Tarptautiniuose „Emmy“ apdovanojimuose Niujorke – norvegų sėkmė, ryškūs svečiai ir šlovė televizijai

Niujorke, JAV, išdalyti 49-ieji Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai, skirti pagerbti ryškiausius 2020 m. televizijos kūrinius ir kūrėjus, kuriančius ne anglų kalba arba už JAV ribų.

Statulėlę geriausio filmo ar miniserialo kategorijoje pelnė norvegų „Atlantic Crossing“, pirmąjį „Emmy“ istorijoje už dokumentiką „Hope Frozen: A Quest to Live Twice“ pelnė Tailandas.

Geriausiu draminiu serialu tapo Izraelio „Tehran“, geriausiu komedijiniu serialu išrinktas prancūzų „Call My Agent!“. Apdovanojimą „International Emmy Directorate Award“ už viso gyvenimo nuopelnus gavo Vokietijos nacionalinio transliuotojo ZDF generalinis direktorius Thomas Bellutas, statulėlę jam įteikė NBA žvaigždė Dirkas Nowitzkis.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

„Džiaugiamės galėdami vėl gyvai suburti pasaulinę televizijos bendruomenę į Niujorką apdovanoti geriausius televizijos kūrinius pasaulyje. Šio vakaro laimėtojų įvairovė ir geografinis pasiskirstymas dar kartą įrodo universalią puikaus pasakojimo galią“, – kalbėjo apdovanojimus teikiančios Tarptautinės akademijos prezidentas ir generalinis direktorius Bruce`as Paisneris, jį cituoja „Deadline“.

Iškilmingą ceremoniją tiesiai iš Manheteno vedė aktorė ir komikė Yvonne Orji. 11-oje kategorijų buvo nominuoti net 44 televizijos kūriniai ir kūrėjai iš 24 šalių. Statulėles iš viso pelnė kūrėjai iš 8 pasaulio šalių.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Žemiau pateikiame 49-ųjų Tarptautinių „Emmy“ apdovanojimų nominantus ir nugalėtojus (paryškinti).

Geriausias aktorius

Roy`us Nikas – „Normali“, Izraelis,

Nawazuddin Siddiqui – Serious Men“, Indijas

Christianas Tappanas – „The Great Heist“, Kolumbija,

Davidas Tennantas – „Des“, Jungtinė Karalystė.

Geriausia aktorė

Valeria Bertuccelli – „El Cuaderno de Tomy“, Argentina,

Ane Gabarain – „Patria“, Ispanija,

Menna Shalabi – „Every Week Has a Friday“, Egiptas,

Hayley Squires – „Adult Material“, Jungtinė Karalystė.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias draminis serialas

„Aarya“, Indija,

„El Presidente“, Čilė,

„Tehran“, Izraelis,

„There She Goes“ (2 sezonas), Jungtinė Karalystė.

Geriausias komedijinis serialas

„Call My Agent!“ (4 sezonas), Prancūzija,

„Motherland: Christmas Special“, Jungtinė Karalystė,

„Promesas de Campaña“, Kolumbija,

„Vir Das: For India“, Indija.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias TV filmas arba miniserialas

„Atlantic Crossing“, Norvegija,

„Des“, Jungtinė Karalystė,

„It`s Okay to Not Be Okay“, Pietų Korėja,

„Todas As Mulheres do Mundo“, Brazilija.

Geriausia meno programa

„Romeo and Juliet: Beyond Word“, Jungtinė Karalystė,

„Kabuki Actorsą Anguish – Is Entertainment Nonessential?“, Japonija,

„Emicida – Amarelo: E Tudo Para Ontem“, Brazilija,

„Kubrick by Kubrick“, Prancūzija.

Geriausia dokumentika

„Cercados“, Brazilija,

„Hope Frozen: A Quest to Live Twice“, Tailandas,

„They Call Me Babu“, Nyderlandai,

„Toxic Beauty“, Kanada.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausia telenovelė

„Amor de Mãe“, Brazilija,

„Quer o Destino“, Portugalija,

„The Song of Glory“, Kinija,

„Wo De Nv Xia Luo Ming Yi“, Singapūras.

Geriausias trumpų serijų serialas

„Beirut 6:07“, Libanas,

„Diário de Um Confinado“, Brazilija,

„Gente Hablando“ (2 sezonas) Ispanija,

„INSiDE“, Naujoji Zelandija.

2021 m. Tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausia TV laida

„Da`s Liefde!“, Belgija,

„I-Land“, Pietų Korėja,

„¿Quién es la Máscara?“ (2 sezonas) Meksika,

„The Masked Singer“, Jungtinė Karalystė.

Geriausia TV programa ne anglų kalba, JAV transliuojama geriausiu laiku

„21st Annual Latin Grammy Awards“, JAV,

„A Tiny Audience“, JAV,

„Covid 19 Adaptarnos O Morir“, JAV,

„Premio Lo Nuestro 2020“, JAV.

Vakaro akimirkos ir raudonojo kilimo svečiai – nuotraukų galerijoje.