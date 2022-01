Šiąnakt bus išdalyti skandalingieji „Auksiniai gaubliai“: be raudonojo kilimo, vedėjo ir žiūrovų

Šiąnakt JAV bus išdalyti 79-ieji „Auksiniai gaubliai“, kaip ir kasmet, žymintys naujo kino ir televizijos apdovanojimų sezono pradžią. Daugiausia statulėlių pretenduoja gauti juostos „Belfast“ ir „The Power of the Dog“, serialų kategorijoje – „Succession“. Ir nors skandalai – kone neatsiejama tokių renginių dalis, šįmet „Auksinių gaublių“ organizatoriams kliuvo daugiau nei įprastai.

Nė neprasidėję apdovanojimai sukėlė krūvą skandalų

2022-ųjų „Auksinių gaublių“ apdovanojimai, neretai laikomi „Oskarų“ pranašais, dar nė neprasidėję sukėlė nemenką triukšmą. Pirmiausia dėl to, kad iškilmingą cermoniją įprastai transliuodavęs kanalas „NBC“ atsisakė rodyti „Auksinius gaublius“.

Tokį sprendimą transliuotojo vadovybė priėmė po praėjusiais metais kilusio skandalo, kai leidinys „Los Angeles Time“ paviešino, jog tarp 87-ių „Auksinius gaublius“ skiriančios Holivudo užsienio spaudos asociacijos (angl. Hollywood Foreign Press Association, HFPA) narių nėra nė vieno juodaodžio.

Minėtoji HFPA buvo apkaltinta ne tik neprofesionalumu ir diskriminacija, bet ir galimai neskaidrumu. Kaip rašo BBC, pasipiktinimas kilo po to, kai paaiškėjo, kad „Netflix“ apdovanojimus skiriančiančios komisijos narius buvo nuskraidinusi į Paryžių, kur buvo filmuojamas serialas „Emily in Paris“. 2021-ųjų „Auksiniuose gaubliuose“ jis buvo nominuotas dviejose apdovanojimų kategorijose, nors kino žinovai serialą įvertino išties kritiškai.

Po kilusių pasipiktinimo bangų, aktorius Tomas Cruise`as grąžino tris pelnytas „Auksinių gaublių“ statulėlės, o aktorė Scarlett Johansson apdovanojimus skiriančią organizaciją viešai paragino imtis fundamentalių reformų.

Organizatoriai kritiką išgirdo

Panašu, Holivudo užsienio spaudos asociacija jai adresuotą kritiką išgirdo. Anot BBC, organizacija pasamdė 21 naują įvairovę kolektyve užtikrinantį darbuotoją, paskyrė naują už įvairovę organizacijoje atsakingą asmenį, asociacijos nariams užtikrino galimybę dalyvauti įvairovės, lygybės ir įtraukties mokymuose.

Nors šių metų „Auksiniai gaubliai“ apipinti rimtais skandalais (be pastarųjų kino ir televizijos apdovanojimuose apsieinama retai), vos tik paskelbus 2022-ųjų nominantus teko pripažinti, kad tarp jų tikrai netrūksta nusipelniusių garsių aktorių pavardžių bei pasaulinę auditoriją sužavėjusių serialų ar filmų pavadinimų.

Daugiausia kartų, po 7, filmų kategorijose nominuotos juostos „Belfast“ ir „The Power of the Dog“. Serialų kategorijoje pagal nominacijų skaičių lyderiavo „Succession“. Kultiniu tapęs Pietų Korėjos serialas „Squid Game“ buvo nominuotas trims „Auksiniams gaubliams“.

79-ieji „Auksiniai gaubliai“, kaip įprasta, bus išdalyti Los Andželo viešbutyje „Beverly Hilton“. Tiesa, vienu audringiausių Holivudo vakarėlių laikomas renginys šįsyk vyks gerokai ramiau. Dar anksčiau renginio organizatoriai pranešė, kad dėl plintančios omikron atmainos „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija vyks be žiūrovų, be raudonojo kilimo ir be vedėjo.

Žemiau – „Auksinių gaublių“ nominantų sąrašas.

Geriausias draminis televizijos serialas:

„Lupin“,

„The Morning Show“,

„Pose“,

„Squid Game“,

„Succession“.

Geriausias draminio serialo aktorius:

Brian Cox, „Succession“,

Lee Jung-jae, „Squid Game“,

Billy Porter, „Pose“,

Jeremy Strong, „Succession“,

Omar Sy, „Lupin“.

Geriausia draminio serialo aktorė:

Uzo Aduba, „In Treatment“,

Jennifer Aniston, „The Morning Show“,

Christine Baranski, „The Good Fight“,

Elisabeth Moss, „The Handmaid`s Tale“,

Mj Rodriguez, „Pose“.

Geriausias televizijos serialas (miuziklo arba komedijos žanro):

„The Great“,

„Hacks“,

„Only Murders in the Building“,

„Reservation Dogs“,

„Ted Lasso“.

Geriausias televizijos serialo (miuziklo arba komedijos žanro) aktorius:

Anthony Andersonas, „Black-ish“,

Nicholas Houltas, „The Great“,

Steve`as Martinas, „Only Murders in the Building“,

Martinas Shortas, „Only Murders in the Building“,

Jasonas Sudeikis, „Ted Lasso“.

