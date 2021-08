Lemties antausiai Nickui Cave`ui: ankstyva tėvo netektis, tragiška sūnaus žūtis, narkotikai ir romanai

Į Lietuvą atvyksianti alternatyvaus roko legenda Nickas Cave`as garsėja kūriniais apie mirtį, religiją, meilę ir smurtą – šios temos spalvino ir jo paties gyvenimą. Dar paauglystėje atlikėjas pažino areštinės grotas, o anksti netekęs tėvo įniko į narkotikus. Vėliau jo gyvenimą sukrėtė tragiška sūnaus žūtis. N. Cave`o gyvenimo žaizdas ištikimai gydė kūryba – ją jis laiko vienu gražiausių procesų.

Maištautojas, anksti netekęs tėvo

Atlikėjas, dainų autorius, scenaristas, ragavęs ir aktoriaus duonos, Nicholas Edwardas Cave`as gimė 1957 m. nedideliame Australijos miestelyje, mokytojo ir bibliotekininkės šeimoje. Nuo mažumės žavėjosi muzika ir literatūra – N. Cave`o tėvas skubėjo jį supažindinti su literatūros klasikais Dostojevskiu, Nabokovu, o vyresnėlio brolio dėka būsimasis atlikėjas pamilo grupes „King Crimson“, „Pink Floyd“ ir kt.

Išsilavinęs jaunuolis buvo pagarsėjęs ir kaip maištaujantis neklaužada. Būdamas 19-os, N. Cave`as pateko į policijos nuovadą – buvo sulaikytas dėl įtariamos vagystės. Pasitikti iš areštinės paleidžiamą sūnų atvykusi mama turėjo blogų žinių: automobilio avarijoje žuvo N. Cave`o tėvas.

Nickas Cave`as / Vida Press nuotr.

2006 m. duodamas interviu „The Independent“ žurnalistui Chrisui Maumei, atlikėjas sakė beveik neatsimenantis tėvo laidotuvių, tačiau neslėpė, jog netektis jį smarkiai sukrėtė. „Jis mirė tuo mano gyvenimo momentu, kai buvau labiausiai pasimetęs. Netikėta jo mirtis mano gyvenime atvėrė didžiulę skylę“, – sakė N. Cave`as.

Pašnekovas, kurio bijojo žurnalistai

Baigęs mokyklą, N. Cave`as įstojo studijuoti dailės, tačiau po poros metų mokslus metė ir nutarė siekti svajonės tapti garsiu atlikėju. 1973 m. pradėjo muzikuoti Melburne susikūrusioje grupėje „The Birthday Party“, vėliau veiklą tęsusioje Londone. Tamsią, sunkią muziką kūrusi grupė neilgai trukus imta vadinti viena aršiausių gyvuojančių grupių muzikos pasaulyje.

Nors N. Cave`as ėmė garsėti tiek agresyviais performansais, tiek tokiu pačiu įvaizdžiu – tamsiais plaukais ir blyškia oda, – po dešimtmečio grupės nariams išsiskirsčius kas sau, vokalistui didelė šlovė nebuvo prognozuojama.

Nickas Cave`as / Vida Press nuotr.

„Jis tik miglotos psichikos prasigėręs narkomanas, apgaudinėjantis save tuščiomis šlovės iliuzijomis“, – tokį įspūdį apie N. Cave`ą prieš tris dešimtmečius savo užrašuose pasižymėjo vėliau iš jo interviu ėmęs „GQ“ žurnalistas Chrisas Heathas.

Ilgam įklampinęs narkotikų liūnas

Ir iš tiesų, narkotikai buvo dar viena tamsioji N. Cave`o pusė, ne sykį privertusi jį pasielgti neapgalvotai. 1988 m. atlikėjas, susitikęs su žurnalistu Jacku Barronu, kuriam buvo pažadėjęs duoti interviu, žurnalistą fiziškai užpuolė.

Nors turėjo priklausomybę, N. Cave`as suprato, kad idealizuoti narkotikų nevalia, juo labiau kad didžiulę gerbėjų armiją turintis atlikėjas gali tapti blogu pavyzdžiu jaunajai kartai.

„Nieko negaliu padaryti – vartoju heroiną. Tai – klastingas blogis, įslenkantis į tavo gyvenimą ir labai sunkiai iš jo iškrapštomas. Apie narkotikus niekada nekalbėjau niekaip kitaip“, – 1988 m. sakė jis J. Barronui – tame pačiame interviu, prieš kurį žurnalistą užpuolė ir iškoneveikė necenzūriniais žodžiais.

Nickas Cave`as / Vida Press nuotr.

Vėliau priklausomybę išsigydęs N. Cave`as pasakojo, kad vienintelis dalykas, padėjęs jam pasveikti, buvo anoniminių narkomanų klubo veikla. „Manau, būtų sąžininga pasakyti, kad jeigu ne anoniminių narkomanų klubas, taip ir nebūčiau įveikęs savo priklausomybės nuo heroino. Klubas buvo ta vieta, į kurią galėjau vėl ir vėl sugrįžti, ir kurioje metai iš metų buvau laukiamas ir priimamas. Anoniminių narkomanų klubui esu skolingas savo gyvenimą“, – N. Cave`ą cituoja portalas nme.com.

