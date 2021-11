Vienu metu tėvu ir seriale, ir gyvenime tapęs „You“ aktorius – apie santykius ir tai, kur ieško ramybės

Pagrindinės „Netflix“ užkariavusio serialo „You“ žvaigždės Penno Daytono Badgley širdis nelaisva – 2017 m. jis vedė išrinktąją, su kuria augina sūnų. Ir nors dėl seriale jo įkūnijamo Joe Goldbergo daugelis merginų kraustosi iš proto, aktorius sako simpatijų šiam narcisistiniam herojui nejaučiantis. Tiesa, vaidybą jis laiko egzistencine patirtimi, po kurios ramybės ieško meditacijoje ir religijoje.

Armiją merginų sužavėjęs pagrindinis „Netflix“ serialo „You“ aktorius P. D. Badgley lapkričio 1 d. atšventė 35-ąjį jubiliejų. Tiesa, jo širdis jau seniai nebelaisva. 2007–2010 m. jis susitikinėjo su serialo „Liežuvautoja“, kuriame vaidino ir pats, aktore Blake Lively, vėliau – su aktore Zoë Kravitz, o 2017 m. jo širdį pavergė dula, aktorė ir atlikėja Domino Kirke.

Pennas Daytonas Badgley / Vida Press nuotr.

Pora sumainė aukso žiedus, P. D. Badgley įsisūnijo žmonos sūnų, o 2020 m. ir pats tavo tėvu – rugpjūtį sutuoktiniams po keleto žmonos persileidimų gimė sūnus. Aktoriaus žmona D. Kirke „Us Weekly“ kalbėjo, kad vaiko ir patėvio santykis jai – nepažintas dalykas, tačiau pažymėjo, kad P. D. Badgley labai rūpinasi jos sūnumi iš ankstesnių santykių. „Jis neprivalo būti tikru tėvu, kad galėtų su juo linksmai leisti laiką“, – sakė D. Kirke.

Beje, tuo pačiu metu, kai porai gimė sūnus, tėvu tapo ir serialo „You“ herojus – P. D. Badgley įkūnijamas Joe Goldbergas. Duodamas interviu laidai „Access Hollywood“ aktorius prisipažino, kad tėvystė jam visai nepravertė atliekant Joe vaidmenį – veikiau priešingai.

„Kartais tapimas tėvu darbe man visai nepadėjo, kadangi išgyvenau ir tebeišgyvenu labai šviesią ir džiaugsmingą patirtį, o Joe savo sūnaus atžvilgiu yra it suakmenėjęs“, – kalbėjo P. D. Badgley. Ir nors Joe Goldbergas apsuko galvą ne tik ne vienai serialo herojei, bet ir žiūrovei, jį įkūnijantis aktorius tikina, kad jis savo herojaus tiesiog nekenčia.

Pennas Daytonas Badgley / Vida Press nuotr.

„Negalime galvoti, kad suradęs tinkamą žmogų Joe būtų laimingas, kadangi jis yra suknistas žudikas“, – duodamas interviu „Vanity Fair“ sakė P. D. Badgley. „Esu mažiausiai Joe atlaidus žmogus pasaulyje“, – sakė jis leidiniui „In Style“, savo personažą apibūdinęs kaip narcisistinės asmenybės sutrikimą turintį ir į sociopatiją linkusį žmogų.

Beje, kalbėdamas apie trečiame „You“ sezone vystomus Joe santykius su žmona Love, P. D. Badgley „Vanity Fair“ sakė: „Santykiuose dažnai vieni kitus matome kaip konkurentus. Tai šiandien tikrai labai smarkiai paplitęs dalykas. Tai dalykas, dėl kurio nutrūksta santykiai, santuokos, draugystės. Turime tai sustabdyti, turime išmokti dirbti kartu.“

Instagrame sulaukęs pirmojo milijono sekėjų, P. D. Badgley dar sykį komiškai išreiškė nesupratimą, kodėl seriale žmones žudantis jo personažas sulaukė tiek daug simpatijų. Aktorius susuko vaizdo įrašą, kuriame ironiškai kalbėjo, kad tam, jog taptų populiarus, jam tereikėjo pradėti žudyti žmones. Negana to, įrašo gale jis pasiuntė savo sekėjus velniop.

Baltimorėje, Merilendo valstijoje gimęs P. D. Badgley buvo vienturtis vaikas. Vaidyba jį domino nuo mažumės. Vaikystėje jis priklausė Sietlo vaikų teatrui, mama palaikė ir skatino sūnaus talentą. Kad galėtų sumokėti už vaiko vaidybos užsiėmimus, imdavosi įvairių darbų, o kai P. Badgley buvo 11 metų, kartu su sūnumi išvyko į aktorių rojumi vadinamą Los Andželą, rašo „Glamour UK“.

Kai P. B. Badgley buvo 12-ka, išsiskyrė jo tėvai. Visgi berniukui ėmė sektis vaidyboje. Jis ėmė kalbėti per Holivudo vaikų radiją, įgarsino „Mario“ žaidimus, o pirmąjį kartą ekrane pasirodė nusifilmavęs seriale „Will & Grace“. Toliau sekė vaidmenys muilo operoje „The Young and the Restless“, filme „John Tucker Must Die“, itin populiariame seriale „Liežuvautoja“ ir kt.

Pennas Daytonas Badgley / AP nuotr.

Aktorystę P. B. Badgley apibūdina kaip psicho-spiritualistinį, egzistencinį amatą ir neslepia, kad geriausių rezultatų pasiekti jam padeda religija ir meditacija. Aktorius yra vienas garsiausių Bahajų tikėjimo šalininkų. Tai – palyginti moderni nepriklausoma religija, išpopuliarėjusi Viduriniuose Rytuose ir besiremianti apreiškimu.

2018 m. duodamas interviu leidiniui „People“ P. D. Badgley užsiminė, kad į tikėjimą atsigręžė ir ieškodamas būdų, kaip tvarkytis su jį užgriuvusiu žinomumu: „Šlovės reiškinys yra nematomas, tačiau daro įtaką ir dominuoja tavo gyvenime, jei esi neatsargus. Mokymasis tai priimti, kaip priimti ir tai, kad daugelis žmonių mano, jog mane pažįsta, galiausiai paskatino mane ieškoti dvasinės perspektyvos.“

Dvasinė ramybė pasitarnavo ir romantiniuose santykiuose. „Nemanau, kad galėčiau tikrai vertinti žmogišką meilę, kol neatradau dieviškosios. Mūsų su Domino (žmona) pradžia buvo labai romantiška. Manau, santuokoje supranti, kad santykius dešimtmečiais tvirtus palaiko dieviškoji meilė, nors tai mums gali patvirtinti vis mažiau žmonių“, – „People“ kalbėjo P. D. Badgley.