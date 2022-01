Jogaila Morkūnas vakarėlius rengia iki šiol ir su malonumu juose dalyvauja: man būti be žmonių – tragedija

Kažkas pamokė, kaip įkišti koją į televizijos tarpdurį, tai ir įlindo – taip prasidėjo Jogailos Morkūno karjera. Dabar garsiausių Lietuvos renginių organizatorius ir pats mielai dalyvauja ir socializuojasi vakarėliuose. Bendravimas su žmonėmis jam gyvenime – svarbiausias, bet LRT.lt pokalbių laidoje „Svečiuose pas Editą“ prabilęs apie asmeninius santykius prisipažįsta – kol kas naujų nenori.

„Žmogus, sukūręs Lietuvos šou verslą, – taip dažnai pristatomas Jogaila Morkūnas, vienu metu ir rašęs, ir filmavęs, ir medžiojęs reportažus, ir filmavęsis, ir organizavęs. Dabar profesionalas daro tai, ką moka ir gali daryti geriausiai, – vadovauja įmonei, su kuria organizuoja garsiausius ir geriausius Lietuvos renginius. Bet Jogaila nėra vedęs darbo – jis turi ir tris vaikus, su kuriais jo tėvystės patirtys smarkiai skiriasi. Koks Jogaila buvo 25-erių ir koks yra šiandien?“ – kalba laidos vedėja Edita Mildažytė.

– Jogaila, į televiziją atėjai kažkada neįmanomai seniai.

– Prie ruso, kaip sako prancūzai. Tai buvo labai neįmanomai seniai. Tada klaikiai norėjau tos televizijos, žiauriai. Man buvo kokie 12–14 metų. Įkišau koją į tarpdurį – kažkas pamokė, kad taip reikia daryti.

– Bet tu pasisiūlei pats.

– O tai galvoji, darbo biržoje ar kažkur kitur būna skelbimų: kviečiame dirbti į televiziją? Aišku, ne, ateini ir sakai: noriu dirbti. Prisitrini, prisitrini kažkur savo įkyrumu... Kažkaip sugebėjau ten įlįsti ir po to kažkaip ir neišlindau. Tokių lemiamų istorinių įvykių akivaizdoje peršokau į kitą lygą ir iš tos laidelės vaikučiams, moksleiviams „Pusvalandis po pamokų“ tapau „Panoramos“, po to vakaro žinių, po to „Labo ryto“ vedėju, reporteriu.

– Vienas iš neįtikėtinai originalių tavo, kaip tuometinio reporterio, delegacijų komentatoriaus, pasirodymų buvo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje. Visada smagiai sukikenu girdėdama tave, kai tau buvo dvidešimt keleri metai.

– Man liepė „Panorama“: važiuoji paskui popiežių – kur jis važiuoja, ten važiuoji ir tu. Žmonių nebuvo, be to, stebuklingu būdu mokėjau kalbėti angliškai, su nunciatūros atstovu spaudai, kunigu kalbėdavome angliškai, klausdavau apie popiežiaus tolesnį vizitą. Po to turėjau lietuvį patarėją kunigą, sakiau: dabar išversk – kas tas daiktas, kai eina ir krapija? Man pateikdavo bazinę informaciją. Ar tuose reportažuose padarydavau klaidų? Galimai taip. Bet kaip aš suvokiau bažnyčią, taip ir variau.

– Po „Labo ryto“, „Panoramos“ buvo tokia daug kam įsiminusi laida.

– Tai buvo „Pusryčių klubas“.

– Tai buvo filmuojama Žaros gatvėje, tavo namuose. Tavo namai tuo metu buvo tapę tokiu neoficialiu klubu, kur rinkdavosi turbūt gražiausios Respublikos merginos ir smagiausi vyrai.

– Ryte ateidavo, o išeidavo sekmadienį, nes laida buvo šeštadienį.

– Tai buvo tramplynas į jau dabartinę tavo veiklą?

– Iš principo taip. Tu negali sėdėti ant dviejų trijų kėdžių gyvenime. Esu susigalvojęs, kad kiekvienas griežtai turime dirbti savo darbą, daryti tai, ką geriausiai mokame.

Televizijoje darbas nebuvo toks stabilus, tai sezoninis darbas. Tavo laida eina trejus ketverius metus – valio, o po to ją turi keisti. Jei nesugebi pakeisti, lieki už borto, kiekvieną liepą, rugpjūtį lauki, o gal kas nors paskambins ir tau pasiūlys darbą? Galvoju, kodėl taip turėtų būti?

Ta laida, kuri buvo visiškai ekspromtinė ir tiesioginė, buvo, vadinkime, pramogų verslo užuominos: koncertai, grupės, pašnekesiai, turinys, tam tikra forma...

– O galėtum papasakoti apie žymiausio Lietuvos verslininko vestuves?

