Clinto Eastwoodo gyvenimas primena melodramą – dar nenutraukęs vienų santykių, veldavosi į kitus

Holivudo veteranas Clintas Eastwoodas ir sulaukęs 91-erių nesustoja – toliau darbuojasi ir režisuoja juostas. Tiesa, daugeliui įdomesnis jo asmeninis gyvenimas – aktorius garsėja kaip lovelasas, mezgęs naujus romanus dar nespėjęs nutraukti ankstesnių, o publikacijose apie 8 jo atžalas, nevengiama patikslinimų, kad vaikų jis gali turėti ir daugiau, tik jų egzistavimas galbūt dar neišlindęs į viešumą.

Spalio pradžioje aktoriaus Clinto Eastwoodo vardas garsiai nuskambėjo Lietuvos žiniasklaidoje – aktorius laimėjo bylą prieš kanapių produktus pardavinėjančią lietuvių įmonę UAB „Mediatonas“, kaltinamą neteisėtai naudojant C. Eastwoodo vardą reklamuojant savo vadinamuosius CBD produktus ir platinant netikrus straipsnius.

„The New York Times“ pranešime sakoma, kad per penktadienį įvykusį Los Andželo federalinio teismo posėdį aktoriui ir režisieriui C. Eastwoodui, taip pat jo atvaizdų ir įvaizdžio naudojimo teises valdančiai bendrovei „Garrapata“ buvo priteista 6,1 mln. dolerių (5,26 mln. eurų), pripažinus, kad kino grando įvaizdžiu buvo pasinaudota, siekiant parodyti, jog jis remia „Mediatono“ produktus.

Clintas Eastwoodas, „Purvinasis Haris“ / Stop kadras

Tiesa, kino veterano gerbėjams pasaulyje pristatinėti nereikia – aktorius labiausiai žinomas dėl 7-9 praėjusio amžiaus dešimtmečiuose sukurtų antiherojiškų personažų veiksmo filmuose.

Aktoriaus kelias į šlovę buvo ilgas ir vingiuotas. Sulaukęs aštuoniolikos, jis metė studijas, dirbo miško kirtėju vienoje Oregono lentpjūvėje, 1950 m. išėjo savanoriu į kariuomenę, tikėjosi kariauti Korėjoje, bet buvo paskirtas plaukimo treneriu. Tarnybos draugas aktorius Davidas Janssenas padėjo Clintui patekti į kiną, bet šis ilgai turėjo vaidinti nereikšmingus epizodinius vaidmenis, o jo pavardės net nebūdavo titruose.

Clintas Eastwoodas, 1962 / AP nuotr.

Ko gero, taip ir būtų likęs statistas, jeigu ne italų režisierius Sergio Leone, 7-ojo dešimtmečio pradžioje sumanęs reanimuoti merdintį amerikiečių vesterną. Jis pakvietė Clintą atlikti pagrindinį vaidmenį filme „Už saują dolerių“ (1964 m.). Jo karjera pradėjo kilti kaip ant mielių, o šiandien C. Eastwoodas yra laimėjęs po penkis „Oskarus“ ir „Auksinius gaublius“, Kino aktorių gildijos apdovanojimą ir penkis Publikos apdovanojimus.

Beje, C. Eastwoodas ir „Oskaru“, ir „Auksiniu gaubliu“ buvo apdovanotas už filmą „Mergina, verta milijono“, o romantiškąją savo pusę bene geriausiai atskleidė juostoje „Medisono grafystės tiltai“ (1995 m.).

Clintas Eastwoodas / AP nuotr.

Šiemet pasirodė naujausia jo juosta „Cry Macho“, kurioje C. Eastwoodas ne tik vaidino, bet ją ir režisavo bei prodiusavo. Paklaustas, kodėl būdamas tokio amžiaus jis vis dar pasinėręs į darbus, ypač režisūrą, aktorius ilgai nesvarstė – jam tiesiog taip patinka.

„Neturiu nieko prieš kitus režisierius, tiesiog galbūt turiu savo požiūrį ir savo pateikimą. Kam galvoti, kodėl šį darbą patikėjau kitam?“ – rugsėjį people.com sakė jis ir pripažino, kad pamąstymų, kad gal jau užtektinai nuveikė, būta. Beje, aktorius neteigia, kad tai jau paskutinis jo darbas – neatmeta, kad ateityje apie jo naują projektą dar išgirsime.

