Kuo šiandien gyvena ABBA ketvertukas: artimųjų netektys, nelaimingos meilės ir priklausomybės

Po keturių dešimtmečių pertraukos su naujais kūriniais sugrįžtanti legendinis ABBA ketvertukas net ir po grupės išsiskyrimo kėlė gerbėjų smalsumą, kurį dar labiau kurstė tai, kad kai kurie nariai atsiribojo nuo viešumos ir apie asmeninį gyvenimą neatviravo. Tiesa, kai kuriems prireikė laiko išsigydyti skyrybų ir artimiausių žmonių netekties paliktas širdies žaizdas.

Legendinės grupės ABBA gerbėjai ploja rankomis – ketvertukas grįžta su naujais kūriniais – šią žinią rugsėjo 2-osios vakarą švedų grupės nariai patvirtino tiesioginėje vaizdo transliacijoje. Buvo pristatyti ir pirmieji po keturiasdešimties metų pertraukos pasirodę kūriniai „I Still Have Faith In You“ ir „Don`t Shut Me Down“.

Grupės nariai, Agnetha Faltskog, Björnas Ulvaeus, Benny Anderssonas ir Anni-Frid Lyngstad, vadinama tiesiog Frida, paskelbė, kad dar šių metų rudenį bus išleistas ir visiškai naujas ABBA albumas, o kitais metais įvyks išskirtiniai jų koncertai – nuo gegužės 27 d. specialiai tam pastatytoje ABBA arenoje Londone grupė koncertuos skaitmeniniu būdu – scenoje pasirodys pažangiausiomis technologijomis sukurti judantys dainininkų atvaizdai (žiniasklaidos jau praminti ABBAtarais), kuriems talkins gyvai grojanti 10 muzikantų grupė.

ABBA aštuntajame dešimtmetyje kaip viesulas įsiveržusi į pasaulio popmuzikos sceną su 1974-ųjų „Euroviziją“ laimėjusiu hitu „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Super Trouper“ ir „Money, Money, Money“, išsiskyrė 1982-aisiais.

Grupė yra pardavusi daugiau kaip 400 mln. albumų, bet scenoje nepasirodė nuo 1986 m., išskyrus vieną trumpą pasirodymą privačiame vakarėlyje 2016 m.

„Jau seniai kartu muzikavome. Tiesą sakant, prieš beveik 40 metų. 1982 metų pavasarį padarėme pertrauką ir dabar nusprendėme, kad laikas ją baigti“ – mėnesio pradžioje kalbėjo grupės nariai.

Kaip rašoma oficialioje grupės internetinėje svetainėje, prieš tai populiariose Švedijos grupėse muzikavę Benny ir Björnas drauge kurti pradėjo dar 1966-aisiais. Po trejeto metų abu jaunuoliai sutiko savo antrąsias puses. Björno širdį užkariavo solistės karjeros siekusi Agnetha, o Benny tais pačiais metais sutiko Fridą.

ABBA / AP nuotr.

1971-ųjų liepą Björnas ir Agnetha susituokė, o Benny ir Frida susižadėjo – jų tuoktuvės įvyko 1978-aisiais. Taigi 1972-aisiais susikūrusi grupė susidėjo iš dviejų porų. Tiesa, grupės populiarumui augant, porų tarpusavio santykiai šlijo. 1979-aisais skirtingais keliais pasuko Agnetha ir Björnas, po metų – Frida ir Benny.

ABBA, Anni-Frid Lyngstad, Benny Anderssonas / Vida Press nuotr.

Nutrūkus narių santuokoms, asmeniniai pokyčiai atsispindėjo grupės muzikoje – ji darėsi lyriškesnė, tamsesnė. Viena mėgstamiausių Agnethos dainų tuo metu buvo „The Winner Takes it All“. Nors dainą sukūrę Benny ir Björnas neigė, kad daina yra apie konkrečios poros skyrybas, Agnetha neabejojo, kad vyras dainą parašė apie jų santykius.

„Björnas šią dainą parašė nutrūkus mūsų santuokai. Tai mane paveikė. Ją dainuodama visada sudėdavau labai daug emocijų, tiesiog išjausdavau ją. Ir man niekada neatrodė keista tuo dalytis su publika“, – smoothradio.com yra pasakojusi ji.

Vis tik dviem išsiskyrusioms poroms vienoje grupėje buvo per sunku – 1982-aisiais, užsitikrinę aprūpintą gyvenimą ir susikrovę turtus, grupės nariai išsiskirstė.

Agnetha, ilgus metus liūdėjusi, kad dėl gastrolių turi nuolat būti toli nuo savo su Björnu vaikų, Lindos ir Christopherio, pagaliau galėjo jiems skirti daugiau laiko. Ji taip pat prisipažino, kad po skyrybų buvo palūžusi ir pagalbos kreipėsi į psichoterapeutus.

Tiesa, sklandė kalbos, kad Björnas mėgo kitų moterų draugiją ir ne sykį išdavė žmoną, o viena iš jo meilužių neva buvo jų santuokos psichologė Hakan Lonnback.

ABBA, Agnetha Faltskog / Vida Press nuotr.

