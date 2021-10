Giedriaus Leškevičiaus laisvalaikio rekomendacijos – paslaptys, mistika, užuominos ir lašelis pasakos

Dienos eina trumpyn, vakarai – ilgyn, o sielą norisi pamaitinti kuo nors prasmingu ir gražiu, tad LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ oreivis Giedrius Leškevičius kviečia prisiminti malonumą skaityti knygas, žiūrėti filmus ir klausytis muzikos. Jis dalijasi savo rekomendacijomis.

Oreivis, žurnalistas, renginių vedėjas ir dainų autorius G. Leškevičius save vadina aktyvaus laisvalaikio mėgėju, nors patikina laisvo laiko turintis nedaug. Visgi atradęs laiko, jis mielai prasiblaško klausydamas muzikos, skaitydamas ar žiūrėdamas gerą filmą. Jis dalijasi savo rekomendacijomis.

Stingo muzika

Melomanu save vadinantis G. Leškevičius tikina, kad muzikoje, kurios klausosi, ieško prasmės, filosofijos. „Stingas man yra apie filosofijos pateikimą ir gebėjimą groti keliais instrumentais, o muziką įvilkti į drabužį, kuris yra skanus masėms“, – sako G. Leškevičius. Jis siūlo pasiklausyti šio atlikėjo kūrinių: „Desert Rose“, „Englishman in New York“, „Every Breath You Take“ ir kt.

Dano Browno „Angelai ir demonai“

„Knygas buvau apleidęs, bet prieš porą metų vėl jas atradau. Knygos taip pat yra įkvėpimas kuriant muziką. Pasirinkau D. Browno knygą. Esu pasakų mėgėjas. Ši knyga – kažkiek pasaka, paremta ir moksliniais faktais.

Šią knygą perskaičiau per porą vakarų. Ji sutapo su mano pomėgiais, tuo, ką mėgstu veikti – su užuominomis, paieškomis, paslaptimis, mokslo faktais, religija, mistika“, – vardijo „Labas rytas, Lietuva“ pašnekovas.

Giedrius Leškevičius / Asmeninio albumo nuotr.

„Gravitacija“

„Jei filme yra truputėlis aviacijos, skraido lėktuvai – filmas yra geras. Iš aviacinių ar kosminių filmų mane sužavėjo „Gravitacija“. Tai vienas tų filmų, kuris paveikė ir savo filosofija, mistiniais niuansais“, – apie rekomenduojamą filmą kalbėjo pašnekovas.

Išsamiau – spalio 9 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.