yra įtikinti labai mokantis žmogus, ji žino, ko nori ir kaip tai gauti. Labai didžiuojuosi tuo, ką ji pasiekė, kaip jai pavyko nueiti tokį kelią ir kaip ji laikosi savo svajonių, net jei jų laikytis – labai sunku ir skausminga“, – sakė K. Petras tėvas.

Kim Petras / AP nuotr.

Visgi pati atlikėja minėjo nenorinti išgarsėti dėl savo pokyčių. „Žinau, kad dėl mano praeities žmonės vis atgaivins tą temą, negaliu nuo jos pabėgti. Visgi vieną dieną tikiuosi geriau būti žinoma, pavyzdžiui, dėl savo muzikos“, – K. Petras cituoja „Daily Mail“.

Ir iš tiesų, dainininkė vis drąsiau skinasi kelią plačioje muzikos padangėje. Pirmosios jos dainos dienos šviesą išvydo dar 2008 m., o 2017 m. pasirodęs singlas „I Don`t Want It At All“ išsyk užkariavo „Spotify“. K. Petras pasirodė ir ant lapkritį Budapešte vykusių MTV Europos apdovanojimų scenos – galbūt patiko ne visiems, tačiau jos pasirodymas „Coconuts“ paliko mažai abejingų klausytojų.

Kim Petras / AP nuotr.

Būdama 19-os, atlikėja paliko gimtąją Vokietiją ir siekti karjeros išvyko į Los Andželą, JAV. Duodama interviu „L`Officiel USA“, ji kalbėjo, kad šis žingsnis nebuvo itin lengvas, juolab kad ir tėvai, nors dukrą palaikė, skatino verčiau krimsti mokslus.

„Dirbau su visomis studijomis, su kuriomis tik galėjau. Pirmuosius tris mėnesius tiesiog gyvenau studijose, tiesiai ant sofos. Iki 10 valandos ryto turėdavau išeiti, kad dieną jose galėtų dirbti kiti. Rašiau dainas su kuo tik galėjau. Los Andžele yra apie 20 tūkst. dainų kūrėjų. Tai – beprotiška“, – nelengvą karjeros pradžią prisiminė K. Petras.

Ji taip pat pridūrė, kad tapti atlikėja svajojo nuo mažens, mat muzika padėdavo pasimiršti. „Grįždavau iš mokyklos, žiūrėdavau muzikinius vaizdo klipus ir tuo metu pamiršdavau, kad gyvenimas užknisa. Ir aš norėjau kurti, norėjau suteikti žmonėms progą pamiršti problemas. Tai – mano sėkmės apibrėžimas. Noriu daryti daugiau, tapti geresne, kurti geresnes dainas ir klipus. Tai daro mane laimingą“, – „L`Officiel USA“ kalbėjo K. Petras.

Kim Petras / AP nuotr.

Visgi Amerika – ne vien svajonių šalis. Leidiniui „In Style“ K. Petras kalbėjo, kad amerikiečiams kai ko reikėtų pasimokyti iš vokiečių. „Pavyzdžiui, ilgą laiką mūsų šaliai vadovavo moteris. Manau, Vokietijoje kultūra mažiau seksualizuota nei Amerikoje. Pavyzdžiui, jei per televiziją rodo apsinuoginusią moterį, niekas neužtušuoja jos spenelių. Manau, todėl žmonės daug mažiau objektyvizuoja moteris“, – kalbėjo atlikėja.

Ne mažiau K. Petros gerbėjams smalsu ir tai, ar 29-erių popmuzikos ateitimi vadinamos dainininkės širdis – užimta, mat atlikėja yra sakiusi, kad meilė yra vienintelis svarbus dalykas. Visgi duodama interviu „Interview Magazine“ ji pridūrė, kad apie santuoką nesvajoja.

Kim Petras / AP nuotr.

„Man niekas nekelia tiek daug streso kaip akli pasimatymai ar kažkas panašaus. Nemėgstu eiti į pasimatymus. Paprastai užmezgu santykius, kurie susiklosto natūraliai, – mintimis dalijosi K. Petras. – Visgi niekada nenoriu ištekėti. Manau, santuoka panaikintų romantiką. Jeigu žmogui turėčiau įsipareigoti teisiškai, aš jo nebenorėčiau“.

Tiesa, paklausta apie pirmąją meilę, „GQ Magazine“ K. Petras pasakojo, kad mokyklos laikais buvo įsižiūrėjusi vieną berniuką. „Įsimylėjau berniuką, su kuriuo persimečiau vienu žodžiu ketvirtoje klasėje. Jausmai truko dvejus metus. Man atrodė, kad aš jį myliu, bet niekas manęs nesupranta. Jo vardas buvo Marco“, – pirmąją vaikystės meilę prisiminė K. Petras.