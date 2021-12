Sarah Jessica Parker atsikirto jos amžėjančios išvaizdos kritikams: žinau, kaip atrodau

Su kultinio „Sekso ir miesto“ tęsiniu į ekranus sugrįžusi Sarah Jessica Parker interviu „Vogue“ tikino, kad serialas apie seksą prabils per 50-mečių prizmę. Tiesa, nuskambėjus kritikai dėl amžėjančių aktorių išvaizdos, aktorė atkirto kritikams, jų pastebėjimus pavadindama kupinais neapykantos. „Žinau, kaip atrodau. Tačiau neturiu pasirinkimo. Ką turėčiau daryti? Nebesenti? Pradingti?“ – piktinosi ji.

Praėjus septyniolikai metų nuo tada, kai ekranuose pasirodė paskutinė serialo „Sekas ir miestas“ serija, į eterį sugrįžo serialo tęsinys „And Just Like That“. Tiesa, be vienos iš herojų, Samanthos, kurios vaidmenį atliko Kim Cattrall. Tačiau kitas tris herojes, Mirandą (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) ir Carrie, kurią suvaidino S. J. Parker pamatysime ir vėl. Beje, būtent Carrie vaidmuo S. J. Parker pavertė stiliaus ikona ir įkvėpimu visoms, kvėpuojančioms stiliumi ir mada.

Tiesa, 1998-aisiais pasirodęs serialas nebuvo vien tik pasakojimas apie keturias drauges, kurioms per trisdešimt, ieškančias meilės ir klajojančias romantiškomis Niujorko gatvėmis. Tai buvo drąsus pasakojimas apie keturias moteris, mėgstančias madą ir be užuolankų kalbančias apie seksą. Tuo metu tai buvo dar neišvaikščiota teritorija televizijoje. Tačiau toks kūrėjų sprendimas pasiteisino – serialas tapo kultiniu.

Panašu, kad serialo tęsinys ne mažiau drąsus – apie seksą kalbančios ir juo užsiimančios herojės – moterys, kurioms per 50. Šiandieninėje televizijoje tai taip pat dar nėra labai drąsiai gvildenama, tad ganėtinai revoliucinga tema.

Sarah Jaessica Parker / AP nuotr.

Taigi ir žinia, kad kuriamas serialo tęsinys, sulaukė ne tik lavinos teigiamų reakcijų bei susidomėjimo, bet ir ne tokių teigiamų kai kurių gerbėjų pastebėjimų dėl amžiaus paveiktos herojų išvaizdos. „Oho, tarsi, jei tau jau ne 35-eri, turėtum būti pensijoje ir gyventi Floridoje“, – ironiškai apie neigiamus komentarus kalbėjo vienas serialo prodiuserių Michaelas Patrickas Kingas.

Anot S. J. Parker, moterims tenka išgirsti daugybę mizoginiškų pasisakymų, kokių niekada neišgirstumėte apie vyrus. Filmuojant „And Just Like That“ savo žilstelėjusias plaukų šaknis pademonstravusi aktorė naujausiame interviu „Vogue“ svarstė, jog niekam nekliūva pražilęs vyras, tačiau visi pastebi žilus moters plaukus.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker / Stop kadras

Ji prisiminė nuotrauką, kurioje ji buvo užfiksuota pietaujanti su artimu bičiuliu, pokalbių laidų vedėju Andy Cohenu, kuris taip pat yra pražilęs. „Nors jis atrodo puikiai, kodėl jo žili plaukai niekam neužkliūva?“, – svarstė ji.

Tąkart ir pats A. Cohenas palaikė aktorę. Apsilankęs Drew Berrymore vedamame pokalbių šou jis sakė, kad S. J. Parker pastebėjimas – labai taiklus. Ir jis tikisi, kad „Sekso ir miesto“ tęsinys padės žmonėms į amžėjančias moteris pažvelgti kitaip.

Sarah Jaessica Parker / AP nuotr.

„Moteris arba turi per daug raukšlių, arba per mažai. Regis, žmonės tiesiog nenori, kad moterys jaustųsi gerai būdamos tokios, kokios yra. Netgi atrodo, kad yra žmonių, kuriems patinka skaudinti amžėjančias moteris, nepriklausomai nuo to, ar jos pasirinko senti natūraliai ir neatrodyti tobulai, ar stengiasi kažką padaryti, kad pasijaustų geriau.

