Stebėkite kartu: išskirtinis „Vakaras su Adele“ – koncertas ypatingoje vietoje ir atviras pokalbis su Oprah

Pirmąją šv. Kalėdų dieną LRT TELEVIZIJA savo žiūrovams dovanoja unikalią transliaciją – naujausią pasaulinio garso žvaigždės Adelės koncertą ir išskirtinį jos pokalbį su viena įtakingiausių JAV programų vedėjų Oprah Winfrey.

STEBĖKITE KARTU NUO 16 VAL.:

Koncerto „Vakaras su Adele“ premjera žiūrovams suteiks galimybę išgirsti naujausius atlikėjos kūrinius, išleistus po šešerių metų pertraukos. Net penkiolikos „Grammy“ statulėlių laimėtoja Adele pasirodo garsiojoje Los Andželo Grifito observatorijoje. Čia skambantis koncertas – pirmasis nuo 2017-ųjų.

Subtiliame žadą atimančioje vietoje vykstančiame koncerte atlikėja ne tik pristato naujausias savo dainas iš ketvirtojo studijinio albumo „30“, bet ir dovanoja hitais tapusius kūrinius, tarp kurių – „Rolling in the Deep“, „Hello“, „Someone Like You“ ir kt.

Prieš pat koncertą žiūrovai išvys atvirą ir nuoširdų, specialiai šiai progai parengtą Adelės interviu su JAV pramogų pasaulio žvaigžde, laidų vedėja Oprah Winfrey. Moterys susitinka O. Winfrey rožių sode, kur įvyks pirmasis atlikėjos interviu apie naująjį albumą, dainas įkvėpusias istorijas, gyvenimą po skyrybų, išvaizdos pokyčius ir sūnaus auginimą.

„Man nepaprastai trūko tėčio buvimo ir pastangų būti su manimi. Visad bandydavau užpildyti tą tuštumą, bet tuo pat metu tikėdavausi būti įskaudinta, tad kirsdavau pirmoji“, – interviu atviraus pasaulį sužavėjusi Adele.

Visą interviu po transliacijos skaitykite portale LRT.lt. Koncerto ir interviu „Vakaras su Adele“ įrašas LRT mediatekoje bus pasiekamas 7 dienas nuo transliacijos.