– Oi, viskas buvo labai gerai su šiomis vestuvėmis. Tai reikėjo padaryti greituoju būdu per 3 dienas nuo visiško nulio, lokacijos nebuvimo. Tai buvo fantastiškas užsiėmimas. Seniai nejaučiau tiek adrenalino, o žinant, kad koncertavo visas Lietuvos žvaigždynas pradedant „SEL`u“, baigiant „SEL`u“... Buvo ką veikti. Buvo labai smagios vestuvės, labai džiaugiausi, kad per 3 dienas įmanoma tai padaryti.

– Ar tau vis dar užtenka parako ir azarto organizuoti vis naują renginį, sugrįžti į tai, kur tu jau tikrai buvai?

– Tai yra darbas, profesija, amatas. Ar tau jis skanus, ar neskanus, įdomus ar neįdomus, kitą kartą gali užsimiršti. Į tai žiūri kaip į rutiną, darbą. Ką reiškia – „man nepatinka“? Tu nesi profesionalas, jei tau nepatinka.

– Bet ar būna taip, kad patirtum tokius rimtus adrenalino pliūpsnius? Ar galvoji: aha, tokia situacija – tikrai susitvarkysime?

– Mes turime gerosios patirties ir žinome, kaip tvarkytis tam tikrose situacijose. Juk ne pirmus metus tai darai, žinai, kad esi susidirbęs su profesionalais, žinai, kad tavo vedėjai, atlikėjai, techninis personalas, inžinieriai, apšvietėjai, videokonstruktoriai yra absoliučiai...

– Bet yra visokių force majeure, pavyzdžiui, isteriška užsakovo, kuris žinomas Lietuvai žmogus, žmona arba kokie nors konfliktai.

– Bet tai valdomi procesai. Ta isterija sutvarkoma.

– Pasirodo Jogaila Morkūnas?

– Tikrai – aš būnu pačiuose renginiuose. „Kam tu čia atėjai?“ – man sako mano kolegos. Sakau, tam, kad suvaldyčiau kritines situacijas, jei jų atsiras. Einu, pakalbu, paglostau, apšokinėju. Tai irgi yra darbas.

Šiaip su moterimis santykiai labai stabilūs – nestabilūs su konkrečia moterimi. Dėl to man truputį gėda, nemalonu, bet toks gyvenimas atsitiko.

– <...> Tu kuri labai nestabilius santykius su moterimis ir labai stabilius su bičiuliais.

– Bičiuliai faini dėl to, kad su jais nereikia gyventi, prašo tiek, kiek yra, nei daugiau, nei mažiau, dėmesio yra nei daugiau, nei mažiau – tiek, kiek yra. Aš klaikiai myliu savo bičiulius, labai džiaugiuosi vakarėliais, susitikimais su jais.

Jei atrodo, kad aš didžiuojuosi, jog mano santykiai su moterimis nestabilūs... Šiaip su moterimis santykiai labai stabilūs – nestabilūs su konkrečia moterimi. Dėl to man truputį gėda, nemalonu, bet toks gyvenimas atsitiko. O bičiuliai tam ir yra, kad bet kada galėtum paskambinti, jei tau to reikia. Kad vakare neturėčiau su kuo išgerti taurės vyno, tai taip nebūna.

– Jogaila, bet tu esi „silpnas ant priešakio“, kaip mano močiutė sakydavo. Lakstai paskui sijonus ir niekaip negali sustoti.

– Taip. O gal yra koks nors receptas? Taip, silpnas, kaltas. Viena moteris sakė: aš pasikeisiu, būsiu kitokia... O kažkas iš pažįstamų man pasakė: po kažkiek gyvenimo metų moteris nesikeičia, nesitikėk gamtoje stebuklo. Taip ir čia – esu silpnavalis.

– O ar kada nors projektuoji užaugti ir sukurti dar kokius nors tvarius santykius su kuo nors?

– Aš jau kažkaip pasakiau: užteks, kiek galima, juokingai atrodai, Morkūnai.

– Betgi tu nebijai būti juokingas.

– Taip, bet šią akimirką nenoriu.

– Tu esi toks vitališkas, kad tau dar iki dabar nenusibodo vakarėliai. Ar tai darai tiesiog iš inercijos, nes turi tam įgūdžių, ar tau tai patinka?

– Kaip jie gali atsibosti? Būti be žmonių ir nekomunikuoti su žmonėmis yra tragedija, mano supratimu. Nesu intravertas. „Palikite mane ramybėje, noriu pabūti vienas“ – neįsivaizduoju. Aš turbūt siurbiu iš žmonių energiją, bet man kaifas bendrauti, kalbėti su pažįstamais, mažiau pažįstamais, draugais, bičiuliais. Socializacija man gyvenime – numeris vienas.

Visas pokalbis – gruodžio 27 d. laidos „Svečiuose pas Editą“ įraše.

