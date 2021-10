Priklausomybę įveikęs Eminemas – apie nepavydėtiną vaikystę, akistatą su mirtimi ir tai, kokiu tėvu stengiasi būti

Pasaulinės šlovės sulaukusio reperio Eminemo gyvenimas toli gražu nepriminė pasakos. Tėvų skyrybos, patyčios ir smurtas mokykloje, nesutarimai su mama, paaugliškas maištas, virtęs minių skanduojamomis repo eilutėmis, priklausomybė nuo vaistų ir žingsnis nuo mirties – 48-erių Eminemas nuo mažens buvo kovotojas, dabar savo vaikams besistengiantis duoti tik tai, kas geriausia.

Marshallas Bruce`as Mathersas III, geriau žinomas Eminemo pseudonimu, gimė 1975 m. spalio 17 d. Misūryje, JAV. Vienintelis amerikiečių muzikantų Marshallo Bruce`o Matherso jaunesniojo ir Deborah Rae vaikas turi angliškų, vokiškų ir net lenkiškų šaknų.

Naujagimio atėjimas į pasaulį buvo nelengvas – gimdymas užtruko 72 valandas, o būsimojo reperio mamai vos pavyko išvengti mirties, rašo leidinys „Salon“. Vos tik moteris spėjo atsigauti, šeimą ištiko dar vienas smūgis – tėvas paliko mamą su pusės metų berniuku ant rankų.

Susiradęs kitą moterį, Eminemo tėvas su nauja mylimąja vėliau susilaukė dviejų vaikų – sūnaus Michaelo ir dukros Sarah. Reperio mama vėliau taip pat pagimdė dar vieną sūnų, jį pavadino Nathanu Kane`u Samara.

Eminemas / AP nuotr.

Be tėvo augusiam Eminemui trūko vyriško pavyzdžio. Paauglystėje berniukas tėvui rašydavo laiškus, tačiau visi iki vieno taip ir neatplėšti būdavo grąžinami siuntėjui. „Nežinau, ar tada man buvo skaudu. Visgi su laiku imi suprasti, kad pats niekad taip nedarytum savo vaikams“, – 2011 m. leidinio „Rolling Stone“ reporteriui Joshui Eellsui sakė Eminemas.

Su mama gyvenusiam Eminemui neretai tekdavo keliauti iš vieno miesto į kitą. Dažnai naujoku skirtingose mokyklose būdavęs berniukas bendraamžiams tapdavo patyčių ir smurto objektu. Lemtinga tapo viena diena mokykloje – 9-erių Eminemas buvo taip smarkiai sumuštas, kad beveik savaitei paniro į komą. Atlikėjo mama padavė mokyklą į teismą, tačiau ieškinį pralaimėjo.

2018 m. duodamas interviu leidiniui „Billboard“ Eminemas pasakojo, kad žiaurios patyčios mokykloje paskatino jį tapti reperiu. „Net didžiausios žvaigždės patyrė patyčias, jas išgyveno ir išgarsėjo. Jeigu pavyko jiems, pavyks ir tau“, – apie žinutę, kurią nori perduoti savo jauniausiems gerbėjams, kalbėjo atlikėjas. Beje, patirtis apie žiaurų sumušimą jis sudėjo į dainą „Brain Damage“.

Paauglystėje Eminemas su mama apsigyveno Detroite, juodaodžių darbininkų kvartale. Jo santykiai su mama nebuvo lengvi – dainoje „Cleanin` Out My Closet“ Eminemas dainavo, kad jo mama turėjo Miunhauzeno sindromą (psichinis sutrikimas, pasireiškiantis melagingais arba įteigtais nusiskundimais sveikata), o kūrinyje „My Mom“ teigė, kad vaikystėje patiekdama sūnui maistą, moteris jį pabarstydavo sutrupintais slopinamaisiais vaistais. Atlikėjas dainavo, kad dėl to vėliau tapo priklausomas nuo medikamentų.

Eminemas / AP nuotr.

Vis dėlto atlikėjo mama visus jos pusėn skriejusius kaltinimus neigė, o 2007 m. išleistoje knygoje „My Son Marshall, My Son Eminem“ (liet. „Mano sūnus Marshallas, mano sūnus Eminemas“) dėstė, kad sūnus pasaulinės šlovės pasiekė jos dėka. 2013 m., išleidęs dainą „Headlights“, Eminemas atsiprašė mamos už ankstesnę kritiką.

Sulaukęs 17-os, Eminemas dėl lankomumo spragų ir prastų pažymių buvo išmestas iš mokyklos. Vaikinas dirbdavo, kad padėtų mamai sumokėti sąskaitas, o nuo 14-os kartu su vidurinės draugu Mike`u Ruby pradėjo repuoti. Vaikinai dalyvaudavo laisvojo repo kovose, o 1988 m. Eminemas subūrė pirmąją grupę „New Jacks“.

Dar paauglystėje Eminemas susipažino su Kimberly Anne Scott – ją, pabėgusią iš namų, priglaudė atlikėjo mama. Tarp jaunuolių užsimezgė draugystė, išaugusi į rimtus santykius. 1995 m. porai gimė dukra Hailie, o 1999 m. po 10-ies draugystės metų Eminemas vedė savo dukros mamą. Tiesa, vos po poros metų pora pasuko skirtingais keliais.

Eminemas / AP nuotr.

2006 m. ne vienas Eminemo gerbėjas nustebo, kai atlikėjas pranešė antrą kartą vedantis pirmąją žmoną. Tačiau antrą kartą santuoka truko dar trumpiau – pora išsiskyrė nepraėjus nė metams. Eminemas prisiteisė dukros Hailie globą, taip pat buvusios žmonos vaiko nuo kito vyro ir savo svainės dukros globą.

