Su Žmogaus Voro vaidmeniu atsisveikinantis Hollandas – apie pavogtą privatumą ir planus kurti šeimą

Jei nebūtų tapęs aktoriumi, Tomas Hollandas būtų buvęs mokytoju. Laimei, taip nenutiko ir kino pasaulis neprarado labai talentingo aktoriaus, net 6 metus paskyrusio Žmogaus Voro vaidmeniui. Tiesa, šį savo gyvenimo puslapį aktorius jau užverčia. Ir nors mėgavosi kiekviena minute superherojaus kailyje, jis prisipažįsta, kad žinomumas tapo našta, persekiojančia net košmaruose.

25-erių britų aktoriui pasaulinę šlovę pelnė pagrindinis vaidmuo Žmogaus Voro filmuose. Pirmą kartą kovotoją už teisybę Peterį Parkerį T. Hollandas suvaidino būdamas devyniolikos, 2016-ųjų juostoje „Captain America: Civil War“. Po to šį personažą įkūnijo dar šešiuose filmuose, naujausias jų – 2021-aisiais pasirodęs „Spider-Man: No Way Home“. Tiesa, šis filmas paskutinis, kuriame pagal sudarytą sutartį T. Hollandas apsivilko Žmogaus Voro kostiumą.

„Mėgavausi kiekviena šio darbo minute. Turiu perleisti estafetę – tikiu, kad yra jaunas žmogus, kuris ne mažiau vertas šio vaidmens“, – gruodį people.com sakė aktorius, pripažinęs, jog šio karjeros etapo pabaiga atrodo nenuspėjama, gąsdinanti, bet kelianti ir malonų jaudulį.

Iš tiesų T. Hollando kelyje buvo visokių vaidmenų, ne tik superherojų – jo karjera prasidėjo 2008-aisiais, kai Tomui tebuvo dvylika ir jis vaidino pagrindinį Billy Ellioto vaidmenį miuzikle. Karjera klostėsi ganėtinai greitai ir pasaulinės šlovės ilgai laukti nereikėjo – būdamas šešiolikos jis pirmą kartą nusifilmavo kine, o būdamas 20-ies gavo BAFTA kylančios žvaigždės apdovanojimą bei tapo vienu iš dviejų jauniausių tokio apdovanojimo laureatų.

Tomas Hollandas / AP nuotr.

„Nuo tada, kai tapau Žmogumi Voru, neturėjau kada atsikvėpti“, – atvirame interviu žurnalui „GQ“ tikino aktorius, šyptelėjęs, jog karantinas tapo puikia proga stabtelti. Vis tik pastaraisiais metais visas T. Hollando dėmesys buvo sutelktas į karjerą ir darbą.

„Turbūt jau ilgą laiką buvau perdegęs“, – svarstė aktorius, prisiminęs, kaip reklamuodamas Žmogaus Voro filmus apkeliaudavo kone po dvi dešimtis šalių, o su žiniasklaida bendraudavo tol, kol visiškai išsekdavo jėgos. „Kartą man pasidarė labai bloga. Tada mano atstovas žiniasklaidai pasakė „ne“ už mane. Tą akimirką supratau, kad atidaviau viską, ką galėjau“, – prisiminė jis.

Tomas Hollandas / AP nuotr.

T. Hollando darbštumui gerų žodžių negaili ir kolegos. „Negaliu atsižiūrėti, kaip jis viską daro 150 proc.“, – apie jo darbą kalbėjo Žmogaus Voro filmuose vaidinusi Zendaya. Tiesa, dar prieš keletą metų buvo pasklidusios kalbos, kad T. Hollandas ir Zendaya – pora. Aktoriai tokias kalbas neigė, tačiau praėjusių metų vasarą jiedu buvo nufotografuoti besibučiuojantys, o nuotrauka buvo paviešinta žiniasklaidoje. Taigi slėpti savo jausmus aktoriai nebeturėjo prasmės.

„Vienas labiausiai nepageidaujamų žinomumo šalutinių poveikių yra tai, kad nebegali kontroliuoti savo privatumo. Tai, kas, rodos, vyksta tik tarp dviejų vienas kitą mylinčių žmonių, gali pasklisti visame pasaulyje. <...> Jautėmės taip, tarsi mūsų privatumas buvo tiesiog pavogtas“, – prisimindamas žiniasklaidoje atsidūrusį kadrą interviu „GQ“ atsiduso aktorius.

Tomas Hollandas / AP nuotr.

