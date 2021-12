Stilistės Austėjos Jablonskytės vertybes perstumdė iškankinusi netikėta diagnozė – erkinis encefalitas

Prieš kurį laiką stilistei Austėjai Jablonskytei tekęs išbandymas, pačios teigimu, baigėsi taip, kad gali save vadinti laimės kūdikiu. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ kūrėja papasakojo, kaip atrodė gydymas ligos, kurios pavadinimą išgirsti bijotų kiekvienas. Erkinis encefalitas pažeidė jaunos moters kairiąją ranką – kurį laiką jos beveik nevaldė, paralyžius iki galo nepraėjęs iki šiol.

„Šitie metai buvo išbandymų metai. Metai buvo tikrai sunkūs, pareikalavę daug pastangų, nes, kaip žinia, beveik pusę jų teko paaukoti sveikatai – pasveikimui“, – pokalbį pradeda pašnekovė.

Tuoj bus septyni mėnesiai, kai stilistė A. Jablonskytė išėjo iš ligoninės. Nuo šito atspirties taško dabar ji ir skaičiuoja laiką. Netikėta diagnozė – erkinis encefalitas – sujaukė gyvenimą, darbus, net pakeitė būdą ir įpročius. Prisipažįsta – tik per stebuklą istorija nesibaigė mirtimi.

„Kaip žmogus įpratęs – jei susergi gripu ar kažkuo, pasergi kelias dienas, savaitę, atsistoji ir eini į darbą. O čia ne. Susirgau, pasirgau, atsistoji? Ne, neatsistoji, neini į darbą. Eini į darbą už pusės metų“, – pažymi ji.

Drauge su kolege Rasa stilistė yra įkūrusi kūrybinį biurą „Austėjos efektas“. Šventiniu laikotarpiu ji visa galva pasinėrė į darbus: kalėdiniai vainikai, dovanų pakavimas, privačių vakarėlių, koncertų organizavimas... Stilistas jau seniai nebėra vien drabužių derintojas, tikina A. Jablonskytė, šioje srityje dirbanti jau šešiolika metų.

Nėrusi į veiklas stilistė kuriam laikui net pamiršta sveikatos bėdas, prasidėjusias dar pavasarį. Rodos, klasikinė situacija: pavasaris, pasivaikščiojimas, erkės įkandimas. A. Jablonskytė sako net nemačiusi tos erkės. Gal todėl taip užtruko rasti priežastį, kodėl jauna, sveika moteris staiga pasijuto blogai.

„Buvo pavasario galas ir dar karantinas. Ir patys pirmi simptomai – labai panašūs į COVID-19. Užtruko kelias savaites, kol nustatė, kas man yra. Ačiū Dievui, mano šeimos daktarė sakė: gal padarome dar erkės testą? Atsimenu, guliu paslika – kokia erkė, iš kur ta erkė? Aš nei uogauju, nei grybauju, gyvenu miesto centre. Iš ryto atėjo labai teigiamas atsakymas ir tada jau su greitąja tiesiai į Santariškes. Prieš tai vyras mane vos ne ant rankų nešė į tą priimamąjį ir jie manęs nepriėmė. „Ai, virusas, pasveiksi“, – pamena ji.

A. Jablonskytė įsitikinusi: pagaliau nustatyta diagnozė jai išgelbėjo gyvybę, nes jau kitą dieną, kai buvo paguldyta į ligoninę, jos sveikatos būklė ėmė stipriai blogėti.

„Kai man pasakė „erkinis encefalitas“, aš galvojau: jėga. Buvo taip blogai, kad galvojau: pagaliau mane nuo kažko gydys. Kaip dabar atsimenu, vyras sako: Austėja, nesijaudink, bet ką padarysime, bet kokius vaistus nupirksime, iš Šveicarijos gausime... Kokia Šveicarija, taigi va – daktarų pilna. Tik paskui supratau, kas čia per liga. Tikrai nežinojau, kad nuo jos gali numirti arba likti visas paralyžiuotas.

Austėja Jablonskytė / Stop kadras

Gydo simptomus: skauda galvą – nuo galvos, aukšta temperatūra – muša temperatūrą. Leidžia vaistus, kad netintų smegenys, nes tai gi smegenų liga. Erkinis encefalitas yra žiauriai pavojingas tuo, kad nėra antibiotikų. Nuo Laimo ligos, kurią irgi nešioja erkės, yra antibiotikai. Atsimenu tas dienas – pačias blogiausias, kai ateina daktarai ir sako: tau tas gali būti, dar tas gali būti. Nuolat sako: tau gali blogėti, tau gali blogėti...“ – pasakoja moteris.