Geriausia televizijos serialo (miuziklo arba komedijos žanro) aktorė:

Hannah Einbender, „Hacks“,

Elle Fanning, „The Great“,

Issa Rae, „Insecure“,

Tracee Ellis Ross, „Black-ish“,

Jean Smart, „Hacks“.

Geriausias miniserialas ar televizijos filmas:

„Dopesick“,

„Impeachment: American Crime Story“,

„Maid“,

„Mare of Easttown“,

„The Underground Railroad“.

Geriausia miniserialo ar televizijos filmo aktorė:

Jessica Chastain, „Scenes From a Marriage“,

Cynthia Erivo, „Genius: Aretha“,

Elizabeth Olsen, „WandaVision“,

Margaret Qualley, „Maid“,

Kate Winslet, „Mare of Easttown“.

Geriausias miniserialo ar televizijos filmo aktorius:

Paul Bettany, „WandaVision“,

Oscar Isaac, „Scenes From a Marriage“,

Michael Keaton, „Dopesick“,

Ewan McGregor, „Halston“,

Tahar Rahim, „The Serpent“.

Geriausia serialo, miniserialo ar televizijos filmo antrojo plano aktorė:

Jennifer Coolidge, „White Lotus“,

Kaitlyn Dever, „Dopesick“,

Andie MacDowell, „Maid“,

Sarah Snook, „Succession“,

Hannah Waddingham, „Ted Lasso“.

Geriausias serialo, miniserialo ar televizijos filmo antrojo plano aktorius:

Billy Crudup, „The Morning Show“,

Kieran Culkin, „Succession“,

Mark Duplass, „The Morning Show“,

Brett Goldstein, „Ted Lasso“,

Oh Yeong-su, „Squid Game“.

Geriausias draminis filmas:

„Belfast“,

„CODA“,

„Dune“,

"King Richard“,

„The Power of the Dog“.

Geriausia draminio filmo aktorė:

Jessica Chastain, „The Eyes of Tammy Faye“,

Olivia Colman, „The Lost Daughter“,

Nicole Kidman, „Being the Ricardos“,

Lady Gaga, „House of Gucci“,

Kristen Stewart, „Spencer“.

Geriausias draminio filmo aktorius:

Mahershala Ali, „Swan Song“,

Javier`as Bardemas, „Being the Ricardos“,

Benedictas Cumberbatchas, „The Power of the Dog“,

Willas Smithas, „King Richard“,

Denzelis Washingtonas, „The Tragedy of Macbeth“.

Geriausias antrojo plano aktorius:

Benas Affleckas „The Tender Bar“,

Jamie Dornan, „Belfast“,

Ciarán Hinds, „Belfast“,

Troy Kotsur, „CODA“,

Kodi Smit-McPhee, „The Power of the Dog“.

Geriausia antrojo plano aktorė:

Caitríona Balfe, „Belfast“,

Ariana DeBose, „West Side Story“,

Kirsten Dunst, „The Power of the Dog“,

Aunjanue Ellis, „King Richard“,

Ruth Negga, „Passing“.

Geriausias režisierius:

Kenneth Branagh, „Belfast“,

Jane Campion, „The Power of the Dog“,

Maggie Gyllenhaal, „The Lost Daughter“,

Steven Spielberg, „West Side Story“,

Denis Villeneuve, „Dune“.

Geriausias filmas (miuziklas arba komedija):

„Cyrano“,

„Don`t Look Up“,

„Licorice Pizza“,

„Tick, Tick ... Boom!“,

„West Side Story“.

Geriausias aktorius (komedijos arba miuziklo):

Leonardo DiCaprio, „Don`t Look Up“,

Peter Dinklage, „Cyrano“,

Andrew Garfield, „Tick, Tick ... Boom!“,

Cooper Hoffman, „Licorice Pizza“,

Anthony Ramos, „In the Heights“.

Geriausia aktorė (komedijos arba miuziklo):

Marion Cotillard, „Annette“,

Alana Haim, „Licorice Pizza“,

Jennifer Lawrence, „Don`t Look Up“,

Emma Stone, „Cruella“,

Rachel Zegler, „West Side Story“.

Geriausias animacinis filmas:

„Encanto“,

„Fleem Neon“,

„Luca“,

„My Sunny Maad“,

„Raya and the Last Dragon“.

Geriausias filmas ne anglų kalba:

„Compartment No. 6“,

„Drive My Car“,

„The Hand of God“,

„A Hero“,

„Parallel Mothers“.

Geriausias filmo scenarijus:

Paulas Thomas Andersonas, „Licorice Pizza“,

Kennethas Branaghas, „Belfast“,

Jane Campion, „The Power of the Dog“,

Adam McKay, „Don`t Look Up“,

Aaron Sorkin, „Being the Ricardos“.

Geriausias filmo garso takelis:

„The French Dispatch“, Alexandre Desplat,

„Encanto“, Germaine Franco,

„The Power of the Dog“, Jonny Greenwood,

„Parallel Mothers“, Alberto Iglesias,

„Dune“, Hans Zimmer.

Geriausia filmo daina:

„Be Alive“ iš „King Richard“, Beyoncé Knowles-Carter and Dixson,

„Dos Orugitas“ iš „Encanto“, Lin-Manuel Miranda,

„Down to Joy“ iš „Belfast“, Van Morrison,

„Here I Am (Singing My Way Home)“ iš „Respect“, Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King,

„No Time to Die“ iš „No Time to Die“, Billie Eilish, Finneas O`Connell.