Clintas Eastwoodas / AP nuotr.

Tiesa, jis yra prisipažinęs, kad režisuoti ėmėsi todėl, kad nebuvo tikras, jog amžėdamas gaus vaidmenų, vis tik patikino, kad senatvė jo negąsdina. „Amžėjimas gali būti labai smagus procesas, ypač jei atsipalaiduoji ir tuo mėgaujiesi“, – sakė aktorius.

Beje, neretai aktorių kelias būna kupinas įvairiausių likimo vingių, tad žiniasklaidoje neretai pastebima, kad jų istorijos niekuo nenusileidžia kino filmų scenarijams. Iš C. Eastwoodo biografijos išeitų nebloga melodrama apie lovelasą, kurio santuokos sugriuvo dėl ugningų meilės romanų.

Nors vedęs jis buvo tik du kartus, žiniasklaida priskaičiuoja apie penkiolika trumpalaikių romanų, kurie buvo jo mylimųjų ir atstovų žiniasklaidai košmaras.

Clintas Eastwoodas, 1954 / AP nuotr.

1953-aisiais aklame pasimatyme jis sutiko būsimą žmoną Maggie Johnson, su kuria oficialiai susituokęs buvo iki 1984-ųjų ir susilaukė dviejų vaikų, Alison ir Kyle`o. Prieš keletą metų paaiškėjo, kad pažinties su žmona pradžioje jis buvo užmezgęs romaną, kurio vaisius – 1954 m. gimusi dukra Laurie.Kas yra biologinė jos motina, nežinoma, nors aktoriaus biografas Patrickas McGilliganas svarstė, jog ja galėtų būti viena iš Sietlo teatro trupės aktorių, kuriai kadaise priklausė ir pats C. Eastwoodas. Tiesa, Laurie augo su įtėviais.

Nespėjęs išsiskirti su žmona, aktorius jau šildėsi aktorės Roxanne Tunis glėbyje, jiems 1964 m. gimė ir dukra Kimber. Vėliau devynerius metus aktorius namais dalijosi su aktore Sondra Locke. 1997 m. pasirodžiusiuose savo memuaruose S. Locke prabilo apie tai, kad C. Eastwoodas įtikino ją pasidaryti du abortus, o vėliau ir kiaušintakių perrišimą.

Ji taip pat kaltino pakenkus jos, kaip režisierės, karjerai ir tikino, kad tuo metu, kai jie kartu gyveno, jis susilaukė dviejų vaikų, Scotto ir Kathryn, kuriuos pagimdė skrydžių palydovė Jacelyn Reeves, rašoma ABC News. Dar vieną dukrą aktoriui padovanojo aktorė Frances Fisher.

Clintas Eastwoodas, „Menantis pikta“ / Stop kadras

1996 m. aktorius vedė antra sykį. Jo žmona tapo žurnalistė Dina Ruiz, Eastwoodui pagimdžiusi dukrą Morgan. „Tai yra moteris, su kuria aš tapau monogamu“, – „The Independent“ apie savo žmoną po vestuvių kalbėjo aktorius.

Tiesa, monogamu jis buvo neilgai – poros santykiams nebuvo lemta tęstis iki kol mirtis juos išskirs – 2014 m. jiedu pasuko skirtingais keliais.

Skaičiuojama, kad aktorius turi aštuonis vaikus, nors žiniasklaidoje neretai paminima, kad galimai atžalų C. Eastwoodas turi ir daugiau, tiesiog jų egzistavimas dar neišlindo į viešumą, apie jas galbūt nežino ir pats aktorius.

Nuo 2014-ųjų aktorius yra kartu su daugiau nei 30 metų jaunesne mylimąja, Christina Sandera, kurią sutiko viešbutyje „Mission Ranch“, kur ji dirbo administratore.

Clintas Eastwoodas ir Christina Sandera / AP nuotr.

Jų santykiai į viešumą iškilo 2015 m., kai kino veteranas mylimąją atsivedė į „Oskarų“ teikimo ceremoniją. Nors apie asmeninius santykius nedaugžodžiauja, gražių žodžių jis negaili ir dabartinei mylimajai.