Atrodo, kad visi taip gerai gyvena, o tu guli ir galvoji: o gali jau nustoti septyniasdešimt ketvirtą dieną iš eilės skaudėti galvą?

Pirmomis dienomis trūko jėgų net paimti į rankas mobilųjį telefoną ir internete daugiau pasiskaityti apie erkinį encefalitą. Trys savaitės ligoninėje ir dar savaitė stacionarios reabilitacijos – namo A. Jablonskytė grįžo tik po gero mėnesio.

„Aš telefoną paėmiau gal po kelių dienų, jau kažkaip suspausdavau, kad šeimai paskambinčiau. Nieko negūglinau. Taip, aš gūglinau po to – kada pagerės? Dar atsitiko toks dalykas: kol tu esi ligoninėje, esi pripumpuotas vaistų, po kažkiek laiko tau pradeda gerėti; gali atsisėsti, pats valgyti, nes pirmas dešimt dienų buvau tiesiog prirakinta prie lovos, neturėjau jėgų atsisėsti; tau natūraliai pagerėja ir galvoji, kad pasveikai, bet grįžti namo ir negali užlipti į ketvirtą aukštą.

Austėja Jablonskytė / Stop kadras

Vairuoti negalėjau – šiaip ne taip save nuveždavau su taksi iki reabilitacijos. Tu stoji akistaton su realybe, kad nėra gerai. Tada jau gūglini – o kada pagerės? Ir visi atsakymai – po pusės metų, po metų, po dvejų, trejų... Labai individualiai, priklauso nuo tavo organizmo“, – kalba pašnekovė.

Kad nuo erkinio encefalito galima mirti, stilistė sako sužinojusi vėliau, kai jau sveiko. Gal ir gerai, nebuvo laiko nerimauti. Tačiau liga pažeidė kairiąją ranką – kurį laiką jos beveik nevaldė.

„Kuo daugiau žinai, tuo daugiau prisikuri scenarijų. Gerai, kad nežinojau, nelabai supratau ir tą rankos paralyžių: man kilnodavo koją, ranką, ar gali pajusti? Sakė: ranka silpsta... Bet man kažkaip taip buvo tas pats – kad tik šiaip pagerėtų, nes galva buvo it suskilusi į tūkstančius gabalėlių. Aš negalėdavau net pakelti stiklinės, ko nors iškelti. Ji buvo kaip susitraukusi.

Po to dvylika savaičių praleidau reabilitacijoje – kasdien. Per tas dvylika savaičių stumdydama kažkokius rutuliukas, smeigtukus, dėl didelių pastangų ji, ačiū Dievui... Dabar buityje per daug nebejaučiu. Taip, jeigu turiu apversti kokį nors labai sunkų daiktą, galiu pajausti, kad ji dar nėra visiškai atsistačiusi“, – sako A. Jablonskytė.

Austėja Jablonskytė / Stop kadras

Dėkinga jautėsi vien dėl to, kad šviečia saulė

Traukdamasi liga visgi paliko pasekmių – pirmiausia didžiulį nuovargį. Iki tol aktyvi, sportiška moteris po ligos sunkiai rasdavo jėgų net pasivaikščiojimams.

„Turėdavau grįžti kelis kartus per dieną pamiegoti. Po to du kartai per dieną susitraukė į vieną. Paskui jau tas susitraukė į tokį – tiesiog grįžti, pasėdėti, pailsėti. Viena didžiausių mano gyvenimo meilių yra plaukimas, bet aš kol kas negaliu normaliai plaukti, nes labai greitai pavargstu. Anksčiau su treneriu plaukdavau pusantros valandos, dabar paplaukiu 20 minučių viena pati be jokių treniruočių ir jau pavargstu“, – pasakoja ji.

Kurį laiką buvo sunku ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai: „Guli ant sofos, pasižiūri socialinę mediją ir atrodo, kad visi taip fainiai gyvena, jiems taip viskas gerai. O tu guli ir galvoji: o gali jau nustoti septyniasdešimt ketvirtą dieną iš eilės skaudėti galvą? Ir nieko negali su tuo padaryti – nieko.“

Pirmą kartą pajaučiau, kad gyvenimas turi ribas.