Paklaustas, kas jam svarbiausia būnant tėvu, Eminemas 2011 m. leidiniui „Rolling Stone“ sakė: „Tiesiog būti. Nieko nepraleisti. Jei vyksta kas nors svarbaus, bet kas, aš būnu šalia. Taip pat svarbu tada, kai gali, padėti vaikams su namų darbais. Aš taip ir nebaigiau devintos klasės. Mano vaikai jau protingesni už mane.“

Gerbėjai ilgą laiką spėliojo, kas užkariaus garsaus reperio širdį, tačiau visos spėlionės buvo bergždžios. „Man sunku pasitikėti moterimis, draugais, žmonėmis. Iš karto galvoju, kokie tikrieji jų motyvai. Turiu mažą draugų ratą, dauguma draugų – tie, kuriuos pažįstu kone visą gyvenimą. <...> Žinoma, kad vieną dieną vėl norėčiau užmegzti santykius. Kas nenorėtų? Tiesiog mano situacijoje gana sunku sutikti naujų žmonių“, – 2011 m. „Rolling Stone“ reporteriui Andy Greene`ui sakė Eminemas.

Kur kas atviriau nei apie širdies reikalus jis kalba apie priklausomybę nuo receptinių atpalaiduojamųjų, migdomųjų vaistų. Nuo pastarųjų Eminemas tapo priklausomas besifilmuodamas filme „8 mylia“. Dirbdamas po 16 valandų, atlikėjas pervargo, jį ėmė kamuoti nemiga. Vienas bičiulis pasiūlė išgerti vaistų. Nuo to laiko medikamentus reperis ėmė gerti saujomis.

„Po keturių ar penkių mėnesių pradeda didėti atsparumas vaistams. Pradedi gerti tabletes, kurias turėtum gerti tik rytoj. Kai baigėsi mano probacija ir nebeturėjau priduoti šlapimo tyrimams, netekau kontrolės. Gėriau tiek daug tablečių, kad net neapsvaigdavau – gerdavau tam, kad galėčiau jaustis normaliai. Per dieną išgerdavau 40–60 tablečių „Valium“, dar 20–30 „Vicodin“. <...> Per naktį keldavausi du tris kartus išgerti papildomą vaistų dozę“, – „Rolling Stone“ reporteriui Joshui Eells 2011 m. sakė Eminemas.

Nuo vaistų ir greito maisto ėmė augti atlikėjo svoris. Vienu metu Eminemas svėrė 100 kg ir neslėpė, kad greitojo maisto užkandinių padavėjai net nebesistebėdavo jį aptarnaudami. Pamažu į gyvenimo prarają slystančios žvaigždės populiarumas ėmė blėsti. „Rolling Stone“ Eminemas pasakojo sykį girdėjęs, kaip jį pamatę paaugliai ėmė ginčytis, ar čia tikrai garsusis reperis – Eminemas buvo tiesiog neatpažįstamas.

Eminemas / AP nuotr.

Lemiamu momentu tapo 2007 m., kai Eminemas, perdozavęs opioidų, pateko į ligoninę. Gydytojai nustatė, kad jo kūne buvo rastas maždaug 4 heroino dozėms prilygstantis vaistų kiekis. Anot medikų, jei ne staigus sureagavimas, po poros valandų atlikėjas būtų neišgyvenęs.

„Nežinau, buvo vidurdienis ar vidurnaktis. Nuėjau į tualetą, bandžiau nusišlapinti, bet smarkiai tėškiausi į žemę. Atsistojau, pabandžiau vėl, tačiau nukritau dar sykį. Nebegalėjau atsistoti. Toliau pamenu tik tai, kaip atmerkiau akis ligoninėje“, – 2011 m. „Rolling Stone“ pasakojo Eminemas.

Norėdamas išsigydyti priklausomybę, Eminemas lankė bažnyčios organizuojamus susitikimus. Nors žmonės stengėsi būti draugiški ir elgtis tinkamai, pasitaikydavo prašančių autografo, tad vėliau atlikėjas nutarė lankytis reabilitacijos centre. Jis bičiuliavosi ir su atlikėju Eltonu Johnu. Su juo Eminemas susitikinėdavo du kartus per savaitę.

„Jis man sakydavo, kad pamatysiu tokią gamtą, kokios dar nebuvau matęs. <...> Ir iš tiesų, aš pamilau medžių lapus. Ilgą laiką jų tiesiog nepastebėdavau“, – „Rolling Stone“ apie blaivybės paieškas yra kalbėjęs Eminemas. Jis taip pat pasakojo tuo metu pradėjęs bėgioti. „Vieną priklausomybę pakeičiau kita. Kasdien bėgdavau po 27 km“, – prisipažino jis.

Nuo 2008 m. balandžio 20 d. Eminemas tebeskaičiuoja savo blaivybės metus. „Tai mane privertė suaugti. Jaučiu, kad visus tuos metus, kol vartojau, neaugau kaip žmogus“, – „Interview Magazine“ sakė Eminemas.

Vienu daugiausiai įrašų parduodančių viso laikmečio atlikėjų laikomas Eminemas yra įkūręs paramos neįgaliems jaunuoliams fondą „Marshall Mathers Foundation“, per COVID-19 pandemiją dosniai aukojo JAV ligoninėms. Eminemas yra pelnęs „Oskarą“ už geriausią filmo dainą („Lose Yourself“, grojusi juostoje „8 mylia“), taip pat ne vieną „Grammy“, MTV ir daugybę kitų prestižinių muzikos apdovanojimų.