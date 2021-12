Iš priespaudos išsilaisvinusiai Britney Spears – 40: popmuzikos princesės pakilimai ir nuopuoliai

Šlovės viršūnę paauglystėje pasiekusi popmuzikos princesė Britney Spears puikiai žino ir kas yra gerbėjų ovacijos, ir pikti komentarai po paparacų nuotraukomis, kas yra sudaužyta širdis, ilgi mėnesiai klinikoje bandant įveikti emocinius sunkumus ar daugiau nei dešimtmečius pančiojanti, kontroversiškai vertinama tėvo globa. Gruodžio 2-ąją 40-ąjį gimtadienį mininti atlikėja jubiliejų pasitinka išsilaisvinusi ir verčianti naują puslapį.

Televizijos laidoje „Mickey Mouse Club“ B. Spears pradėjo filmuotis dar būdama dvylikos, o 1997-aisiais pasirašiusi kontraktą su „Jive Records“ ir būdama vos 15 metų, ji pradėjo savo karjerą muzikos pasaulyje.

Jau po poros metų pasirodė pirmasis jos albumas „...Baby One More Time“, dar po metų – „Oops!.. I Did It Again!“, patekę tarp perkamiausių visų laikų albumų ir pavertę B. Spears daugiausiai įrašų pardavusia atlikėja paaugle. Šiandien pardavusi per 100 mln. įrašų visame pasaulyje, ji yra viena daugiausiai albumų pardavusių atlikėjų.

„Kartais tiesiog užsimaukšlinu kepurę, truputį užsimaskuoju ir einu į gatvę kaip visi kiti. Dažniausiai suveikia – niekas manęs neatpažįsta, taigi vedžioju šunį ar einu apsipirkti... tai, ką daro visi kiti. O kai reikia sugrįžti į darbus, vėl tampu savo personažu – B. Spears. Gyvenime iš tiesų esu nuobodi, mėgstanti filmus, gaminanti maistą ir nesiveržianti į vakarėlius“, – prieš porą metų „The Jonathan Ross Show“ sakė atlikėja.

Ir nors vadina save nuobodžia, jos, kaip ir daugelio šlovės viršūnę pasiekusių kūrėjų, kelias niekada nebūna tiesus, o pakilimus lydėjo nuosmukiai.

Jau nuo pat ankstyvos paauglystės Britney gyvenimas buvo aptarinėjamas viešai. Gerbėjai smalsavo, kuo ji gyvena, o jos pirmosios patirtys ir pirmosios meilės atsidurdavo laikraščių puslapiuose. Žinoma, nepraslydo pro akis ir jos santykiai su kitu žinomu atlikėju, Justinu Timberlake`u. „Man sunku kurti santykius – negaliu prisileisti arti kito žmogaus, – žurnalistei Diane Sawyer duotame interviu braukdama ašaras prisipažino tuo metu 21-erių B. Spears, atskleidusi, kad ji įskaudino J. Timberlake`ą, o atsiprašymą jam sudėjo į dainą. – Esame labai jauni, taigi galima buvo tikėtis tokios pabaigos.“

Ir nors širdis plyšo, atlikėjos karjera toliau kilo į aukštumas. 2003 m. ji drauge su Christina Aguilera atidarė MTV vaizdo klipų apdovanojimus ir uždainavo „Like a Virgin“. Prie jų netrukus prisijungė popmuzikos karalienė Madonna ir jos visos pasibučiavo. Kaip rašė BBC, šis pasirodymas sulaukė daugybės dėmesio ir buvo pramintas vienu geriausių apdovanojimų atidarymų istorijoje.

Rodės, kad B. Spears pasiekė karjeros piką ir užsitikrino vietą popscenos olimpe, tačiau tuo metu jos gyvenime pasipylė keistų ir nelaimingų įvykių virtinė. 2004 m. sausį dainininkė Las Vegase susituokė su vaikystės draugu Jasonu Allenu Alexanderiu, tačiau santuoka buvo anuliuota po 55 val., teismui pateikus peticiją, kurioje teigiama, kad Spears „neaiškiai suvokė savo veiksmus“.

Britney Spears / AP nuotr.

Dar tų pačių metų liepą B. Spears susižadėjo su šokėju Kevinu Federline`u. Tuoktis pora nusprendė vos po trijų mėnesių kartu. Kaip ir ankstesni atlikėjos santykiai, šie taip pat sulaukė didžiulio žiniasklaidos susidomėjimo – K. Federline`as buvo ką tik išsiskyręs su aktore Shar Jackson, kuri kaip tik tuo metu laukėsi antrosios poros atžalos. Nepaisant kilusio šaršalo, pora rudenį susituokė ir B. Spears nusprendė dėl šeimos padaryti karjeros pertrauką.