Toks pasikeitimas buvo kardinalus ir sunkus ne tik pačiai stilistei, bet ir jos artimiesiems, kurie turėjo labai daug jai padėti. Visų aplinkui gyvenimas buvo sustojęs ir pasikeitęs. „Pirmą kartą pajaučiau, kad gyvenimas turi ribas“, – atvirauja pašnekovė.

Austėja Jablonskytė / Stop kadras

„Palangoje turime namus, tai kai atvažiavau pirmą kartą po ligoninės, man atrodė, kad aš noriu kampe susigūžusi sėdėti, man visur atrodė tos erkės. Užtruko, kol supratau, kad man jos nebegali padaryti nieko blogo, nes aš jau turiu antikūnų. Bet faktas, kad tai liks man visam gyvenimui. Tas išgyvenimas yra mano dalis. Dabar kas nors pamato: tai kaip su tom erkėm? To aš negaliu atsikratyti. Žmogus žiūri į mane ir mato erkę. Bet praeis laikas, viskas pasikeis“, – tiki moteris.

Sunkiu laiku ypač padėjo tai, kad A. Jablonskytė rašė kasdienių pasiekimų ir dėkingumo dienoraštį.

„Ką šiandien padariau – nuėjau iki namo kampo ir atgal. Kitą dieną – nuėjau iki namo kampo, už kampo ir atgal. Nuėjau iki šešto medžio ir atgal. Ką dar dariau, tai rašiau tokį dėkingumo dienoraštį. Jame rašydavau labai apgalvotai, už ką dėkoju aplinkai, kad atkreipčiau savo dėmesį, jog vyksta gerų dalykų. Vyras atnešė kavos į lovą arba šiandien graži diena, šviečia saulė, nes, pavyzdžiui, kai lydavo ar krisdavo slėgis, man labai pradėdavo skaudėti galvą. Dėkoju, kad šviečia saulė, man tada mažiau skauda galvą. Dar rašydavau, už ką dėkoju sau: kad šiandien susikaupiau ir nuėjau toliau negu vakar. Arba: buvo labai liūdna ir norėjau verkti, bet neverkiau. Bandydavau nukreipti mintis į gerą pusę, nes tos juodos mintys tave nuneša kažin kur“, – pasakoja stilistė.

Tas gyvenimo išbandymas, pasak A. Jablonskytės, stipriai supurtė jos vertybinę sistemą, aiškiai parodė, dėl ko iš tiesų verta gyventi, o kas yra niekai. Parodė ir tai, kokie žmonės šalia. Lūžus kojai ar pakilus temperatūrai artimieji mato aiškų negalavimą, tačiau ar kiekvienas supras, kad kelintą dieną iš eilės tiesiog nėra jėgų pakilti iš lovos? Stilistės vyras, architektas Justinas Žalys visada buvo šalia.

Austėja Jablonskytė / Stop kadras

„Esu jiems tikrai dėkinga iki mėnulio ir atgal už supratingumą ir pozityvą, pagelbėjimą. Mano vyras yra toks pozityvus, besistengiantis pasižiūrėti su humoru. Jis man tikrai labai padėjo. Nes kur jau aš: „Viskas, nebegaliu“, jis: „Austėjuk, viskas gerai, žiūrėk – neverki dvi dienas.“ Tas palaikymas tikrai neįkainojamos vertės“, – pažymi pašnekovė.

„Dėl jų lygiai taip pat viską padaryčiau“, – tikina A. Jablonskytė. Ji jaučiasi, lyg būtų atvertusi naują lapą gyvenime, o prašyti iš likimo ar Dievo dabar neturėtų ko.

„Aš manau, kad šiais metais jau išnaudojau savo prašymus. Pagrindinis mano prašymas buvo – pasijausti geriau. Tai aš neginčijamai jaučiuosi daug geriau. Norėčiau, kad tas progresas nesustotų.

Iki tol, kol įkando erkė, visą laiką sakiau, kad reikia labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai, man atrodo, iš kažkokios pasakos. Dabar aš galiu pasakyti, kad reikia įdėti daug pastangų, labai daug pastangų ir norėti, ir tikėti. Aš manau, kad sunkiausia yra su tuo tikėjimu, išlaikyti jį. Kai tau sunku ilgą laiką, atrodo, kad tas tikėjimas, jog pagerės, tiesiog slopsta. Palaikyti tai labai sudėtinga. Bet aš vis tiek galvoju, kad esu laimės kūdikis. Tikrai galėjo pasibaigti daug rimčiau, blogiau, tikrai nesėdėtume ir nekalbėtume“, – mintimis dalijasi stilistė.

Parengė Indrė Motuzienė.