Vienu metu skirtinguose pasaulio kraštuose gimę sūnūs

1980 m. N. Cave`as paliko gimtąją Australiją ir išvyko užjūrin. Dvidešimtmetį blaškęsis po Londoną, Berlyną, San Paulą, šiame Brazilijos mieste jis sutiko pirmąją žmoną žurnalistę Viviane Carneiro. 1991 m. porai gimė sūnus Luke, tačiau po penkerių metų sutuoktiniai pasuko skirtingais keliais.

Tais pačiais 1991 m., vos 10-ies dienų skirtumu, N. Cave`ui gimė dar vienas, nesantuokinis, sūnus Jethro. Jį užaugino Australijoje gyvenanti mama, o pats N. Cave`as sūnų pirmą sykį pamatė, kai berniukui buvo aštuoneri.

1999 m. N. Cave`as vedė antrą kartą. Šįsyk jo išrinktąja tapo Didžiosios Britanijos modelis Susie Bick. Ištekėjusi moteris metė darbą ir po metų pagimdė dvynius Arthurą ir Earlą, N. Cave`as su S. Bick iki šiol gyvena drauge.

Nickas Cave`as / Vida Press nuotr.

Gyvenimą paralyžiavusi sūnaus žūtis

2015 m. garsią šeimą ištiko tragedija – nukritęs nuo uolos, žuvo penkiolikmetis N. Cave`o sūnus Arthuras. Patyręs sunkius smegenų pažeidimus, jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau po kelių valandų mirė.

Netrukus užsienio žiniasklaidoje pasklido žinia, kad atliktas tyrimas parodė, jog paauglys žūties akimirką buvo apsvaigęs nuo narkotikų, konkrečiai – haliucinogenų LSD, rašo BBC.

Užsienio žiniasklaida rašė, kad draugas, su kuriuo Arthuras tądien bandė narkotikų, pasakojo, kad iš pradžių narkotikai sukėlė malonų pojūtį, tačiau netrukus vaikinams prasidėjo paranoja ir haliucinacijos.

2017 m. duodamas interviu „The Guardian“ žurnalistui Markui Mordue, N. Cave`as pasakojo kurį laiką negalėjęs kurti, žengti į sceną, bendrauti su žurnalistais – pernelyg slėgė netekties skausmas.

Nickas Cave`as and „The Bad Seeds“ / Vida Press nuotr.

„Jaučiu, kad yra dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti apie Arthurą, tačiau man per daug baisu“, – interviu atviravo N. Cave`as. Vis dėlto jis papasakojo, kad užuojauta, kurios sulaukė net iš nepažįstamųjų, padėjo išverti didžiulį skausmą.

„Iš pradžių maniau, kad gedėti viešai bus tiesiog neįmanoma. Pirminis impulsas buvo slėptis. Tačiau paaiškėjo, kad tai, jog buvome priversti gedėti viešai, praktiškai mus ir išgelbėjo. Žinoma, gali atrodyti, kad tvarkytis su gedulu vienam – labai herojiška, <…> tačiau tai tėra labai pavojinga iliuzija. Mudu su Susie tai supratome. Esame budrūs ir žiūrime, kad neužsidarytume“, – žurnalistui M. Mordue sakė N. Cave`as.

Ilgą laiką ekstravagantiškumu, nuožmiu įvaizdžiu tiek scenoje, tiek žiniasklaidoje garsėjęs N. Cave`as po sūnaus netekties šiek tiek pakeitė bendravimo toną. Jis ėmė rašyti tinklaraštį „Red Hand Files“, kuriame be jokių tabu atsakinėja net į pačius asmeniškiausius gerbėjų klausimus. Dienos šviesą išvydo ir dokumentinis filmas „One More Time with Feeling“, kuriame jautriai pasakojama albumo „Skeleton Tree“, pasirodžiusio N. Cave`ui vis dar gedint dėl žuvusio sūnaus, istorija.

Nickas Cave`as / Vida Press nuotr.

Kitąmet atvyksta į Lietuvą

Populiaraus serialo „Peaky Blinders“ garso takelio kūrėjas viešės ir Vilniuje. N. Cave`o ir grupės „The Bad Seeds“ pasirodymas Vilniaus Vingio parke įvyks 2022-ųjų rugpjūčio 16-ąją.

Jo pasirodymai – lyg tamsios muzikinės apeigos, kuriose gerbėjai liečia jo rankas, kojas ir drabužius. „Tai patvirtinimas, kad kažką darau gerai. Vienu metu tai – ir begalinė meilė, ir siaubas“, – įsitikinęs N. Cave`as, per karjeros dešimtmečius likęs ištikimas savo sceniniam įvaizdžiui – juodam kostiumui ir varno juodumo plaukams.

N. Cave`o muzikinėje istorijoje – 17 albumų. Atlikėjo dainas perdainavo Johnny Cashas, „Arctic Monkeys“, „Metallica“ ir kt. Flea iš „Red Hot Chilli Peppers“ teigė, kad N. Cave`as yra geriausias gyvas dainų rašytojas. Apie jį sukurtas ne vienas dokumentinis filmas, o 2020-aisiais Danijos karališkoje bibliotekoje atidaryta paroda, skirta N. Cave`o gyvenimui ir kūrybai.