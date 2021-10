Su Baldwinu dirbusi ginklininkė „neturi supratimo“, iš kur atsirado koviniai šaudmenys

Ginklininkė, kuri buvo atsakinga už ginklus filmavimo aikštelėje, kur Holivudo žvaigždė Alecas Baldwinas netyčia nušovė operatorę, „neturi jokio supratimo“, kodėl ten atsirado kovinių šaudmenų, penktadienį pareiškė jos advokatai.

„Galų gale ši filmavimo aikštelė niekada nebūtų pastatyta į pavojų, jei joje nebūtų atsiradusi kovinė amunicija, – pabrėžiama Hannah Gutierrez-Reed atstovų pareiškime. – Hannah neturi jokio supratimo, iš kur atsirado tie koviniai šaudmenys.“

Šis pareiškimas yra pirmas viešas 24 metų H. Gutierrez-Reed komentaras nuo praėjusios savaitės vidurio, kai Naujojoje Meksikoje filmuojant XIX amžiaus vesterną „Rastas“ (Rust) buvo nušauta Halyna Hutchins ir sužeistas režisierius Joelis Souza.

Halyna Hutchins / AP nuotr.

Pareiškimas paskelbtas prieš kelias dienas pasirodžius pranešimams apie saugos trūkumus aikštelėje – pavyzdžiui, kad filmavimo komanda tragedijos dieną naudojo ginklus su kovinėmis kulkomis per šaudymo į taikinius treniruotes. H. Gutierrez-Reed tokį teiginį paneigė.

„Hannah ir rekvizitų meistras perėmė ginklų kontrolę, ir ji niekada nematė, kad kas nors šaudytų iš šių ginklų koviniais šaudmenimis – be to, ji niekada nebūtų to leidusi“, – sakoma pareiškime.

Ten pat priduriama, kad ginklai „buvo užrakinami kiekvieną vakarą ir per pietus. Jokiu būdu negalėjo būti, kad nors vienas iš jų būtų buvęs pamestas ar kad iš jo būtų šaudę komandos nariai.“