2005-aisiais porai gimė sūnus Seanas Prestonas, dar po metų – Jaydenas Jamesas, tačiau jų santuokos tai neišgelbėjo – 2007 m. B. Spears ir K. Federline`as oficialiai išsiskyrė bei pasidalijo vaikų globą.

Britney Spears / AP nuotr.

Tiesa, braškanti santuoka ir skyrybos nebuvo vienintelis smūgis, nespėjus atsigauti po skaudžių skyrybų, vėžys pasiglemžė Britney tetą, kuri atlikėjai buvo labai artima. Po kelių savaičių atlikėja atsidūrė reabilitacijos klinikoje, kur praleido parą, o jau kitą dieną po to žiniasklaidą apskriejo žinia, kad paauglių ir jaunimo numylėtinė vienoje kirpykloje griebė skutimo mašinėlę ir nusiskuto plaukus. Šis jos poelgis buvo įamžintas kelių dešimčių paparacų, o nuotraukos pasklido pasaulio žiniasklaidoje.

Britney Spears / Vida press nuotr.

Lyg to būtų maža, atlikėja vėl patraukė visų dėmesį, kai su skėčiu užpuolė paparacą. Netrukus po šio įvykio „ABC News“ pranešė, kad atlikėja sutiko gydytis ir ilgoms savaitėms sugrįžo į reabilitacijos kliniką. Pavasarį baigusi gydymą, dainininkė leidosi į koncertų turą, pristatė ir dar vieną albumą.

Tačiau ir tai nebuvo moters nesėkmių pabaiga ir tikėtasis sugrįžimas ant scenos. Nors sūnų globa buvo padalyta skyrybų su K. Federline`u metu, tėvas siekė visiškos vaikų globos. Ji vyrui buvo patikėta po to, kai jos namuose apsilankiusi policija nustatė, jog žinoma atlikėja yra apsvaigusi nuo nenustatytų psichotropinių medžiagų. Dėl šio įvykio skubos tvarka iš moters buvo atimta sūnų globa ir perleista jos buvusiam vyrui, o ji buvo priversta gydytis psichiatrijos klinikoje. Būtent tuo metu B. Spears tėvui Jamie`ui Spearsui atiteko teisinė dukters globa.

Britney Spears / AP nuotr.

2008 m. į muzikos pasaulį sugrįžusi atlikėja atsistojo ant kojų, atgavo kai kurias teises į susitikimus su vaikais. „Suderinti karjerą ir motinystę nėra lengva, – neseniai people.com kalbėjo B. Spears. – Tačiau kai tik galėjau, stengiausi savo darbotvarkę derinti prie šeimos gyvenimo ritmo. Be galo gera būti mama ir matyti, kaip mano sūnūs tampa jaunais vyrais. Esu laiminga, galėdama gyvenimo nuotykius patirti kartu su jais.“

Ir nors atlikėja jautėsi atsitiesusi, net trylika metų ją pančiojo prieštaringa tėvo globa, iš kurios ne vienus metus popikona bandė išsivaduoti. Šių metų rugsėjo pabaigoje Los Andželo teisėja nušalino B. Spears tėvą nuo jos globėjo pareigų, taip užbaigdama ilgą popmuzikos princesės teisinę kovą.

Britney Spears / AP nuotr.

Tokį pareiškimą, regis, parėmė laikraščio „The New York Times“ paviešintas dokumentinis filmas, kuriame teigiama, kad J. Spearsas dukters miegamajame slapta sumontavo sekimo įrangos, kad galėtų įrašinėti jos pokalbius. „Man tai tikrai buvo panašu į žmogų kalėjime“, – filmo „Controlling Britney Spears“ kūrėjams sakė vienas buvęs saugumo firmos darbuotojas. Anot atlikėjos advokatų, tokie įtarimai tik parodo kaip siaubingai ir nesąžiningai tėvas kišosi į suaugusios dukters gyvenimą.

Panašu, kad tai šviesesnio B. Spears gyvenimo puslapis – rugsėjį moteris su savo socialinių tinklų sekėjais pasidalijo ir dar viena džiugia žinia – jos pirštą papuošė dvylika metų jaunesnio mylimojo Samo Asghari dovanotas sužadėtuvių žiedas. Pora drauge jau penkerius metus.