Jis pridūrė, kad ir taip labai daug atiduoda pasauliui, tad bent asmeninį gyvenimą norėtų pasilikti sau. Be to, T. Hollandas teigė apie santykius kalbėti nenorintis, nes per daug gerbia savo mylimąją, o jų santykiai – abiejų reikalas.

Tiesa, T. Hollandas prisipažino, kad būtent Zendaya išmokė jį, jog ir populiarumas yra darbas. „Jos buvimas labai reikalingas man siekiant išlaikyti sveiką protą, – tikino T. Hollandas. – Ji yra puikus pavyzdys. Atrodo, kad jei prie jos prieina gerbėjai, ji niekada neparodys, kad jai bloga nuotaika ar kas nesiseka.

Tomas Hollandas ir Zendaya / AP nuotr.

Sykį grupelė jaunuolių Londone pradėjo sekti man iš paskos ir fotografuoti. Tądien buvo kai kas nutikę, taigi buvau itin prastos nuotaikos, tiesiog norėjau suimti save į rankas ir atsisukęs jaunuoliams liepiau atsitraukti. Vis tik žengęs kelis žingsnius sustojau ir atsiprašiau. Teko priminti sau, kad Žmogaus Voro vaidmuo nėra tik darbas, tai kur kas didesnė atsakomybė – yra vaikų, kurie mokykloje patiria patyčias, kurie jaučiasi nepritapę, o Žmogus Voras tą akimirką, galbūt, yra tas savotiškas ramstis. Aš turiu būti tas ramstis.“

Aktorius neslėpė, kad perdėtas žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys neretai sapnuojasi košmaruose – jis sakė ne kartą pabudo manydamas, kad yra apsuptas paparacų, kurie neleidžia praeiti ir akina fotoaparatų blykstėmis.

Tomas Hollandas / AP nuotr.

Vis dėlto tai nereiškia, kad T. Hollandas ir Zendaya atsitvėrė nuo gerbėjų tylos siena. Gruodžio pabaigoje Imdb.com jutubo paskyroje įkeltas vaizdo įrašas, kuriame aktoriai atsako į gerbėjų užduotus klausimus. Paklausti, kokį slaptą talentą turi, abu pradėjo juokauti.

„Esu puikus virėjas“, – tikino Tomas, į ką Zendaya atsakė surauktais antakiais. Mergina juokavo, kad dar nėra ragavusi nė vieno išskirtinio jo patiekalo, o šis šyptelėjo: „Todėl, kad geriausiai man gaunasi mėsos patiekalai, o tu esi vegetarė.“ Pora šmaikštavo ir apie vienas kito įpročius, ir mėgstamiausius ledų skonius ar keistenybes.

Tomas Hollandas ir Zendaya / AP nuotr.

Neretai aktorius sulaukia klausimų ir apie savo ūgį – mat jis neretai dėvi batus su pakulne, kad atrodytų aukštesnis. Jis yra maždaug 1.76 m., tačiau atsistojęs šalia savo merginos jis yra akivaizdžiai žemesnis. „Neišgyvenu dėl to, ko negaliu pakeisti. Galiu nebent užsiauginti raumenis“, – šyptelėjo jis. Beje, sporto salėje jis apsilanko nuolat, juk vaidindamas superherojų, turi palaikyti gerą fizinę formą.

Neseniai people.com duotame interviu T. Hollandas teigė, kad pastaruosius šešerius metus paskyręs karjerai, dabar jis norėtų susitelkti į savo asmeninį gyvenimą: „Atėjo laikas atsipūsti, padaryti pertraukėlę, noriu susitelkti į šeimos kūrimą. Labai myliu vaikus ir negaliu sulaukti, kol tapsiu tėčiu.

Tomas Hollandas / AP nuotr.

Net jei nueinu į vestuves, galiausiai vis tiek vakarą leidžiu prie vaikų stalo. Veikiausiai šią savybę perėmiau iš savo tėčio, kuris buvo man puikus pavyzdys. Beje, jei nebūčiau tapęs aktoriumi, veikiausiai būčiau buvęs mokytoju.“

Galbūt jau netrukus išgirsime apie poros sužadėtuves – panašu, kad T. Hollandas beprotiškai įsimylėjęs. Daugybę peržiūrų internete surinko vaizdo įrašas, kai per „Spider-Man: No Way Home“ premjerą duodamas interviu „Entertainment Tonight“ jis sustabdė interviu, norėdamas pamatyti, kaip į šventę atvyko jo Zendaya.