Taigi sielos žaizdas besigydžiusi Agnetha paskelbė pertrauką karjeroje, atsiribojo nuo viešumos ir apsigyveno atokiau nuo šurmulio Ekero saloje. Jos tyla truko iki 2004 m., kai pasirodė jos albumas. „Mane daugelis vadina paslaptinga, tačiau tokia nesu, – prieš porą metų theguardian.com duotame interviu tikino ji. – Esu labai žemiška. Mano gyvenimas susideda iš daugybės dalykų: turiu savo vaikus, anūkus, savo šunis, didžiulę erdvę užmiestyje. Tai mano gyvenimas.“

Tiesa, 1990-aisiais ji buvo pabandžiusi ir antrą sykį susikurti šeiminę laimę – ištekėjo už chirurgo Tomo Sonnenfeldo, su kuriuo išsiskyrė po trejų metų. Po metų moters gyvenimą supurtė dvi skaudžios netektys – nusižudė motina, mirė tėvas. Tai dar labiau skatino Agnethą atsiriboti.

ABBA, Agnetha Faltskog / Vida Press nuotr.

Beje, kaip rašė theguardian.com, ir keliauti Agnethai sudėtinga – po to, kai 1979-aisiais gastroliuojant su ABBA juos skraidinęs lėktuvas buvo priverstas leistis avariniu būdu, moteris paniškai bijo skirsti lėktuvu. Šiandien 72-ejų Agnetha gyvena su dukra, jos mylimuoju ir anūkais. Apie asmeninį gyvenimą moteris neatvirauja, nors žiniasklaida ją poravo su ne vienu žymiu Švedijos vyru.

Tuo tarpu buvęs Agnethos vyras Björnas vienatve niekad nesiskundė. 1980-aisiais oficialiai išsiskyręs su Agnetha, kitų metų sausį jis vedė žurnalistę Leną Källersjö, su kuria susilaukė dar dviejų dukrų.

ABBA, Björnas Ulvaeus / AP nuotr.

„Jei ne koronaviruso pandemija, galėčiau sakyti, kad dabar yra pats laimingiausias mano laikas. Visą gyvenimą jaučiau spaudimą kažko pasiekti, tačiau dabar to nebėra, jaučiuosi laisvas. Atmetus COVID-19 ir klimato kaitą, aš esu laimingas“, – theguardian.com kalbėjo 76-erių B. Ulvaeus. Didžiausiu turtu jis vadina privačią salą Švedijoje, kurioje dabar gyvena su žmona, dviem šunimis ir kate.

ABBA, Björnas Ulvaeus / Vida Press nuotr.

Frida ir Benny susižadėjo 1971-aisiais, praėjus metams po moters skyrybų su pirmuoju vyru ir dviejų jos vaikų tėvu Regnaru Fredrikssonu. Po kartu praleisto dešimtmečio jų santuoka taip pat neišlaikė populiarumo egzamino. Ji, priešingai nei Agnetha, iš viešumos nesitraukė ir tęsė savo kaip solistės karjerą ir su muzika atsisveikino tik pasirodžius jos paskutiniam albumui 1997 m.

ABBA, Anni-Frid Lyngstad / Vida Press nuotr.

1992 m. moteris amžiną meilę prisiekė Vokietijos princui Heinrichui Ruzzo Reusso ir kai atrodė, kad jos pasaka virsta realybe, gyvenime ėmė telktis netekties debesys. 1998 m. pradžioje Niujorke žuvo jos dukra, o po metų limfoma pasiglemžė ir mylimą vyrą.

ABBA / Vida Press nuotr.

Kaip rašoma switzerlandisyours.com, pastaruoju metu ji gyvena Šveicarijoje, velioniui vyrui priklausiusioje pilyje, kur draugiją jai palaiko širdies draugas, Henry Smithas. „Gera, kad čia galiu gyventi normalų, ramų gyvenimą. Nė akimirkos nepasigailėjau, kad įsikūriau būtent šiame krašte“, – tikino ji. Anot leidinio, moteris pastaruoju metu įsitraukusi į veiklas, susijusias su aplinkosauga ir labdara.

ABBA, Benny Anderssonas / Vida Press nuotr.

Jos buvęs vyras šiuo metu vis dar aktyviai reiškiasi muzikos srityje. Prieš sutikdamas Fridą, jis taip pat jau turėjo du vaikus, kurių susilaukė su sužadėtine Christina. Po skyrybų su Frida, Benny vedė dar sykį – jo išrinktąja tapo televizijos laidų vedėja Mona Nörklit, su kuria atlikėjas susilaukė dar vieno sūnaus. Pastarasis seka tėvo pėdomis ir kuria muzikinę karjerą.

ABBA, Benny Anderssonas / Vida Press nuotr.

Ilgus metus Benny buvo priklausomas nuo alkoholio, tiesa, atvirai apie tai prabilo tik 2011 m., tačiau jau daugelį metų negeria nė lašo. „Be alkoholio jaučiausi blogai. Supratau, kad tai problema. Siekiau pagalbos ir ją gavau. Jei būčiau gėręs toliau, būčiau viską praradęs“, – dailymail.co.uk sakė jis.