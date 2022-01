40-mečio proga iš naujo pražydusi Kate Middleton jau ruošiasi ateityje laukiančioms karalienės pareigoms

Karališkojoje šeimoje – šventė, princo Williamo žmona, Kembridžo kunigaikštienė Kate Middleton sausio 9-ąją mini 40-ąjį gimtadienį. Verslininkų šeimoje gimusi Kate daugiau nei prieš dešimtmetį įsiliejo į monarchų šeimą ir sužavėjo Jungtinę Karalystę. Ir nors ateityje jos laukia karalienės konsortės pareigos, svarbiausia savo pareiga ji vadina motinystę.

Artėjant kunigaikštienės jubiliejui, karališkajai šeimai artimi šaltiniai žiniasklaidai atskleidė, kad K. Middleton niekada nesijautė geriau, o pastaruoju metu tiesiog pražydo. Kaip vienas jos aplinkos žmonių pasakojo people.com, ji pagaliau atrado save.

Panašu, kad ji iš ties žydi – tai matyti ir Kembridžo kunigaikštienės jubiliejaus proga paviešintuose naujuose jos portretuose.

Be to, pastaruoju metu itin rimtai ruošiasi ateityje jos laukiančioms karalienės konsortės pareigoms – jos vyras, princas Williamas, dabar yra antras eilėje į sostą po savo tėvo, princo Charleso. Kaip pastebi vanityfair.com, po to, kai prieš porą metų nuo savo pareigų atsitraukė princas Harry ir Meghan Markle, o pastaruoju metu suprastėjo karalienės Elžbietos II sveikata, Kate pečius užgulė daugiau atsakomybių.

Princas Williamas, Kate Middleton, jų atžalos / Vida Press nuotr.

Kaip tik per praėjusias šventes K. Middleton ėmėsi organizuoti pirmąjį savo kalėdinį giesmių koncertą Vestminsterio abatijoje, skirtą pagerbti visoms Jungtinės Karalystės organizacijoms bei žmonėms, kurie nenuilsdami dirbo per pandemiją.

Beje, tąkart kunigaikštienė nustebino koncerto žiūrovus – ji užgrojo fortepijonu, akomponuodama dainininkui Tomui Walkeriui. Tiesa, mažai kas žinojo, jog ji moka groti.

Metus ji pasitinka minėdama svarbią sukaktį. Kate Elizabeth Middleton 1982-ųjų sausio 9-ąją gimė skrydžių dispečerio ir skrydžių palydovės, vėliau įkūrusių pelningą vakarėlių dekoracijų verslą, Michaelo ir Carol Middletonų šeimoje ir augo su seserimi Pippa ir broliu Jamesu. Kaip rašoma biografinėje knygoje apie Kembridžo kunigaikštienę, Middletonai turi aristokratiškų šaknų ir netgi yra gavę lėšų iš patikos fondų.

Kate Middleton / AP nuotr

Po sužadėtuvių duotame interviu Kate tikino, kad jos šeima visada buvo labai artima, jos tėvų pavyzdys įkvepiantis – ji visada svajojo apie tokią pat tvirtą šeimą kaip jų. Praėjusiais metais tinklalaidėje „Happy Mom, Happy Baby“ kunigaikštienė pasakojo, kad šilčiausiuose vaikystės prisiminimuose – jauki šeimos kasdienybė. „Mano vaikystė buvo labai laiminga. Šeimoje buvome labai artimi. Tėvai buvo labai atsidavę man, broliui ir sesei. Jei lankydavome sporto būrelį, jie nepraleisdavo nė vienų mūsų varžybų, atostogas taip pat visuomet leisdavome drauge.

Tik pati tapusi mama supratau, kiek daug tėvai dėl mūsų aukojosi. Labai daug laiko mums skyrė ir močiutė, kuri su mumis žaisdavo, kartu ką nors kepdavome, gamindavome rankdarbius, užsiimdavome sode ir pan. <...> Tokios patirtys vaikams itin svarbios, tad saviems stengiuosi suteikti tą patį, ką mačiau savo šeimoje – sukurti gerus tarpusavio santykius su tėvais, laimingą aplinką, džiugias patirtis“, – kalbėjo dabar trijų vaikų mama K. Middleton.

Kate Middleton ir princas Williamas / Vida Press nuotr.

Tiesa, visuomenės dėmesį Kate patraukė daugiau nei porą dešimtmečių, kai Škotijos Šv. Andriaus universitete studijuodama meno istoriją, sutiko savo svajonių princą – karalienės Elžbietos II anūką, princą Williamą.

Kaip rašoma BBC, su dar keliais bendramoksliais jie gyveno viename bute, kur užsimezgusi jų draugystė peraugo į romantiškus jausmus. „Pradėjome drauge leisti daugiau laiko, mane sužavėjo puikus jos humoro jausmas. Greitai supratome, kad mums labai smagu ir dviese“, – po sužadėtuvių duotame interviu pasakojo princas Williamas.