Žinau, kaip atrodau. Tačiau neturiu pasirinkimo. Ką turėčiau daryti? Nebesenti? Pradingti?“ – „Vogue“ interviu apmaudą liejo S. J. Parker, pastebėjusi, kad dėl socialinių tinklų žmonės tapo dar priekabesni.

Tiesa, po to, kai vasarą pelenų spalvos plaukų šaknis parodžiusi „Sekso ir miesto“ herojė sulaukė kritikos, pasaulyje garsi 66-erių manekenė ir roko legendos Davido Bowie žmona Iman Abdulmajid gyrė jos drąsą.

Iman / AP nuotr.

„Girdėjau komentarų apie tai, kokia ji pasenusi. Ko iš jos norite?, – aktorės pusėn stojo manekenė. – Ji atrodo taip, kaip atrodo jos amžiaus moteris. Ir ji yra viena mieliausių moterų, kokią tik galima sutikti. Be to, labai graži.“

Iš Somalio kilusi manekenė interviu people.com taip pat apgailestavo, kad moterims ir vyrams taikomi skirtingi standartai ir vyrų išvaizda vertinama ne taip kritiškai. „Esu kilusi iš Afrikos, kur mus moko, jog sulaukti senatvės yra didžiulė privilegija. Taigi niekada nemelavau apie savo amžių“, – pridūrė Iman.

Vasarą pražilusius plaukus ant raudonojo Kanų kino festivalio kilimo išdidžiai demonstravo ir dar viena aktorė – 63-ejų Andy MacDowell. „Atėjo laikas pokyčiams, kurie atitinka mano asmenybę, – apie savo plaukų spalvą „Vogue“ pasakojo ji. – Mano vadybininkai sakė, kad tam dar ne laikas, tačiau atsakiau, kad jie klysta.“

Andy MacDowell / AP nuotr.

Aktorė tikino, jog taip atrodydama ji jaučiasi sąžiningesnė, neapsimetinėjanti ir kur kas patogiau, nei dažydama plaukus tamsiai rudai. A. MacDowell prisipažino, kad žengti tokį žingsnį ją įkvėpė ne garsios pasaulio moterys, bet drąsuolės iš instagramo, kurios nusprendė neslėpti žilų plaukų ir savo nuotraukomis dalijosi socialiniame tinkle.

„Mačiau jų nuotraukas prieš pokyčius ir po jų. Ir jos man buvo gražesnės būdamos su sidabro spalvos plaukais. Tiesa, tai skonio reikalas. Man labiau patinka taip“, – prisipažino aktorė, savo plaukų spalvą vadinanti druskos ir pipirų mišinio spalva.

Andy MacDowell / AP nuotr.

Leidiniui ji taip pat prisipažino, kad ji nebemano, kad jos veidas dera su dažytų plaukų spalva. „Ir vis tik kažkodėl nebedažydama plaukų jaučiuosi jaunesnė“, – tikino ji. Ji taip pat prisipažino, kad kino industrijoje visi tarsi tikėjosi, kad ji visada gebės atrodyti jaunesnė, nei yra.

„Dėl to skauda širdį, kad negaliu džiaugtis tuo, kokia esu. Tiesą sakant, jaučiuosi pakankama tokia, kokia esu. Esu geros formos, sportuoju. Taip pat jaučiuosi vertinga. Nebenoriu, jog žmonės iš manęs tikėtųsi, kad atrodyčiau jaunesnė, gražesnė ar geidžiamesnė. Kodėl neverčiame vyrų taip jaustis? Mes mylime amžėjančius vyrus. Norėčiau, kad taip pat būtų elgiamasi ir su moterimis“, – dėstė A. MacDowell.

Kokių įžvalgų apie amžėjančias moteris ir seksualumą turi serialo „And Just Like That“ herojės, HBO žiūrovai jau gali išvysti pirmosiose serijose. Premjeros vakarą pagrindinės serialo aktorės susitikino Niujorke, ant raudonojo kilimo ir pademonstravo nepriekaištingą stiliaus pojūtį, vakaro akimirkas galite išvysti čia.