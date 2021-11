Aistės Diržiūtės idėjos laisvalaikiui: daina, kuri lydėjo bėgant maratoną, bei knygelė, padedanti stabtelti

Idėjomis laisvalaikiui laidoje „Labas rytas, Lietuva“ šįkart pasidalijo aktorė Aistė Diržiūtė, tarp jos pasiūlymų – kino teatruose ką tik pasirodžiusi lietuvių režisieriaus juosta bei netikėta daina.

A. Diržiūtės gyvenime filmai, muzika ir knygos – skirtingai, bet labai svarbu. Ji pasakoja daugiausiai laiko skirianti muzikai arba tinklalaidėms, kurių gali klausytis bėgiodama ar tvarkydamasi namus. Filmai – prioritetas, bet ne vien dėl pomėgio, daugiausiai – dėl darbo. O knygų skaitymą aktorė įvardija kaip prabangiausią laisvalaikį, kurį labai vertina.

Hermannas Hesse „Sidharta“

Anot Aistės, tai – šviežiausiai artimiausia knyga. „H. Hesses vilką bandžiau pagauti būdama 14-15 metų, bet tai užtruko dešimtmetį. Kai jau pagavau, prarijau visą – viskas, rodos, parašyta kaip tik man, – pasakoja aktorė. – „Sidharta“ buvo paskutinioji skaityta. Tai – maža knygutė, 159 puslapių, bet gali ją skaityti arba labai lėtai, arba labai greitai.

Ji man labai artima savo idėja, savo kelione į save. Mintis, kuri nuskamba knygoje apie tai, kad norint pasiekti tikslo tereiškia išmokti galvoti, laukti ir pasninkauti, kažkaip stipriai skamba šių dienų kontekste, bėgime, lėkime. Net pati, turėdama labai įtemptą grafiką, aš kartais sustabdau save.“

Aistė Diržiūtė / BNS nuotr.

„Bėgikė“

Aktorė neabejoja – filmus reikia žiūrėti kino teatruose, jei, žinoma, tik įmanoma, laikantis visų saugumo reikalavimų. „Šiuo metu kino teatre yra filmas, kurį tikrai norisi parekomenduoti, tai yra naujausias Andriaus Blaževičiaus darbas „Bėgikė“. Jo kūrėju ir visa komanda žaviuosi nuo filmo „Šventasis“. Pastarasis filmas – labai stiprus darbas, nors nelengvas, labai įdomus, reto vidinio ir išorinio intensyvumo“, – sako A. Diržiūtė.

ABBA – „If it wasn‘t for the nights“

Aktorė šypsosi, kad anokia paslaptis, jog ji – grupės ABBA gerbėja. Tiesa, jai mieliausia ketveriukės daina galbūt nėra populiariausias jų kūrinys, bet būtent jis yra visų bėgimų finalinė daina. „Net kai šį rudenį bėgau pusmaratonį „Vilniaus maratone“, bėgau taip, kad ta daina suskambėtų kaip mano finalas“, – atskleidė aktorė.

Išsamiau – laidos įraše.