Ir nors studentiškas princo gyvenimas nedaug skyrėsi nuo kitų jo bendraamžių kasdienybės, Kate prisiminė, kad susitikimo su neeiline jo šeima laukė su jauduliu, tačiau ir princas Charlesas, ir karalienė Elžbieta II ją sutiko labai šiltai bei draugiškai.

Kate Middleton / AP nuotr.

Pasklidus žiniai apie jų santykius, pora pateko į žiniasklaidos akiratį. Buvo svarstoma, kad būtent nepakeliamas žurnalistų dėmesys ir tapo trumpo jų išsiskyrimo 2007-ųjų pavasarį priežastimi. Tiesa, nemalonaus žiniasklaidos dėmesio pora buvo sulaukusi ir vėliau.

2012 metų rugsėjį prancūzų žurnale „Closer“ ir regioniniame dienraštyje „La Provence“ buvo išspausdintos atostogaujančios kunigaikštienės nuotraukos, kuriose ji deginasi iki pusės apsinuoginusi.

Kate Middleton / AP nuotr.

Pasipiktinusi karališkoji pora netrukus po nuotraukų publikavimo ėmėsi teisinių veiksmų; jų advokatas sako, kad nuotraukos sutuoktiniams buvo itin skausmingas dalykas, nes sugrąžino prisiminimus apie Williamo motinos princesės Dianos žūtį per automobilio avariją Paryžiuje 1997 metais, persekiojant paparacams. Pora ginčą teisme laimėjo ir ,kaip skelbė „The Guardian“, prancūzų žurnalas turėjo jiems sumokėti 100 tūkst. eurų kompensaciją už moralinę žalą.

Kate ir Williamas susižadėjo po aštuonerių metų draugystės, kai 2010 m. atostogaudamas Kenijoje princas Williamas pasipiršo, įteikdamas savo išrinktajai žiedą su safyru ir deimantais, anot BBC, anksčiau priklausiusį jo motinai princesei Dianai.

Kate Middleton ir princas Williamas / AP nuotr.

Praėjusių metų balandžio 29-ąją Kembridžo hercogai paminėjo 10-ąsias vestuvių metines, o jų šeimoje krykštauja 2013-aisiais gimęs princas George`as, 2015-aisiais gimusi princesė Charlotte, ir 2018 m. pasaulį išvydęs Louisas.

Su savo sekėjais socialiniuose tinkluose šeima neretai pasidalija šiltomis akimirkomis, kurias nuotraukose mielai įamžina pati kunigaikštienė.

Kaip ji sakė tinklalaidėje „Happy Mom, Happy Baby“, laimingiausia ji būna tada, kai su savo vaikais leidžia laiką gryname ore, o namo jie grįžta nuo galvos iki kojų išsimurzinę, tačiau linksmi.

Kate Middleton / AP nuotr

Tiesa, kunigaikštienė atvira – ji išgyvena tuos pačius jausmus, kurie lydi mamas visame pasaulyje: „Manau, kad tos, kurios sako kaltės nejaučiančios, meluoja. Ta kaltė yra mano nuolatinis palydovas.

Kartais blogai pasijunti dėl paprasčiausių dalykų, pavyzdžiui, kai ryte turiu skubėti į svarbų susitikimą ir vykdyti savo pareigas, o vaikai pareiškia liūdintys, kad mama negali jų nuvežti į mokyklą“, – pasakojo ji ir patikino, kad jai tenka išgyventi visus jausmus, kuriuos išgyvena viso pasaulio mamos, ypač dirbančios ir turinčios dalyti savo laiką šeimai bei karjerai.“

Kate Middleton / AP nuotr.

Nemažai hercogienės laiko užima filantropija – ji dalyvauja įvairių labdaros organizacijų veikloje, globoja įvairius projektus, susijusius su pagalba patiriantiems emocinius sunkumus, kovojantiems su priklausomybėmis, meno rėmimu.

Kaip rašė BBC, praėjusią vasarą Kembridžo hercogų paramos fondas skyrė 1.8 mln. svarų sterlingų organizacijoms teikiančioms psichologinę pagalbą pandemijos metu, taip pat kovojantiems su COVID-19 ligoninėse.

Kate Middleton ir princas Williamas / AP nuotr.

Už geros emocinės būklės palaikymo svarbą dažnai pasisakanti K. Middleton prieš porą metų, kai jos brolis Jamesas Middletonas kovojo su depresija, drauge su tėvais ir seserimi Pippa lankėsi psichoterapijoje, rašė Harpersbazaar.com. Taip šeimos nariai stengėsi padėti ir geriau suprasti, kas kankina Kate brolį Jamesą.