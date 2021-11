Kuzmickaitės kolekcijos pristatyme – juodai žali svečių stiliaus deriniai ir plasnojantys kūrėjos drugeliai

Būrys dizainerės Agnės Kuzmickaitės bičiulių ir talento gerbėjų paskutinį lapkričio ketvirtadienį susitiko sostinės Sapiegų parke įsikūrusioje „Tech Park“ erdvėje – desertu jų akims tapo naujausia dizainerės kolekcija. Į mados šventę susirinkę kultūros ir pramogų pasaulio atstovai taip pat džiaugėsi galėję pasipuošti ir prablaškyti besibaigiančio rudens niūrumą.

Pasaulines muzikos žvaigždes (Ritą Orą, Becky Hill, Noah Cyrus ir kt.) papuošusios A. Kuzmickaitės drabužius pamėgę ir Lietuvos kultūros bei pramogų pasaulio atstovai – jos kuriamus drabužius, puoštus dizainerės skiriamuoju ženklu bei vizitine kortele tapusiu drugeliu, neretai galima išvysti ant scenos, žurnalų viršelių, televizijos eteryje ar naujienų portalų įamžintų šventinių renginių nuotraukų galerijose.

Kai kurie svečiai ir dizainerei svarbų vakarą pasirinko jos sukurtus drabužius, taip išreikšdami susižavėjimą ir palaikymą. Be to, prieš pamatant naujausią dizainerės kolekciją, pasidairius tarp svečių buvo galima prisiminti ir ankstesnes jos kolekcijas.

Be to, šių metų kolekcijos pristatymą lydėjo žalia spalva, karaliaujanti pasauliniuose mados tendencijų topuose. Taigi renginio kvietimuose nurodytas aprangos kodas sufleravo, kad svečiai šįvakar gali pasirinkti žalios ir juodos derinius. Vienos viešnios rinkosi žalius švarkelius ar palaidines, kitos pasirinko žalios akcentus savo makiaže.

Vedinas dukra Leonarda, su raudonų rožių puokšte į kolekcijos pristatymą atskubėjo dizainerės vyras, atlikėjas Saulius Prūsaitis. Portalui LRT.lt jis atskleidė, kad jau anksčiau galėjo pamatyti truputį kolekcijos modelių, nepaisant to šio žmonai svarbaus vakaro labai laukė.

„Visa šeima pastaruoju metu gyvenome pristatymo nuotaikomis, taigi tai didelė šventė visai šeimai. Matau, kiek į tokius pristatymus įdedama pastangų, laiko. Be to, visada žinau, kad rezultatas bus puikus. Tai jos, kaip menininkės, raiškos forma, ji be to negali, taigi stengiuosi palaikyti ir pasidžiaugti su ja kartu“, – kalbėjo jis, o taip pat pridūrė, kad šiai mados šventei pasibaigus A. Kuzmickaitė turės daugiau laisvo laiko. „Tai irgi labai džiugina“, – šypsojosi S. Prūsaitis.

Vakaro nepraleido gausus būrys pasitempusių ir pasipuošusių svečių, tarp jų – dizainerė Diana Vapsvė, Vaida Grikšaitė-Česnauskienė ir kt.

Vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje.